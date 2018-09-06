Когда твои дорогие звезды опаздывают на сбор на два с половиной месяца

«Сандерленд» теперь обитает в Лиге 1 (это третий дивизион). Но с момента начала сборов главный тренер Джек Росс не увидел в команде двух своих футболистов – защитника Папи Джилободжи и полузащитника Дидье Ндонга.

text text text Публикация от text (@papydjilo5) 17 Дек 2016 в 10:21 PST

В прошлом сезоне Джилободжи играл в аренде в «Дижоне», но французы не смогли его выкупить, и он должен был вернуться в Англию. Но по неизвестным причинам Джилободжи в Сандерленд не приехал. Он не выходил на связь, не отвечал на звонки и сообщения, а соседи не замечали его около дома. В итоге Джилободжи появился на тренировке «Сандерленда» спустя 72 дня после их начала.

А самое дорогое приобретение в истории клуба Ндонг (в августе 2016-го он приехал из «Лорьяна» за 20 млн евро) после аренды в «Уотфорд» не приехал до сих пор. Кстати, за Джилободжи «Сандерленд» заплатил 9,5 млн. Итого: почти 30 млн за двух парней, которые игнорируют контрактные обязательства.

Клуб крайне возмущен поступками Джилободжи и Донга и теперь собирается расторгнуть их договоры. Кроме того, команда не собирается оплачивать эти прогулы и намерена отстоять это право через суд.

«Мне неинтересны этим ребята, потому что они сами незаинтересованы в нашем проекте. Парней ждет серьезный разговор», – все, что сказал о ситуации Росс.

Если брать во внимание Ндонга, то в его карьере не было жестких залетов: болельщики «Сандерленда» любили его, он вырос в абсолютной нищете, но прорвался на такой высокий уровень, поэтому фанаты сборной Габона называют его одним из главных любимцев (после Обамеянга). Джилободжи – абсолютно дикий персонаж в сравнении с Ндонгом. В его карьере было полно сумасшедших моментов: