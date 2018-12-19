Сульшер провалился в АПЛ, злился на «Спартак» и давно мечтал о работе с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. До конца сезона эту должность занял Уле-Гуннар Сульшер. Он раньше играл за команду, сейчас же Сульшер будет выводить ее из кризисного состояния в качестве главного тренера.
Это первый опыт в топовом клубе
Уле-Гуннар Сульшер работает тренером уже 10 лет. Но это первый реально большой клуб в его карьере. До этого он тренировал в сумме 6 лет «Мольде» (с 2008-й по 2011-й и с 2015-го по 2018-й), ненадолго заезжал в «Кардифф» (Сульшер руководил командой всего полгода, в 17 матчах клуб проиграл 11 раз). Правда, ничем хорошим эта командировка не закончилась. Во-первых, команда вылетела из Премьер-лиги (да, валлийцы шли в зоне вылета еще до назначения Сульшера, но с приходом упали на самое дно таблицы АПЛ). Во-вторых, он редко менял игроков. За полгода в «Кардиффе» при Сульшере сыграли всего 14 человек (для сравнения: в первом сезоне в «Мольде» после возвращения Сульшер задействовал 29 футболистов).
В-третьих, в Англии у Сульшера-тренера не очень хорошая репутация. В «Кардиффе» в свое единственное трансферное окно он приобрел четырех игроков (несмотря на то, что руководство одобрило десять подписаний): трех норвежцев (и все провалились) и Уилфрида Заа, который тоже не запомнился ничем выдающимся.
Вызов от «МЮ» стал первым для Сульшера от топовой команды.
Сульшер очень честен
Тренер всегда прямо говорит о проблемах команды. К примеру, в прошлом сезоне он открыто говорил, что не может полноценно конкурировать с «Русенборгом» из-за разницы в финансах. Кроме того, в интервью TheFootballTimes Сульшер сказал, что предпочитает обсуждать все проблемы и успехи непосредственно с каждым игроком.
От Сульшера достается не только его игрокам, но и соперникам. К примеру, в 2012-м «Мольде» Сульшера проиграл «Спартаку» в матче Кубка дель Соль (0:3). После игры Сульшер сказал: «Мне понравилось, как сыграли мои парни, я горжусь ими. В тот день, когда моя команда будет играть так же, как «Спартак», я закончу свою тренерскую карьеру».
Сульшер играет в сбалансированный футбол
За 10 лет работы тренера у Сульшера появилась своя футбольная философия. Он не делает уклон на какие-либо аспекты: он предпочитает баланс в игре. Он говорил, что такой стиль помог ему выиграть два чемпионства в Норвегии.
У Сульшера есть несколько любимых расстановок – 4-3-3, 3-5-2 и 4-4-2. Кроме того, Сульшер признавался: ему нравится ставить атакующий футбол, но при этом он часто ориентируется по ситуации. К примеру, в этом сезоне в квалификации к Лиге Европы «Мольде» играл против «Зенита». В первом матче норвежцы недооценили соперника, вышли с тремя атакующими игроками и проиграли (1:3). Во втором матче Сульшер перестроился на схему с двумя опорниками и одним игроком атаки и победил питерцев (2:1).
Сульшер умеет играть в защите. В позапрошлом сезоне «Мольде» занял второе место по количеству пропущенных мячей (их было 35, лучший результат только у «Русенборга» – 20). Правда, в прошлом сезоне у «Мольде» этот момент чуточку хуже: в тридцати встречах «Мольде» пропустил 36 голов (четвертый результат в лиге). И это хороший пункт для «МЮ», который часто косячит в обороне.
Сульшеру будут помогать люди, связанные с «МЮ»
В тренерский штаб Уле-Гуннара Сульшера вошел Майк Фелан – он будет ассистентом норвежца. Фелан известен тем, что посвятил в общей сложности «Манчестер Юнайтед» 19 лет своей жизни. Сначала он 5 лет играл за «МЮ. Потом он чередовал работу в академии «Юнайтед» и помощь Фергюсону.
Из «Юнайтед» Фелан ушел в 2013 году, когда команду покинул сэр Алекс. Кажется, возвращение в «МЮ» было очень знаковым для Фелана. Несколько лет назад он сказал: «Юнайтед» – команда всей моей жизни. Я бы хотел провести всю жизнь в этом клубе».
Другой помощник – Майкл Кэррик. До назначения Сульшера английская пресса писала, что именно Кэррик станет главным тренером «МЮ». Самое интересное, что Кэррик уже был главным тренером «Юнайтед» в этом сезоне – сразу же после увольнения Моуринью он был главным вплоть до назначения Сульшера.
Еще несколько историй о Сульшере:
- До возвращения в «Мольде» Сульшер тренировал юношескую команду «Клаусененгена» и думал о завершении карьеры тренера. В 2014-м Сульшер признавался: «Неудача с «Кардиффом» сильно ударила по мне. Иногда у меня появлялись мысли совсем закончить с футболом, уйти в бизнес. Но «Клаусененген», моя бывшая команда, предложила мне должность в академии. Я был сильно благодарен команде за это, поэтому я работал там бесплатно».
- Впервые Сульшер стал главным тренером «Мольде» в ноябре 2010 года. Правда, официально он стал им через два месяца. Причина связана с тем, что клуб никак не мог зарегистрировать увольнение предыдущего тренера, поэтому тянул с назначением Сульшера по бумагам.
- В Норвегии Сульшер прославился тем, что был сторонником дисциплины. К примеру, футболисты «Мольде» собирались за сутки до выездного матча на базе, ночевали там и отправлялись на следующий день на игру.
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