Немецкие фанаты жгут и дерутся. Теперь им почти не мешают

Не поддерживают сборную

Немецкое фанатье активно выступает против поддержки сборной Германии. Причина – с 2006 года (в этот год в Германии проходил чемпионат мира) на трибуны пришло много далеких от футбола людей. Если в России всплеск «кузьмы» на стадионах восприняли на ура, то вот в Германии местные ультрас развернулись от национальной команды, считая, что поддержка «Манншафт» – бесполезная и попсовая история.

Фанатов сильно разозлило создание официального фан-клуба сборной с названием «Кока Кола Манншафт». Например, чтобы приобрести билет на гостевой матч, необходимо быть членом этой организации. Также ультрас в принципе раздражает сам факт того, что известный бренд спонсирует подобные клубы. Кстати говоря, это точно не делает чести Немецкому футбольному союзу в глазах фанатов – те считают, что чиновники «продали» традиционные взгляды на футбол во благо денег и пиара. Поэтому вполне логично, что фанатами сборной себя считают обычные полноватые мужички, опрокидывающие пару бокалов пенного за тайм.

У фанатов есть адвокаты

Вы не поверите, но в Германии работает около 70 так называемых фан-проектов, цель которых состоит в том, чтобы защищать права болельщиков. Такая история стала зарождаться в 80-е годы, когда на немецких трибунах знатно развивалось насилие. В 90-х правительство решило заняться социализацией фанатов, уведя их из маргинального слоя населения. Финансирование таких организацией повесили на футбольные лиги и местные земельные бюджеты.

Сейчас в фан-проектах работают юристы и социальные педагоги. Специалисты отстаивают интересы ультрас в проблемах с полицией или в инцидентах на матчах (в том числе и гостевых). При этом есть подобные организации, которые созданы при поддержке самих клубов. Например, у фэнов берлинского «Униона» есть свой проект под названием «Железная помощь». На данный момент в организации состоит порядка 400 человек, которые ежемесячно платят по три евро. Этих денег вполне хватает, чтобы обеспечить горячую линию помощи, находить адвокатов для фанатов и выпускать брошюры «Как мне общаться с полицией».

Полиция подобрела

Есть несколько красноречивых фактов, говорящих о том, что «сверху» дана команда ослабить прессинг к фанатам. Так, в полицейском участке №65 в Берлине (рядом находится стадион того же «Униона») в 2006-м году список «готовых к насилию» ультрас состоял из 5000 тысяч человек. В 2018-м году количество фамилий сократилось более чем втрое – 1500 человек.

Также действия полиции ограничили и во время матчей. К примеру, сотрудникам правоохранительных органов запрещено появляться на арене до момента, пока их не пригласит сам клуб. Как правило, момент от вызова полиции до ее вмешательства в инцидент занимает около двух минут. Притом это достаточно точечные действия, без массовых избиений и задержаний.

Как правило, вмешиваются, в основном, из-за зажженной пиротехники. Но оно и понятно – в Германии заботятся о том, чтобы вокруг стадионов не было толп ожидающих пройти на матч. Поэтому досмотр тоже достаточно лоялен – пронести пиротехнику несложно.

Фанатов стали слушать

Вот уже несколько лет ультрас команд Бундеслиги бастовали на матчах против проведения игр по понедельникам. И вот после неоднократных перфомансов и массовых бойкотов лига приняла финансово неудобное для себя решение – с сезона-2021/22 матчи чемпионата Германии больше не будут проводиться по будням. Будет заключен новый телевизионный контракт, исключающий подобные неудобные для болельщиков истории.

Следующий этап – добиться легализации пиротехники на стадионе. Футбольные чиновники даже планировали обучать фанатов работе с пиротехникой, чтобы те действительно могли брать ответственность за безопасность своих товарищей. Пока что полиция против этого всего. Однако на многих матчах (от Бундеслиги до низших лиг) фан-секторы массово жгут пиротехнику, а большинство обходит какие-либо наказания стороной. То есть и здесь ультрас добились локальной победы: жгите, ребята, но аккуратно.

