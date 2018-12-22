«Арсенал» впервые (!) выиграл первый тайм. Эмери смог!

В 18 туре АПЛ «Арсенал» принимал «Бернли». Команда Унаи Эмери проиграла два последних матча («Саутгемптону» и на Кубок лиги «Тоттенхэму»), а у гостей уже давно жуткий кризис – из последних девяти матчей они проиграли семь.

• «Арсенал» при Эмери хорош, он даже немного превосходит ожидания. Команда играет симпатично, интересно, при этом еще и добивается неплохого результата – борьбы за чемпионство от канониров никто не ожидал, но за место в ЛЧ команда уже бьется. Тем удивительнее эта странная статистика – за 17 туров «Арсенал» ни разу не выиграл первый тайм! Правило это распространялось только на лигу – «Ворсклу» и «Карабах» в Лиге Европы «Арсенал» в первых таймах дважды обыграл, «Брентфорд» и «Блэкпул» в Кубке лиги – тоже.

• 2,4 – таким был коэффициент на то, что «Бернли» не проиграет «Арсеналу» первый тайм. Впервые в сезоне АПЛ проиграли те, кто ставил на то, что соперник «Арсенала» до перерыва канонирам не уступит. За прошлых 17 матчей можно было обогатиться, поскольку лишь на некоторых играх коэффициенты были бесполезными (1,17 – на «Ман Сити» и «Ливерпуль», 1,16 на «Челси»), остальные были вполне рабочими. К примеру, на «Эвертон» – 2,04, на «Хаддерсфилд» – вообще 2,16. Если ставить на каждый из 17 матчей, то общая сумма выигрыша за все время была бы в 9-10 раз больше первоначальной ставки. Интересно, будет ли это работать дальше. На «Бернли» пока традиция остановилась – «Арсенал» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

• О конфликте Эмери с Озилом говорят часто, и если таковой имеется, едва ли это может вызвать удивление. С Эмери работать не очень просто любой звезде, Озил теперь тоже не подарок. Впрочем, все равно немец считается игроком основного состава, хотя и с каждым сезоном набирает меньше баллов за результативность. Тренер готов объяснять свое решение каждый раз: с «Борнмутом» Озил просидел на скамье, потому что матч «требовал много физических затрат», а с «Тоттенхэмом» игрок не попал в заявку «по тактическим соображениям». С «Бернли» Озил вышел с первых минут и поучаствовал во всех голевых атаках: в первой выполнил замечательный пас, приведший к голу, во второй – специально пропустил под собой мяч, чтобы ставшая голевой передача дошла точно до Обамеянга, а в третьей от него мяч отлетел к Ивоби.

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• Обамеянг вернул себе первое место в гонке бомбардиров. Вчера список возглавил Салах, забивший победный гол «Вулверхэмптону», но побыл лидером менее суток, поскольку Обамеянг оформил дубль. Всего на счету габонца 12 мячей и еще три голевых паса. А вот напарник по атаке, ассистировавший ему во втором голе Ляказетт, ушел без гола и уходил на замену очень недовольным. После второго гола настроение у него было другим.

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«Бернли» при счете 2:0 отквитал один мяч, но на большее команду не хватило, а в конце хозяева забили третий гол. «Арсенал» набрал три очка и догнал идущий четвертым «Челси», на 11 баллов оторвавшись от «Манчестер Юнайтед». У всех конкурентов еще есть игра в запасе, но свою работу лондонский клуб уже сделал. Чаще него побеждают только «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм», чаще забивает только «Сити». Нормальный старт у Эмери. Еще бы в первых таймах побеждать почаще.

«Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Арсенал – Бернли – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 14. 2:0 – Обамеянг, 48. 2:1 – Барнс, 63; 3:1 – Ивоби, 90+1.

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