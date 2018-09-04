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  • Еще 7 свободных игроков, которых можно привезти в Россию

Еще 7 свободных игроков, которых можно привезти в Россию

Вчера «Зенит» подписал Клаудио Маркизио, который сидел без клуба. «Бомбардир» предлагает еще семь доступных игроков, которые реально подойдут командам РПЛ.

Сердар Таски

Самюэль Жиго надолго сломался. Теперь «Спартак» срочно ищет защитника, который проведет осень вместо него. Но клуб должен забыть об уругвайцах, которые якобы привлекли внимание Карреры. Самый лучшая замена Жиго прямо сейчас – Сердар Таски.

Во-первых, Таски знаком с чемпионатом России. Во-вторых, немец уже работал с Каррерой. В-третьих, по меркам РПЛ Сердар – абсолютно топовый защитник. Летом он мог перейти в перспективный «Истанбул», но стороны не договорились об условиях личного контракта. Так что сейчас Таски может занять место Жиго, пока не до конца выздоровели Кутепов и Джикия.

Ласина Траоре

В заявке ростовчан пять нападающих, но только один (Бьерн Сигурдарсон) по-настоящему опасен для вратарей соперника. Остальные – неопытный молодняк.

В таких условиях вариант для «Ростова» – Ласина Траоре. Ивуариец зажигал в «Кубани» и «Анжи», но потом уехал в «Монако» и полностью испортил себе репутацию. После Франции были «Эвертон», ЦСКА и хихонский «Спортинг», где он редко напоминал, что вообще-то умеет забивать. Тем не менее, Траоре – неплохое усиление для скамейки. К тому же нападающий на фоне молодежи – отличный вариант на случай, если с Сигурдарсоном что-нибудь случится.

Диего Кавальери

«Урал» на данный момент занимает предпоследнее место и нуждается в качественном усилении. Первое – подводит защита, которая пропускает около 61% атак соперников. Второе – на фоне постоянных ляпов обороны не очень хорошо справляется Ярослав Годзюр.

Хороший вариант подстраховать Годзюра – Диего Кавальери. В «Ливерпуле» и «Чезене» кипер играл роль постоянного зрителя со скамейке. Во «Флуминенсе» раскрылся и был одним из самых непробиваемых киперов бразильского чемпионата. Местный журналист Чак Дуглас говорил: несмотря на возраст (35 лет), Кавальери готов сыграть даже в составе топ-клуба. При этом Диего еще в Бразилии продемонстрировал убийственное подтверждение факта Дугласа: вратарь в среднем отбивал шесть ударов из семи.

В августе им интересовался «Манчестер Сити», но до контракта дело не дошло. Возможно, у «Урала» есть шанс подписать опытного кипера.

Самир Насри

Самир Насри – характерный пример, как разрушить карьеру всего за пару сезонов. Он конфликтовал с Венгером, ругался с Пеллегрини, вредничал в «Севилье» из-за того, что ему не доверяют штрафные удары, а потом провел бесславный сезон в Турции. Единственный плюс, который побьет это комбо из отрицательных качеств Насри – умение играть на команду.

После первого сезона Насри в «Арсенале» Венгер говорил, что при правильной работе француз может вырасти до обладателя «Золотого мяча». Арсен отмечал: Насри умеет организовать неплохую атаку, обострить игру дерзким пасом и при необходимости самостоятельно завершить комбинацию. «Локомотив» мог бы стать отличным еще одним шансом для полузащитника. Тем более, что: а) «Локо» в последнее время любит усиливаться под Лигу чемпионов игроками с именем в Европе; б) Юрий Семин умеет работать с футболистами, которым, казалось бы, не светит ничего хорошего (Фарфан, Крыховяк, Фернандеш).

Эммануэль Эменике

Эменике этим летом уже мог вернуться в Россию. Сначала был интерес со стороны ЦСКА. Чуть позже над камбэком задумался «Спартак». В середине июля толкового форварда искал «Локомотив». Но ни один из этих слухов не дорос до конкретики, и Эменике остался на рынке свободных агентов. Хорошая новость для Эммануэля – в России есть команда, которой он еще может пригодиться. Новость еще лучше – она из верха таблицы. Летом «Краснодар» потерял Смолова, но остался с Ари, Сулеймановым и Игнатьевым.