Активное проявление политических позиций

Одно время фанаты в Германии достаточно аккуратно высказывали свою позицию в политических взглядах. Однако теперь трибуна – это явное выражение своих амбиций. Например, известные левые фанаты «Санкт-Паули» постоянно вывешивают баннеры в поддержку беженцев и геев. В свою очередь, их клуб недавно выпустил фирменный гель для душа и крем для рук с красноречивым названием «Anti-Fa». Деньги от продажи товара пойдут на поддержку движения «loud against Nazis» («Громко против нацизма»). Собственно, тот случай, когда позиция клуба абсолютно совпадает с точкой зрения фанатья.

Но левых взглядов придерживаются отнюдь не все фан-движи. Например, фанаты «Кельна» шокировали в сентябре публику на «Эмирейтс» своими правыми «зарядами». Однако тут нужно понимать, что за правой идеологией строго следят в Бундеслиге. Поэтому основная жара – в низших дивизионах, преимущественно в клубах их Восточной Германии.

Самый знаменитый в этом отношении клуб – «Энерги» из Котбуса. Команду поддерживают парни из группировки Cottbus-99, где не стесняются проявлять нетерпимость. Забавно, что за эту команду болеет канцлер Германии Ангела Меркель. Правда, о правой идеологии местного фанатья она вряд ли в курсе.

Еще одна фактурная история из низших дивизионов произошла с командой «Теутония 05», где уволили генерального директора Берта Эма. Мужчина появился на пресс-конференцию и красочно поприветствовал публику выкриком: «Зиг хайль!». Немецкий футбольный союз на ситуацию отреагировал быстро. Также оперативно чиновники оплатили штраф в размере $33 тысяч долларов ФИФА за поведение фанатов на матче Германия – Чехия. Скорее всего, группа лиц решила все-таки «показать зубы» на игре сборной и выкрикивала нацистские лозунги на протяжении минуты молчания.

Поэтому глупо полагать, что политика толерантности привела к стабилизации ситуаций на трибунах. На стадионах до сих пор пропагандируются совершенно разные политические взгляды.

Ощущение свободы на стадионе и за его пределами

Помимо пиротехники на стадионе немецкие фанаты в последнее время не стесняются и подраться. Последний пример – бойцовский клуб между фэнами «Боруссии» и «Герты». На той встрече драки происходили как на трибунах, так и в туалетах. В общей сложности пострадало 45 человек.

Другое проявление свободы – баннеры и перфомансы. Еще несколько лет назад никто бы не мог подумать, что фанаты «Шальке» из группировки Hugos вывесят текстовик с просьбой освободить россиянина, осужденного за атаку на автобус «Боруссии» (человека посадили на 14 лет). Баннер гласит следующее: «Смерть «Боруссии». Свободу Сергею В!».

В последний год также трещат по швам околофутбольные форумы из-за громадного количества сводок с «немецких полей». Хулиганы-спортсмены рубятся преимущественно в лесу. Как правило, драки происходят между представителями враждующих немецких клубов, хотя фанатье не против «гостеприимно» встретить оппонентов из других стран. И даже в городе.

Свежий случай – драка «Шальке» (при поддержке друзей из «Твенте») с фанатами «Локомотива». Перепалка проходила при значительном количество народа (60 на 40) и закончилась победой гостей при вмешательстве полиции. Такие инциденты происходят с заметной регулярностью, хотя если хулиганов заберет полиция после драки, то ребятам светит по 5-7 лет лишения свободы. А если еще им сделают надбавку в виде «организации преступного сообщества», то присесть люди могут на огромный срок.

Но, видать, такая опасность останавливает немногих.

Что будет дальше?

После получения права на проведение чемпионата мира немецкие власти серьезно «закрутили гайки». Людей массово вносили в черные списки, кого-то посажали, кому-то запретили посещать стадионы.

Теперь ситуацию ослабили все: футбольные чиновники, полицейские, государство. Плюс ко всему сменилось поколение фанатов – оно так или иначе менее буйное, чем предыдущее. Другой вопрос, что подобное развязывание рук может привести к тому, что помимо крутых и ярких перфомансов мы будем видеть очередной расцвет футбольного насилия в Германии.

Предсказать ситуацию крайне сложно. Но в фанатской среде все сходятся в одном: в немецком околофутболе происходит самая огненная движуха в Европе.

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