Главная сенсация первого месяца РПЛ

В пяти матчах «Оренбург» проиграл лишь раз – «Спартаку». Во всех остальных встречах команда либо побеждала, либо уходила с поля при ничейном результате. Последняя игра, с «Краснодаром», завершилась ничьей, хотя краснодарцы могли уехать из Оренбурга без очков. Против соперника «Оренбург» сыграл на высшем уровне: забил первый, давил весь матч, создавал моменты. У клуба есть масса фишек, которые позволяют ему добиваться положительного результата.

Команда не боится сильных соперников

Последний пример – именно «Краснодар». В этом сезоне краснодарцы игнорируют фланги и предпочитают развитие атак либо через центр, либо за счет забросов на нападающих. Эту фишку заметили аналитики «Оренбурга», и команда очень хорошо ею воспользовалась. Тепловая карта от Whoscored показывает: большую часть комбинаций «Оренбург» разыгрывал через бровки. А победный гол прилетел именно с правого фланга.

Кроме того, «Оренбург» не стесняется навязывать свою игру, а не подстраиваться под мощных оппонентов. Особенно это было видно в матче с «Локомотивом». Оренбуржцы аккуратно балансировали между защитными действиями и нападением, пользовались рассинхроном футболистов «Локо» с Федором Смоловым и реализовали один из немногочисленных моментов.

Надежный кипер

Кажется, вратарь «Оренбурга» стал лучшим представителем своего амплуа в начале этого сезона РПЛ. За пять матчей в створ ворот Фролова прилетели 30 ударов. И только три из них завершились забитым голом. Сам вратарь, еще недавно шутивший над журналистами и представляющийся Львом Яшиным, успех называет обыкновенным везением. Но главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов нашел более точное разъяснение: «Фролова мы кормим капустой, помидорами, огурцами. Он не ест мясо, поэтому такой легкий и прыгучий. Мы Женю очень любим, он герой»

Грамотный аналитик

Идет середина 2018 года, теперь в тренерский штаб команд РПЛ попадают люди, которые более-менее разбираются в тактике. В тульском «Арсенале» ассистентом Олега Кононова работает 22-летний парень, который еще совсем недавно тренировал в детской футбольной школе Санкт-Петербурга. В «Оренбурге» за аналитику команды, разбор игр соперников, статистику учебно-тренировочного процесса отвечает Игорь Мананников. Еще недавно он просто вел тактический блог на Sports.ru. Потом его заметили боссы компании InStat, и Игорь занялся разбором заданных команд. В конечном итоге он напрашивался на тренировки клубов КФК, ПФЛ, ФНЛ, работал с ними, и его позвал к себе главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

На «Оренбург» очень круто смотреть

Домашний стадион «Оренбурга» с точки зрения архитектуры и атмосферы похож на «Крейвен Коттедж» (стадион «Фулхэма»), только по количеству мест меньше в три раза (7500 кресел против 25700). Но, несмотря на не очень высокий статус команды, крутейшая поддержка хозяевам обеспечена каждую встречу. На игру с «Локомотивом» пришли 7023 зрителей, на встречу с «Краснодаром» – 7083. При этом все 90 минут болельщики призывают «Оренбург» забить гол. А не молча лузгают семечки, как это принято в городах за пределами центральной части России.

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