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  • Когда твои дорогие звезды опаздывают на сбор на два с половиной месяца

Когда твои дорогие звезды опаздывают на сбор на два с половиной месяца

«Сандерленд» теперь обитает в Лиге 1 (это третий дивизион). Но с момента начала сборов главный тренер Джек Росс не увидел в команде двух своих футболистов – защитника Папи Джилободжи и полузащитника Дидье Ндонга.

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Публикация от text (@papydjilo5)

В прошлом сезоне Джилободжи играл в аренде в «Дижоне», но французы не смогли его выкупить, и он должен был вернуться в Англию. Но по неизвестным причинам Джилободжи в Сандерленд не приехал. Он не выходил на связь, не отвечал на звонки и сообщения, а соседи не замечали его около дома. В итоге Джилободжи появился на тренировке «Сандерленда» спустя 72 дня после их начала.

А самое дорогое приобретение в истории клуба Ндонг (в августе 2016-го он приехал из «Лорьяна» за 20 млн евро) после аренды в «Уотфорд» не приехал до сих пор. Кстати, за Джилободжи «Сандерленд» заплатил 9,5 млн. Итого: почти 30 млн за двух парней, которые игнорируют контрактные обязательства.

Клуб крайне возмущен поступками Джилободжи и Донга и теперь собирается расторгнуть их договоры. Кроме того, команда не собирается оплачивать эти прогулы и намерена отстоять это право через суд.

«Мне неинтересны этим ребята, потому что они сами незаинтересованы в нашем проекте. Парней ждет серьезный разговор», – все, что сказал о ситуации Росс.

Если брать во внимание Ндонга, то в его карьере не было жестких залетов: болельщики «Сандерленда» любили его, он вырос в абсолютной нищете, но прорвался на такой высокий уровень, поэтому фанаты сборной Габона называют его одним из главных любимцев (после Обамеянга). Джилободжи – абсолютно дикий персонаж в сравнении с Ндонгом. В его карьере было полно сумасшедших моментов:

  • В 2017 году Папи получил 4-матчевую дисквалификацию за удар по лицу Даррена Флетчера.
  • Издание Goal поместил Джилободжи на четвертом месте в топ-15 худших приобретений «Челси». Он не сыграл ни одного матча.
  • Когда защитник был в аренде в «Вердере», в матче против «Майнца» он сфолил на хавбеке Пабло де Бласисе, подошел к лежащему де Бласису и провел пальцем по горлу. За это сенегалец получил бан на 3 игры.
  • В «Нанте» Джилободжи побил полузащитника Жордана Верету за то, что Верету практически отобрал у Джилободжи право исполнять пенальти.

Англия. Чемпионшип Англия Сандерленд Ндонг Дидье Джилободжи Папи
Комментарии (7)
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KOLBIS
1536230503
Анекдот по теме:Сидят три тормоза,позвонили в дверь,первый через час говорит вроде позвонили,второй через час,надо бы открыть,третий через час,пойду открою,час шел,час открывал,открыл-на пороге стоит четвертый тормоз и говорит,О НЕ УСПЕЛ ПОЗВОНИТЬ,УЖЕ ОТКРЫЛИ!!!...
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кошмарик
1536248014
а пальмовыми листьями их обоих кормить не пробовали??? привычная еда и колодки должны успокоить... а плеть тренера заставит работать..
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ItalianFootball
1536304128
Парни бедовые, но я бы хотел уточнить какое будущее им обещали когда брали. Одно дело мотивировать себя вернуться в АПЛ или остаться там, другое подниматься с кровати ради игры в третьей лиге. Хотя в Англии их третья, как у многих первая, но мотивации у ребя явно нет, не профессионально, но банально.
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