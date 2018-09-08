Сборной России мешали килограммы конфетти. Их просто не смогли убрать

Перед матчем турки сделали удивительный перфоманс с плакатами и конфетти. Выглядело грандиозно, но убрать остатки мусора не могли до конца матча.

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Сильно и безуспешно пытались в перерыве, а в некоторых местах газон вообще не было видно.

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Игроки обеих команд бегали по разноцветным кусочкам бумаги и могли получить травму. В России на конфетти отреагировали только негативно. Просто вся красота должна быть в меру.

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Главные выводы по матчу Турция – Россия