Но Ари – нестабильный персонаж. При всем умении играть в футбол бразилец может подраться с Фидлером или Толкнуть Жиго. Что касается молодых форвардов, то, несмотря на их явный талант, в играх с условным «Зенитом» может понадобиться кто-то помощнее. Эменике – отличный вариант на этот случай. Даже если не рассматривать креативного нападающего в качестве основного, то нигериец без проблем может несколько увеличить глубину состава «Краснодара».

Мигель Велозу

Карьера Велозу по-настоящему захватывающая. Он мог дорасти до уровня «Интера», «Челси» и «Наполи». Но что-то пошло не так, и после короткого пребывания португальца в «Дженоа», он отправился на рынок свободных агентов.

По сути, самая подходящая российская команда для Велозу – «Рубин». Средняя линия казанцев принадлежит дуэту Могилевец-Камболов. Тем не менее, это игроки не самого огромного масштаба. Поэтому появление игрока уровня Велозу в клубу из столицы Татарстана можно считать хорошим усилением для «Рубина». Главный плюс – у «Рубина» просто нет денег на покупки и огромные зарплаты, так что Мигель идеально подойдет казанцам. Кроме того, самому повернутому на тактике тренеру РПЛ, Курбану Бердыеву, однозначно нужен такой способный персонаж.

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Комментарии (41)
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oyabun
1536078594
С Таски Спартак только недавно расстался. И возврат через несколько месяцев назад? Как то трудно представимо.
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KOLBIS
1536083428
Про Траоре,Селюк материал проплатил?...
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84aivengo
1536084140
при всем уважении к этим игрокам,не зря они свободные агенты....
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Вомбат
1536087149
Чепуха, по-моему. Таски на лавку не пойдет, а менять Бокетти на Таски это менять шило на мыло. Ласина Траоре - давно не уровень Ростова. В его бытность в ЦСКА его пытался арендовать по-моему Урал, но он и там в основном спал на поле, а если просыпался, то невпопад, как какой-нибудь Эрнани. Кавальери вообще вряд ли поедет в Россию, а если и поедет, то уж точно не на Урал. Насри давно закончился как футболист, он может играть только в любительской команде, а автор сватает его в команду-чемпиона нашей страны. Разве что Эменике и Велозу могли бы, в принципе, и приехать и пригодиться. Но Бекиевич кого попало не возьмет, ему нужны мотивированные игроки, а насчет Велозу мы этого не знаем. Ну и Эменике в Краснодаре - это для тамошних малоопытных тренеров будет головная боль. А все остальные персонажи - либо некомпетентность, либо специфический юмор автора.
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loko-the_best
1536118513
Статья - бред. Таски слабее и Джикии, и Кутепова, у которых к тому же паспорт РФ, с чего вдруг Спартак срочно ищет замену Жиго? У Ростова новый форвард появился исландский(не Сигурдарсон), который именно форвард, который забивает голы, в отличии от соотечественника, который лучше смотрится в подыгрыше. Вратарей зарубежных нам уж точно не нужно, у Урала одна проблема - это их физрук, который случайно выиграл кубок, но похоронил Тосно, за которое никто и биться не хотел, потому что игра у команды была дерь мо вой. У Насри запросы по зп наверняка в районе пятеры, на какие шиши ты нам его предлагаешь впихнуть? Сам будешь ему платить? сомневаюсь. Да и он отыграл своё, ему уже не нужно ничего. Плюс история с допингом, он дисквалифицирован еще минимум полгода. Эменике можно было бы вернуть в РПЛ, Краснодар - неплохой вариант, согласен. Велозу после стольких лет в Динамо, вряд ли поедет в Россию, скандалы никому не нужны.
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mahan
1536127138
Таски не нужен в Спартаке, и как защитник он играет слабее любого центрального защитника, и плюс он не захотел продлевать контракт с Спартаком. Так, что пусть гуляет.
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portero
1536130704
Самир Насри - а что с дисквой на год? разве она закончилась?
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Igor Belousov
1536132831
урал и с годзюром поднимится с колен
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m40
1536137688
Понравилась фраза ,, Тем не менее, Траоре – неплохое усиление для скамейки. ,,
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Skull_Boy
1536139146
Всех лохов перечислили, алкашня, нарики, психи и другое быдло
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