Фанаты «Шальке» призвали освободить из тюрьмы россиянина, который пытался подорвать автобус «Боруссии» Д

Вчера прошел матч 14-го тура Бундеслиги между «Шальке-04» и «Боруссии» Д (1:2). Фанатская группировка Hugos, которая поддерживает «Шальке», вывесила баннер в поддержку россиянина Сергея Венергольда.

Надпись на баннере: «Смерть «Боруссии»! Свободу Сергею В».

Сергея Венергольда приговорили к 14 годам тюрьмы. В апреле 2017 года его обвинили в изготовлении бомб и их подрыве рядом с автобусом «Боруссии» Д перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В результате взрыва травмы получили защитник «Боруссии» Марк Бартра и полицейский.