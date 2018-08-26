Вы даже не представляете, насколько «Челси» повезло с Жоржиньо

«Челси» обыграл «Ньюкасл» благодаря автоголу. Но это не самое главное. В этой встрече полузащитник лондонцев Жоржиньо сделал 173 передачи, при этом 158 дошли до адресата. Любопытный момент: футболисты «Ньюкасла» отдали меньше точных пасов, чем итальянец (у команды Бенитеса их 131).

Дополнительный факт, после которого болельщики «Челси» будут еще больше любить своего новичка: Жоржиньо занял третье место среди футболистов Премьер-лиги по числу точных передач за одну игру. Больше только у Фернандиньо (в матче против «Эвертона» в сезоне-2017/18 – 164) и у Илкая Гюндогана (во встрече против «Челси» в прошлом розыгрыше АПЛ – 167).

Как Жоржиньо попал в «Челси»?

В июле «Челси» зарубился с «МанСити» за полузащитника. Более того, лондонцы вытащили игрока из Неаполя в самый последний момент, когда Жорж и Гвардиола достигли предварительного соглашения. Такой поворот событий сильно рассердил «Сити». Действующие чемпионы Англии настолько обиделись на «Наполи», что пообещали больше никогда не иметь с клубом дела.

«Челси» же при этом не заморачивается и использует Жоржиньо с пользой на всех возможных фронтах. Во-первых, повышает свою популярность в социальных сетях за счет милейшего видео, где мама итальянца заходит в фирменный магазин лондонцев, видит футболку с именем сына и еле сдерживает слезы. Во-вторых, Маурицио Сарри постепенно делает Жоржа ключевым игроком в системе «Челси».

Действительно ли Жоржиньо важен для «Челси»?

Абсолютно. Есть подозрение, что по важности итальянец находится примерно на одном уровне с Эденом Азаром. Итальянец – гениальный стоппер. В этом болельщики убедились еще по матчу с «Арсеналом». Жоржиньо контролировал центр поля, отвечал за отборы и резкий переход в контратаки. При этом в паре с полузащитником обязательно должны были быть два дисциплинированных подстраховщика. Сарри их нашел – Канте и Баркли.

Жоржиньо здорово помогает «Челси» в прессинге. Контроль мяча – ключевой скилл Маурицио Сарри. В Неаполе удавкой соперника занимались Гамшик, Жоржиньо и Зелиньски. В Лондоне в паре к Жоржу идет Канте и кто-то из пары Баркли-Ковачич. Жоржиньо добавляет команде вариативности в центре поля. В том же матче с «Ньюкаслом» Жоржиньо в одиночку контролировал весь центральный круг. Неудивительно, что за счет такого вовлечения в игру Жоржиньо много касается мяча. После этой игры Жорж делит первое место с Фернандиньо (бразилец опять же феерил в прошлогоднем батле с «Эвертоном») по числу касаний в одной игре Премьер-лиги. Оба полузащитника дотронулись до мяча 186 раз, и это лучший показатель лиги с сезона-2003/04.

«Челси» нуждался в Жоржиньо больше, чем «Ман Сити». У Пепа отличные хавбеки, центральные полузащитники. Фернандиньо – замечательный игрок. Трансфер Жоржиньо – один из шагов по сокращению разрыва. Но все остальное – упорная работа», – комментировал трансфер итальянца Маурицио Сарри. В переходный для «Челси» период Маурицио остро нуждается в игроках, которые помогут ему адаптировать философию к стилю Премьер-лиги. Жоржиньо Фрелло – один из таких футболистов.

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