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    • Фанаты «Шальке» призвали освободить из тюрьмы россиянина, который пытался подорвать автобус «Боруссии» Д

    Фанаты «Шальке» призвали освободить из тюрьмы россиянина, который пытался подорвать автобус «Боруссии» Д

    Вчера прошел матч 14-го тура Бундеслиги между «Шальке-04» и «Боруссии» Д (1:2). Фанатская группировка Hugos, которая поддерживает «Шальке», вывесила баннер в поддержку россиянина Сергея Венергольда.

    Надпись на баннере: «Смерть «Боруссии»! Свободу Сергею В».

    Сергея Венергольда приговорили к 14 годам тюрьмы. В апреле 2017 года его обвинили в изготовлении бомб и их подрыве рядом с автобусом «Боруссии» Д перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В результате взрыва травмы получили защитник «Боруссии» Марк Бартра и полицейский.

    Источник: Твиттер журналиста Мэтта Форда

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    09.12.2018 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +338

      гууд 9 декабря 2018, 23:48

      какой РПЛ???? бомбардир! зачем такие авторы нужны на сайте, они у вас копировать и вставить не умеют?

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