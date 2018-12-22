Арена «Зенита» побила еще один рекорд. Там снова сыграли в хоккей

Неделю назад мы подробно рассказали о том, как на матче хоккейного Евротура между сборными России и Финляндии побывало более 70 тысяч человек (71 381, если быть точными). «Газпром Арена» превратилась на пару игр в хоккейную площадку, и в первой из них российская команда не оставила никаких шансов сопернику – 5:0, а практически все присутствовавшие ушли со стадиона абсолютно счастливыми.

Второй раз обрести счастье питерцам не удалось. На стадионе решено было провести суперматч КХЛ между лидерами Западной конференции СКА и ЦСКА, и клуб из Санкт-Петербурга проиграл 1:4. Впрочем, болельщики все равно присутствовали при историческом событии. Хоккейный матч посетили 67 770 человек. Рекорд на все времена! При этом на предматчевых мероприятиях побывало 80 тысяч.

Поражение 1:4 – не сенсация, СКА вообще проиграл московскому клубу четвертый раз подряд в регулярном чемпионате. В таблице ЦСКА опережает питерцев на шесть очков, но имеет на одну игру меньше. Впрочем, после 18-матчевой победной серии ЦСКА проиграл подряд «Витязю» и «Йокериту», но третьего поражения кряду не случилось – в Санкт-Петербурге Вей, Карнаухов, Капризов и Хансен забили по голу, на что СКА ответил лишь одним точным ударом Гусева в конце игры.

Стартовое вбрасывание произвел Хабиб Нурмагомедов, который потом рассказал, чего боялся: «Впервые я выходил на лeд в России на хоккее. Такая атмосфера, честно говоря, я удивлeн. Когда хоккей у нас столько собирал? Когда выходил на лeд, честно говоря, немного опасался – не хотелось упасть на глазах 70 тысяч болельщиков».

Еще для зрителей пел Григорий Лепс.

Вот так это выглядит без зрителей.

А вот так – с ними.

И еще несколько красивых и счастливых лиц.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На стадионе «Зенита» сыграли в хоккей. Посмотрите на эту красоту