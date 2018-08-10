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Кажется, мы потеряли Лодыгина. Как так вышло?

Три года ошибок

Все это началось еще в мае 2014 года, когда «Зенит» с Андре Виллаш-Боашем летел к чемпионству. Решающей могла стать игра в Москве против «Локомотива», где «Зенит» вел 1:0, но ошибка Лодыгина стоила потерянных очков. Потом случился забег Гулливера в игре с «Динамо», и «Зенит» распрощался с надеждой на золото.

Но традиционными ошибки стали примерно через год. В августе 2015-го «Зенит» проиграл «Краснодару» 0:2, а Лодыгин пропустил гол после дальнего удара, причем уже падая все равно пустил мяч между ногами. В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» выиграл 3:2 у «Валенсии», но голы от Канселу и Гомеша вполне можно назвать вратарскими. В конце сентября Лодыгин начудил в игре со «Спартаком», сначала Зе Луиш забил в пустые ворота, затем Попов перекинул мяч через вратаря.

На следующий год Лодыгин устроил цирк в воротах сборной России, когда наша команда играла в гостях с Францией (2:4). Он по всей штрафной гонялся за Команом и в итоге пропустил гол. В новом сезоне, уже 2016/17, Лодыгин в матче чемпионата России выкинул мяч на ногу Бухарову, тот отпасовал Полозу, и «Ростов» повел в счете в игре с «Зенитом».

Косячил Лодыгин в том полугодии изрядно: и в чудо-матче с «Маккаби» (4:3) на его совести два гола, и в игре со «Спартаком» (4:2) гол Боккетти – из-за ошибки вратаря, и в матче Лиги Европы против «Дандолка» с дальним ударом голкипер не справился. Кончилось это тем, что «Зенит» купил Лунева у «Уфы» и отправил Лодыгина на лавку.

Петиция о трансфере

Она появилась после проигранного «Зенитом» матча на Кубок России в Махачкале (0:4), там тоже Лодыгин проявил себя не с лучшей стороны. Петицию, направленную на то, чтобы выставить Лодыгина на трансфер, подписали 382 человека.

Слухи о драке с Дзюбой

«Зенит» благодаря голу Дзюбы обыгрывал 1:0 «Краснодар», но пустиЛ два гола в добавленное время. Победный от Окриашвили – тоже не без помощи своего вратаря. Камера успела выхватить Дзюбу, который показывал кому-то неприличный жест, и это растолковали как приглашение в раздевалку на разборки. По информации «Чемпионата», именно Дзюба и Лодыгин подрались в раздевалке, «Спорт-Экспресс» тоже написал о конфликте, а Дзюба опроверг домыслы, Геннадий Орлов миролюбиво предположил, что игроки «петушились» и поговорили на повышенных тонах.

«Повздорили, высказали все, что у них было на душе, а потом подали друг другу руки», – рассказал позже об этом Мирча Луческу. Но как факт, ошибки вратаря утомили и партнеров по команде.

Конфликт с Луческу

Когда Луческу покинул «Зенит», Лодыгин назвал экс-тренера клуба «странным человеком»: «Когда я пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: «Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу». А когда нас прессинговали, и я делал длинную, он говорил: «Не надо длинную».

Когда тренер пришел, мы начали разрабатывать эту тактику. С начала сборов он вовсю орал: «Нельзя делать длинную передачу. Нельзя! Делай что хочешь – только не длинную». Но мы живые люди, и нам нужно время, чтобы перестроиться», – пожаловался голкипер.

Тренер удивился: «Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперед. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме. Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер».

Странная история с Манчини

Лодыгин в инстаграме поставил лайк сообщению болельщика «Зенита» с призывом выгнать из клуба Роберто Манчини. Позже были удалены и отметка, и само сообщение, но скриншот остался. Голкипер выдал эмоциональный пост в инстаграме. Болельщик извинился за скриншот и вступился за Лодыгина: «При пролистывании ленты можно случайно ткнуть на сердечко». Впрочем, произошло это в конце марта, и многим уже было ясно, что уход Манчини совсем не за горами.

