Сборная Англия берет вратаря со дна. Он хорош

Прошлый сезон стал сказочным фиаско для «Сток Сити». Команда заняла предпоследнее место в Премьер-лиге, стала худшей по проценту реализации опасных моментов (в ворота соперников залетело только 17% от общего числа ударов команды) и закономерно вылетела в Чемпионшип. Английские журналисты спокойно разбирали клуб по косточкам, пытаясь найти причину позорного завершения сезона. Кто-то критиковал целую компанию тренеров (Пола Ламберта, Эдди Недзвецки и Марка Хьюза), кто-то винил самих игроков.

Кажется, единственный, кто реально не заслуживал и капли критики, был Джек Батлэнд. Вратарь стал лидером среди киперов по числу количеству сейвов за полтора часа (в среднем он спасал ворота 3,07 раза за матч), залез на фанатскую трибуну «Стока Сити» и дольше всех извинялся за вылет команды. Спустя месяц после разочарующего результата в клубе он благополучно поехал со сборной Англии на чемпионат мира в Россию. Правда на ЧМ-2018 Батлэнд, как и его коллега Ник Поуп, не сыграл ни матча: ворота сборной Гарет Саутгейт доверил Джордану Пикфорду.

Почему он не покинул «Сток»

Марк Хьюз, покидая пост главного тренера команды, посоветовал Батлэнду уйти вслед за ним. Тем более вариантов у кипера было предостаточно. В одно время им интересовался «Арсенал», после ухода Тибо Куртуа с Батлэндом лично контактировал Маурицио Сарри. Но на все предложения он твердо отвечал отказом.

Кажется, вратарь просто помогает клубу в трудное время. Сейчас главный тренер «Стока» Гари Роуэтт говорит, что Батлэнд здорово помогает ему в тренировочном процессе: вместе с другим ветераном Адамом Федеричи он настраивает молодых игроков, активно помогает им адаптироваться ко взрослой команде. Кроме того, Батлэнд – один из тех, к кому нет претензий даже сейчас. На данный момент «Сток» идет на 18-м месте Чемпионшипа. И претензии есть ко многим игрокам: в том числе и к лидерам (например, Джо Аллену).

Что в этом особенного

Батлэнд – классный персонаж. Даже когда его команда лажает в Чемпионшипе, он все еще показывает классную игру и получает приглашение в сборную Англии. И это нисколько не удивительно. Во второй лиге Батлэнд идет на первом месте среди вратарей по числу отраженных ударов (в среднем – 75%), он – лучший среди киперов по точности передач (около 85% его передач доходит до партнеров).

Вчера журналист Sky Sports спросил, зачем ему Чемпионшип, ведь он вызывается в национальную команду. Батлэнд ответил очень спокойно и наверняка набрал кучу плюсиков в свою карму. «Вы скажете, что стандарты Чемпионшипа отличаются от других лиг, но здесь по-прежнему достаточно высокие требования к игрокам. Я все еще должен показывать свою лучшую игру. Мне по-прежнему необходимо быть в форме, быть сильным, хорошо работать на тренировках и показывать убедительную игру. Если смогу продолжать это делать, то надо думать, смогу остаться в сборной. Тренер заверил меня в этом. Этот сезон я провожу в Чемпионшипе. Очевидно, что это все немного усложняет, но меня это не пугает», – так вратарь ответил журналисту, который очень хотел спровоцировать Батлэнда.

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