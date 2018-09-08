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  • Сборной России мешали килограммы конфетти. Их просто не смогли убрать

Сборной России мешали килограммы конфетти. Их просто не смогли убрать

Перед матчем турки сделали удивительный перфоманс с плакатами и конфетти. Выглядело грандиозно, но убрать остатки мусора не могли до конца матча.

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Сильно и безуспешно пытались в перерыве, а в некоторых местах газон вообще не было видно.

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Игроки обеих команд бегали по разноцветным кусочкам бумаги и могли получить травму. В России на конфетти отреагировали только негативно. Просто вся красота должна быть в меру.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Главные выводы по матчу Турция – Россия

Европа Россия Турция
Комментарии (7)
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BRO_football
1536389880
Если бы Россия проиграла, не удивлюсь, если в первую очередь обвиняли даже не судейство, а конфети на поле.
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Фотон
1536398756
Туркам тоже мешало, но выиграли наши.
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Maksk22182
1536406029
Не знаю как там конфети, но раз уж чалхан и ундер в ведущих клубах Италии играют, то наша основа в полном составе спокойно должна последовать в чемпионат Италии
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Старикан
1536412873
Устроили гомосятину какую-то...
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Cнег
1536425178
Бздеть не надо. забыли, как в 80-90-е туалетная бумага по всему полю прокладывала свой курс...Никому< ***, это не мешало. Играли и выигрывали. КУБКИ ЕВРОПЫ И МИРА. А сейчас - давай писАть. ВЫ не от футбола< кто так пишет... Не можете ср*ть, не мучьте ЖОПУ, Писатели хреновы.
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х** вам всем
1536445409
не профессиональному танцору ну всегда кто то или что то мешает или подмешивает
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