Что произошло в Минске

Сергей Семак, новый главный тренер «Зенита», решил приступить к ротации состава перед первой игрой в Лиге Европы против минского «Динамо». «Мы дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок», – объяснил свое решение тренер. В конечном итоге «Зенит» сгорел 0:4, половина из голов на совести голкипера, не справившегося с ударами серба Николича. Кроме того, Лодыгин пропустил все четыре удара в створ ворот.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Что дальше

Уходить из «Зенита» за игровой практикой Лодыгин не стремился, пытаясь все-таки выиграть конкуренцию у Лунева. Когда Лунев получал травму, в воротах его менял Лодыгин, а болельщики хватались за сердце. Конечно, не во всех матчах он допускал ошибки, но стабильностью не отличался даже на коротком отрезке. Новый шанс Лодыгин провалил, поучаствовав в самом крупном поражении «Зенита» в еврокубках за последние 29 лет, причем от команды, которая очень давно не выигрывала свой местный совсем не топовый чемпионат и не проходила никуда дальше группы Лиги Европы.

Вероятно, ничего в судьбе Лодыгина кардинальным образом не поменяется – он так же будет изредка выходить на поле, подменять Лунева и не пытаться перезагрузить карьеру. Не так уж и давно Лодыгин считался вторым вратарем в стране после Акинфеева. Сейчас он едва ли войдет даже в десятку.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (46)
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KOLBIS
1533901555
ЛОДЫРИУС...
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momentofox
1533902389
Пинайте его в аут,есть же Кержаков да и Рудакова можно привлечь из аренды.
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кузнецов артем
1533902620
Начала разгрома он положил, придав уверенности Белорусам своей грубой ошибкой после штрафного
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Путник 13
1533902652
Надо с ним расставаться ..это не вратарь ..может даже прикупить ..Кержаков тоже не вариант ..
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TAGANROG 161
1533904775
Горбатого могила исправит,а Лодыгина аренда в клуб значительно слабее Зенита,что бы набраться уверенности.
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Hoahin
1533907847
А визга то было когда его подписывали)) Новый Никополидис и т.д. Вытащили из дыры в Греции, дали многомиллионный контракт, вызвали в сборную. Тут Лодыгин почувствовал себя будущим Акинфеевым и забыл как играть
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Рубик Докоян
1533911481
Вратарской школы у него нет. По характеру тоже похоже гниловатый. Видно как ведёт себя по отношению к уважаемым тренерам, когда их уже в клубе нет. Себя никогда виноватым не считает. Надо отправлять обратно в Грецию. Своей молодёжи достаточно, чтобы наигрывать под Лунёвым.
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woyser
1533912418
Не Лодыгин один виноват, вся система сгнила напрочь. Козла в России найти проще паренной репы. В проигрыше с Динамо перво наперво вина тренера. Что касается Лодыгина, то он вряд ли уже заиграет в Зените, надо менять клуб, да и запросы свои барские поубавить(если конечно он ещё любит футбол) Вообще не понимаю, почему Лунёв не играет все игры, сезон только начался, усталости у вратаря быть не должно.
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ajax707
1533913510
Вот мы и добрались до уровня Люксембурга, уфа ели ноги унесла у себя дома, спартак вообще красавцы 3 гола за 15 минут. ну а зенит просто шедевр, это с командами где бюджет клуба равен цене одного игрока наших "СУПЕР" клубов
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vorhun909
1533918447
Мне больше жаль Серёжу Семака! Он пошёл уверенно с ротацией состава и.... К сожалению становление команды и тренера очень трудоёмкий процесс и проходит почти всегда с набиванием шишек на лбу! Юре надо переосмыслить многое. Всему коллективу тоже надо понимать , что до них (МАСТЕРОВ) доносит тренер.Думаю всё будет нормально,НО не сразу.
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