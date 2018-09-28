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Озил в аду. Его травят из-за политики, денег и игры

Почему критикуют

До начала ЧМ-2018 Озил вместе с Илкаем Гюндоганом съездил в Турцию на прием к Эрдогану, подарил джерси «Арсенала» со своей фамилией и сфотографировался на прощание. На самом турнире он (как и вся сборная Германии) провалился. Болельщики жестко разнесли Озила в сети, припомнив ему ту поездку в Турцию. Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель потребовал с двух игроков объяснения этого визита. Гюндоган заявил, что его действия не несли политического характера. Озил же отказался от объяснений, но позже накатал целое письмо, в котором открыто обвинил немецких болельщиков и чиновников в расизме и дискриминации и объявил об уходе из сборной.

Озила поддержали многие соотечественники: Юрген Клопп, Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Пер Мертезакер. При этом главный тренер сборной Германии Йоахим Лев воздержался от критики Озила и до сих пор всеми силами старается вернуть его в команду. Лев ездил на базу «Арсенала», неоднократно звонил ему, но так и не добился обратной связи от него. «Я расстроен. Месут нужен мне, и я много раз говорил это ему. Мы многое прошли с Озилом. И я всегда жду его на тренировках», – говорил Лев в диктофоны немецких журналистов. Но Озил так ничего не отвечает тренеру. Его бывший одноклубник Мертезакер не особо понял такой игнор, но попросил немцев не нервировать Озила, чтобы он смог сделать правильный выбор в пользу сборной в ближайшее время.

Кто его критикует

Критиков Озила можно разделить на две категории. Первая – те самые немецкие фаны. Вторая – эксперты, которые почему-то мочат его за невнятную игру, но не замечают очевидную значимость Озила для «Арсенала». Бывший игрок Мартин Киоун раскритиковал Месута за пассивность на поле в сравнении с играми за «Реал». Президент «Баварии» Ули Хенесс после ЧМ-2018 сказал: «Я рад, что все это закончилось. Озил c годами стал играть отстойно. Его последний успешный отбор случился еще до ЧМ-2014». Гари Линекер сказал, что Озил сдувается, проанализировал зарплаты игроков «Арсенала» и сказал, что никто не может получать в этом клубе больше 200 тысяч фунтов в неделю.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Оправдана ли критика

С точки зрения финансов – да. За последние полгода известны два случая, связанные с «Арсеналом», когда деньги ломают игру футболистов. Алексис Санчес подписал контракт с «МЮ» на 14 млн фунтов в год, но до сих пор не показывает свою лучшую форму. Зарплата Озила в Лондоне составляет 325 тысяч фунтов в неделю, что сильно возмущает некоторых лидеров «Арсенала». К примеру, соглашение Аарона Рэмзи с командой действует до следующего лета. Но, как сообщает The Guardian, валлиец уже отказался продлевать его, просто потому что «Арсенал» существенно не поднял тому зарплату (сейчас она составляет 100К в неделю).

С точки зрения игры – нет. При Венгере Озил играл практически под центральным нападающим. С приходом Эмери немец получил немного другую роль. Теперь Озил располагается намного ближе к центральному кругу и ориентирован больше на взаимодействие с фланговыми футболистами «Арсенала». Статистика показывает, что сейчас игроки на бровке получают от него передачи в 2,6 раза чаще, чем центральные нападающие. Да и размещение Озила несколько изменилось с назначения Эмери.

Словам Киоуна верить нельзя. Такие, как он, смотрят лишь на голевые передачи и забитые голы. Да, по этим цифрам Озил стал хуже: 8 голов и 11 передач в сезоне-2016/17, 4 гола и 9 пасов в сезоне-2017/18 и всего 1 гол и 0 передач в пяти турах этого сезона. Но это неверная логика. Просто теперь немец выполняет совершенно другую задачу. Если при Венгере он организовывал прямые моменты для форвардов, то теперь Озил создает атаки с начальных ступенией: то есть, выискивает на фланге Ивоби или Мхитаряна, которые уже находят передачами Ляказетта или Обамеянга.

Теперь Озил чаще сваливается в защиту. InStat говорит, что он совершает 6-7 кроссов в оборону (в разных сезонах при Венгере – 2-3). Кроме того, полузащитник неплохо отрабатывает в центре поля: Озил уменьшает нагрузку на Гендузи и Рэмзи/Торрейру примерно на 32%

Озил меньше задействован в атаках «Арсенала» (это подтверждает картинка: среднее число касаний мяч за 90 минут за 2 года упало с 88 до 38). Но, кажется, Эмери, недавно заявивший, что атакующие игроки должны чаще забивать, это не особо волнует. Коуч доволен Озилом, а сам игрок заявил, что безумно рад играть за нового тренера.

Эмери сделал Озила вторым капитаном команды и поступил правильно. Тренер получает от него абсолютно все: отдачу на поле, организацию игры, помощь при создании тренировочного процесса. Несмотря на критику, Озил остается самым важным футболистом «Арсенала». Особенно это будет заметно после того, как Рэмзи все же покинет клуб, обидевшись на несопоставимую с Озилом зарплату.

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Озил Месут Рэмзи Аарон Обамеянг Пьер-Эмерик Эмери Унаи
Комментарии (3)
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mutabor0992
1538163056
Месут реально стал -ОТСТОЙ!!!
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ItalianFootball
1538204732
Если мешать политику с футболом, тогда давайте смешаем хейтеров-экспертов в фекалиями. Равноценно. А Озила травят, потому что он травится. Классный игрок, нужна верная роль на поле и чуть более стойкий нрав.
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Сын_маминой_подруги
1538209206
Ребят, в каком "аду" Месут Озил?! Он великий футболист с отлично сложившейся карьерой... "В аду" - это когда ты живёшь в России и ЗП у тебя 20 штук. рублей. Когда в этой стране громкими заголовками призывают пожалеть спортсмена-миллионера, то это крайне смешно))
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