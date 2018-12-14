У «Краснодара» есть крутой эквадорец. Он говорит по-русски и здорово играет

Два года назад «Краснодар» убивал «Зенит» двумя голами в компенсированное время и играл примерно так же легко и воздушно, как и сейчас. Впрочем, креатива по флангам тогда недоставало в том числе и потому, что функцию левого защитника исполняли то не слишком стабильный Енджейчик, то бывший опорник Петров, то 32-летний Торбинский. В 2017-й краснодарский клуб планировал ворваться с новым приобретением.

Тезка и соотечественник Кристиана Рамиреса – Нобоа – проявил себя как первоклассный маркетолог: футболисту он рассказал о красивом городе, классном клубе и великолепном стадионе, а нам разрекламировал Рамиреса как нового Марио Фернандеса: «Он очень быстрый и постоянно атакует, атакует и атакует!». Что еще было известно о нем до перехода? 22 года, в юности просмотр в «Тоттенхэме» и «Боруссии», выступления за «Нюрнберг», «Фортуну» и «Ференцварош», частые желтые карточки. Цена вопроса – полтора миллиона евро.

9 января 2017-го Рамирес официально перебрался в «Краснодар» и начал один за другим рушить стереотипы. Через три дня он уже успел завоевать уважение русского народа, который всегда осторожно присматривается к новичкам:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Стереотип первый: русский язык выучить невозможно

Сам Рамирес выражал восторг не сразу, утомившись на сборах: «Для меня было удивительно – два сбора за предсезонку. Казалось, это не закончится никогда. Настроился на привыкание к России и новому клубу, но после такого радость слегка затаилась. Сильно устал»

В апреле пресс-служба «Краснодара» сняла 10-минутный ролик, в котором Рамирес отвечал на вопросы. Там он рассказал, насколько легче ему стало выступать в Европе после того, как он выучил английский и немецкий языки, а еще выразил надежду, что сможет дать интервью на русском. Спустя полтора года все получилось великолепно.

Стереотип второй: в России всегда снежно

Рамирес упомянул о том, что в Краснодаре его устраивает погода. Впрочем, даже в таком теплом городе эквадорец замерз, когда его команда принимала «Акхисар» (в тот момент было не больше трех градусов тепла): «Очень тяжело, когда холодно. Это отличается от того, когда играем при теплой погоде. Бегал, разогревался. Только так боролись с холодом. Снег я видел два раза в жизни. Сегодня еще один раз».

Стереотип третий: Рамирес будет грубить

Оказалось, совсем не так. В двух последних сезонах в Венгрии Рамирес регулярно удалялся с поля, собрал по шесть желтых карточек. В России за два года – всего четыре предупреждения.

Было и два удаления, но без какого-то контакта с соперниками. В Уфе эквадорца выгнали с поля за затяжку времени (вторая желтая карточка), которую толком никто не понял, а в Севилье – за игру рукой в воротах.

Как он играет

Рамирес сразу же влился в состав «Краснодара» и провел, вероятно, даже лучший свой отрезок в России именно тогда, во второй части сезона-2016/17. Что было лучше:

Отборы в среднем – 1,8 (сейчас 1,3)

Выигранные верховые единоборства – 1,3 (сейчас 0,7)

Дриблинг – 1,5 (сейчас 0,5)

А что лучше сейчас:

Перехваты – 1,5 против 1,1

Точность передач – 84,1% против 81%

Удары по воротам – 1,4 против 0,4

Обостряющие передачи – 1,4 против 0,5

Очевидно, что при Мусаеве Рамиреса стали больше использовать в атаке, причем делать упор не на индивидуальные качества (снизилось количество обводок), а на комбинационную игру, чем «Краснодар» и славится (точность передач, обострения). Притом результативных действий у эквадорца пока что маловато – всего четыре голевые передачи за 45 матчей в РПЛ. Три из них – обычные навесы, а четвертая выглядела вот так:

Здесь Рамирес атаковал с правого фланга, но играет он только лишь слева. Просто со слабой командой, когда результат уже ясен (это был матч против «Томи» и ее молодежи), Рамирес вышел поиграть тайм справа, а место левого защитника занял Жоаозиньо.

Рамирес провел 14 матчей в РПЛ за «Краснодар» в нынешнем сезоне, девять из них – полностью. Пока он находился на поле, команда пропустил шесть мячей. В половине из них можно упомянуть Рамиреса, но прямой вины эквадорца в них нет.

• В игре с «Уралом» состоялся навес с фланга Рамиреса, который замкнул Бикфалви, но подачу выполнял защитник Кулаков – не прямой оппонент эквадорца

• В матче с «Оренбургом» навес, приведший к голу, был выполнен с фланга Рамиреса, причем от Поповича, которого эквадорец должен был опекать. Но главная причина забитого мяча – бардак в центре обороны

• В матче с «Локомотивом» чемпион открыл счет с пенальти, который заработал для него вратарь, сбивший Крыховяка, а Рамирес не успел помешать передаче, которая прошла на поляка

При этом Рамиреса часто уносит вперед (по статистике видно, что атаковать он стал чаще чем раньше), поэтому нередко соперники контратакуют через его фланг, однако прямых голевых ошибок за эти полсезона эквадорец не совершил, выручить он мог разве что в эпизоде с навесом Поповича. С другой стороны, выбрасываться на игрока было бы глупо, поскольку Рамирес (№6) тем самым полностью открыл бы фланг его партнеру.

Что в будущем ждать от Рамиреса

Больше результативных действий. Парень за пару секунд может разобраться со своим оппонентом на фланге и выполнить точный кросс, даже вот такой длинный.

Красивых действий одним касанием. Это супертехнично.

Первого забитого мяча. Удар у парня поставлен.

Почему бы, кстати, не забить и со штрафного?

Да и заработанных пенальти тоже стоит ждать. Даже победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы не справился с его кроссом.

В подборке нет защитных действий эквадорца – его там мало видно, оно и объяснимо, «Краснодар» чаще всех атакует и владеет мячом в РПЛ, к тому же подстраховка в лице Классона работает четко. По оценкам WhoScored Рамирес не входит даже в первую десятку игроков команды. Это объяснимо, учитывая, что в обороне трудиться приходится мало (оттого и низкий показатель отборов и выносов), а в атаке пока маловато результативных действий. С другой стороны, цифрами высочайший объем работы игрока далеко не всегда измеришь, а по, например, progressive runs (забеги с продвижением мяча), у Рамиреса один из лучших показателей в лиге.

Год для Рамиреса закончился удалением в Севилье, а для его команды – крупным поражением. Следующий – придется начать на трибуне из-за дисквалификации в Лиге Европы. Едва ли это испортит впечатление от прогрессирующего «Краснодара» и от одного из его лидеров, который так здорово разгоняет атаки на своем краю. Наблюдать за игрой Рамиреса за последние полгода было удовольствием. Вдвойне приятно, что успеха добивается человек, который с таким уважением относится к нашей стране.

Против нас выйдет новый лидер «Краснодара». Он лучший игрок Швеции и не любит русские морозы

Победный гол «Краснодара» – кайф