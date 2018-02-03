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    В «Севилье» творится ад. Все очень плохо


    4.4
    Голосов: 9
    03.02.2018 19:30
    Уволили тренера, поругались друг с другом, падают в таблице и пропускают по пять голов.

    «Барселона» vs «Спартак»

    На следующий день после поражения от «Реал Сосьедада» тренер Тото Бериццо остался один. Вечером аргентинец зашел в полупустой бар, чтобы приглушить горечь от увольнения из «Севильи». «Тото, иди к нам!» − подозвали его сидевшие неподалеку фанаты. Но Бериццо было не до них. Опустив голову, он ничего не произнес и через несколько минут покинул заведение.

    А ведь все так хорошо начиналось. В товарищеских матчах «Севилья» обыграла «Рому», «РБ Лейпциг» и лондонский «Арсенал». Болельщики забывали об ушедшем Хорхе Сампаоли, ведь Бериццо со своим атакующим стилем – как раз то, что им нужно. В первых пяти турах «Севилья» выиграла четыре матча и вместе с «Барселоной» возглавила таблицу.

    Большие проблемы начались в Москве. «Мы не сомневаемся в победе над москвичами. Они хороши, но мы – одни из лидеров Ла Лиги», − подчеркнул президент «Севильи» Хосе Кастро. Матч начался с «привоза» Симона Кьера, но уже через некоторое время сам же датчанин своим ударом сравнял счет. И вы помните, что было дальше: во втором тайме «Спартак» размазал «Севилью» по полю. Игроки «Севильи» видели 5:1 на табло и не верили своим глазам.

    В тот промозглый октябрьский вечер в их жизни официально начались проблемы.

    Красно-белые лихо играли в атаке. В Лиге чемпионов и Ла Лиге они стали признанными мастерами камбэков: суперволевая победа над «Вильярреалом» (3:2) и ничья с «Ливерпулем» (3:3) войдут в золотую коллекцию «Севильи». Но именно в матче с англичанами у красно-белых наступила вторая волна кризиса.

    Замененный в перерыве Стивен Н'Зонзи лез драться с Тото Бериццо, после чего отказался садиться на скамейку запасных и уехал со стадиона на своем авто. «Я не буду раскрывать общественности все подробности случившегося, но при мне Н'Зонзи играть в команде не будет. Зимой мы выставим его на трансфер», − отрезал Бериццо.

    В прошлом году, еще тренируя «Сельту», Бериццо посадил Фабиана Орельяну на лавку за нарушение режима. «Фаби, зайди в кабинет Тото, он хочет с тобой поговорить», − сказал ему помощник Эрнесто Маркуччи. «Да пошел он!», − ответил Орельяна. Маркуччи и Бериццо – друзья детства, и, разумеется, Тото обо всем узнал мгновенно. Позднее Фабиан вымаливал прощение у тренера, но аргентинец был непреклонен. Сейчас Орельяна докатился до «Эйбара».

    Тренер vs Болезнь

    «Я был на связи с Бериццо, когда тот участвовал в летнем семинаре тренеров под эгидой УЕФА. Я сразу же почувствовал, что он чувствует себя не в своей тарелке. С одной стороны темы семинаров были ему очень интересны, с другой – по его бледному лицу я понял, что с ним что-то не то», − рассказывает друг Тото и давний болельщик «Сельты» Сергей.

    Поначалу Тото еще держал команду под контролем, но перед встречей с «Ливерпулем» боль в районе простаты стала невыносимой. Впереди у него только борьба с раком и послеоперационная реабилитация. Его пытался подменять Эрнесто Маркуччи, но все-таки по своей профессии он не помощник тренера, а адвокат.

    Экс-тренер андалузского клуба Эдуардо Бериццо.

    Любопытно, что при Маркуччи «Севилья» обыграла на выезде «Вильярреал», и фанаты даже призывали дать Эрнесто настоящий шанс. Но Маркуччи, никогда не игравший в футбол и не тренировавший, не рискнул.

    После поражения от «Реал Сосьедада» все стало ясно. К Рождеству севильцы оказались почти выброшены за еврокубковую зону, и Хосе Кастро уволил Тото. Это выглядело очень неоднозначно. «Мы убрали Бериццо не из-за его болезни, а по причине плохих результатов», − разъяснял президент, но ему поверили не все.

