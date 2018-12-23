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Кажется, в России умрет еще один клуб

«Томь» идет на втором месте в ФНЛ и претендует на прямой выход в Премьер-лигу. Почти все это время команда играет без денег: «Спорт-Экспресс» пишет, что долги «Томи» составляют 300 миллионов рублей. Игрокам, которые принадлежат команде еще с предыдущего сезона, не заплатили оклад и премиальные за 4-5 месяцев, пришедшим в этом – больше, чем за 3.

Разговоры вышли на новый уровень, когда сразу несколько лидеров команды уведомили клуб о предстоящем уходе. Мелихов, Тихий, Клещенко, Шумских, Фомин, Казаев, Зуйков, Кухарчук – эти игроки готовы официально обратиться в палату по разрешению споров РФС. Они дали клубу время подумать до 2 января. Если долги все-таки не погасят, «Томь» лишится больше половины основного состава. Доигрывать придется собственной молодежью – ее разрешено заявлять даже вне трансферных окон.

Ситуация выглядит страшно. «Мне вот звонил начальник команды, сказал, что 12 января команда собирается в Томске. Я ответил: «Васильич, хорошо, возьмите мне билеты, я прилечу». Он: «Нам закрыли продажу билетов». Очевидно, из-за долгов. Ситуация доходит до абсурда. Может, нам теперь еще и со своей едой на сборы прилетать?» – говорил в интервью Sportbox.ru Ян Казаев.

Видео взято с аккаунта «Томи» на YouTube

На поле у «Томи» все получалось. Ниже – важные факты о том, что происходит у одной из лучших команд сезона там, где нужно кормить семьи и просто жить.

• В этом сезоне денег нет даже на ФНЛ. Футболистам хотя бы заплатили примерно за два месяца, но у других работников клуба жизнь еще хуже. «Зарплату не платят семь месяцев, у людей кредиты, ипотеки, дети маленькие. Ребенку же не объяснишь, что он поесть через семь месяцев сможет», – говорили в интервью «ТВ2» сотрудники «Томи».

• Все обвиняют в проблемах губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Он – президент клуба, который по всей логике и должен решать проблемы команды. Жвачкин дистанцируется от жизни клуба, а замгубернатора Сергей Ильиных вообще обещал погашение долгов до начала отпусков. Дошло до того, что в «Томи» радуются 2,5 миллионам рублей, которые выделила «Межениновская птицефабрика».

Во время перерыва в ФНЛ игроки «Томи» ищут новые клубы. Клещенко вообще может уехать в БАТЭ, Казаевым интересуется «Сочи», Зуйковым – «Тамбов». Есть внимание и со стороны клубов Премьер-лиги. «Урал» претендует на перспективного вратаря Мелихова, а защитник Тихий интересен «Зениту», где как раз хотят укрепить фланги обороны. Только по одной причине «Томь» еще не получила официальных предложений по этим игрокам: все они уйдут бесплатно, если разорвут контракты с клубом.

Проблемы с деньгами возникают уже третий год подряд, а сейчас все снова ждут очередного транша денег от компании «Газпром нефть» – она «Томь» уже спасала. Тогда в Томск приехал Алексей Миллер и объявил, что «Газпром нефть» продолжит спонсировать команду. Теперь все ожидают новую встречу Жвачкина и Миллера, а от президента клуба требуют объяснения ситуации.

В 2015-м году от постоянного спонсорства «Томи» отказалась «Роснефть» – с того момента и пошли серьезные вопросы по зарплатам, которые решались разными способами. Болельщики «Томи» вспомнили то время и снова написали открытое письмо на имя Жвачкина. До этого подобное письмо Жвачкину уже отправляли игроки, но это ничего не изменило.

Невыплаты сказались на результатах «Томи» в ноябрьском отрезке чемпионата. За месяц команда одержала две победы, взяла одну ничью и дважды проиграла. Даже с такими раскладами «Томь» продолжает идти на втором месте по надежности обороны (15 пропущенных голов) и достаточно забивает (31 гол). Илья Кухарчук – лучший бомбардир команды. Он отличился уже восемь раз, но не получил зарплату за полгода и премиальные.

Если все наладится, «Томь» останется одним из главных претендентов на повышение. Пока же все без перспектив, а официальный сайт «Томи» сейчас почти не обновляется. Лишь известно, что 12 января команда соберется после отпуска в родном Томске. Там пройдут первые двухнедельные сборы, а места еще двух пока засекречены. Болельщики прогнозируют, что они тоже будут в Томске, потому что денег у команды нет уже ни на что.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мы уже рассказывали о проблемах «Томи»

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Россия. ФНЛ ФНЛ Томь Кухарчук Илья Казаев Ян Мелихов Александр
Комментарии (22)
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prtcs
1545561275
В области и газ есть и нефть есть, атом есть, золото, лес, люди прекрасные, а "хозяева" живут и содержат клубы где им жить безопасно и теплей. Суки.
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BRO_football
1545575392
Томь ни в коем случае нельзя пускать в РПЛ. После перерыва пусть Томь сливает все матчи и пропускает вперёд более перспективные и в финансовом плане крепкие клубы: Авангард, который играл в финале Кубка России. Чертаново, в котором растут отличные молодые футболисты. Нижний Новгород, у которого остался отличный стадион после ЧМ.
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Сын_маминой_подруги
1545579731
как это вообще происходит?! как клубы ФНЛ могут напасти 300 млн долгов в краткосрочной перспективе?.. а "Динамо Минск" и "Дюделанж" с ГОДОВЫМ БЮДЖЕТОМ всего 200 млн рублей умудряются иногда проходить в группу Лиги Европы!!!
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mihail200606
1545584818
че каждый раз из этого раздувать трагедию? не первая Томь будет и не последняя .. это естественный отбор просто, нет денег - нет клуба.. и так на шее у государства сидят.. не могут быть все богатыми и играть в РПЛ...
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sprint5
1545617528
сколько лет играет Томь столько лет и долги
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LAY394
1545628940
а х,,ули такие зарплаты у игроков надо по средствам жить, пусть в шахту идут если не устраивает что то... где томь и где 300 миллионов ...
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m40
1545633503
,,Может нам теперь еще и со своей едой на сборы прилетать?,,. Представь себе, так и живут обычные люди. Мало кому обеды оплачивают. А вообще это надо прекращать и постепенно уходить от сидения клубов на шее государства. Томь уже который год мучается. Многие клубы обанкротились и начали с нуля
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alex kidn
1545647050
В зоне восток 2 дивизиона ей место
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TUMS
1545663833
Скоро многие команды ФНЛ в таком положении будут.
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abitante
1547028143
Деньги от добычи нефти и газа в Томской области уходят в "Зенит". "Зенит" жирует, скоро полкоманды будет легионеров.
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