    На тренерское место сначала претендовали Томас Тухель и Луис Энрике, но по разным причинам оба отказались от «Севильи». Отклонил предложение даже Вальтер Маццари. Остались всего две кандидатуры: провалившийся в «Рубине» Хави Грасия и заваливший «Милан» Винченцо Монтелла. Кастро посчитал, что итальянец – наименьшее из двух зол.

    И, возможно, он вновь просчитался.

    Фанаты vs Игроки

    Итальянец начал с двух поражений − от «Бетиса» и «Алавеса». Если с Бериццо команда хотя бы легко забивала, то с приходом Монтеллы появилось ощущение беспросветной серости. Той, от которой мучились болельщики «Милана» в первой части сезона.

    Винченцо попробовал изменить схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, передвинул Банегу на позицию плеймейкера. Но пока бесполезно: в матче с «Алавесом» Эвер толком не попал в игру и был заменен на Пабло Сарабию. Но вешать все неудачи на одного Банегу неправильно: за весь матч «Севилья» создала лишь один (!) голевой момент.

    Десятый номер «Севильи» Эвер Банега.

    Поражение от аутсайдера Ла Лиги стало сигналом к действию «Бирис Норте» − главной фанатской группировки «Севильи». Порядка 500 ультрас приехали на тренировку команды, чтобы жестко поговорить с футболистами.

    Особенно досталось Нолито и Франко Васкесу: последнего недавно освистали во время кубкового матча с «Кадисом». «Болельщики имеют полное право критиковать нас. Прошедшая встреча должна придать нам спортивной злости и желания объединиться перед трудностями», − заявил Нолито.

    Оппозиция vs Молоко

    Своя война идет и у Хосе Кастро. Недавно на свободу вышел экс-владелец клуба Хосе Мария Дель Нидо, который планирует участвовать в будущих президентских выборах. Дель Нидо напрямую обвиняет Кастро в мошенничестве в особо крупных размерах и спекуляциях при установлении цен на билеты. Если что, на матч с «Бетисом» билеты на более-менее нормальные места стоили 80 евро.

    «Это что, финал Лиги чемпионов? Цены на матчи неподъемные, поэтому часто приходится смотреть матчи в барах с мужем и сыном», − говорит болельщица «Севильи» Ильмира. В тот день она стояла в многокилометровой очереди у стадиона с 12 литрами молока – только сдав его, можно было бесплатно попасть на матч Кубка Испании с «Кадисом».

    За эту акцию президента «Севильи» Хосе Кастро уже прозвали «веселым молочником» и «молочным королем». А матч «Бетиса» и «Севильи» характеризуют теперь не иначе, как противостояние «огурцов» и «молока».

    Еще недавно «Севилья» брала три Лиги Европы подряд, но те времена ушли далеко в прошлое. Сейчас клуб находится на пороге гражданской войны, где все против всех. В условиях, когда фанаты угрожают руководству и игрокам, а Дель Нидо готовит революцию против Хосе Кастро, пройти «Атлетико» в Кубке Короля и «МЮ» в Лиге чемпионов будет почти невозможно. «Севилья» попала в кризис. И когда он закончится, неизвестно.

    UPD

    В очередном туре Примеры «Севилья» уже в четвертый раз в сезоне отхватила в свои ворота пять голов. Сначала столько севильскому клубу отгрузил «Спартак» в Лиге чемпионов, затем «Реал» в чемпионате. Третий раз было особенно больно − 3:5 в дерби против «Бетиса». Сейчас же уже просто позор − 1:5 от скромного «Эйбара». Этот сезон болельщики «Севильи» уж точно запомнят надолго.

    «Севилья» уволила больного раком тренера. Почему так получилось?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 9
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 20 апреля 2018, 16:27

      Ад, ад и ад, что за школьник названия статьям придумывает??? мб его уволить стоит?

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 4 февраля 2018, 22:30

      трудные времена пришли для Севилий.но надеюсь что темная полоса скоро проидет,и Севилия снова станет топ клубом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 февраля 2018, 13:32

      мда, печалька ((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 февраля 2018, 10:57

      от любви до увольнения один матч

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 4 февраля 2018, 09:43

      Да уж.

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 3 февраля 2018, 22:00

      Ничего страшного, се ля ви. После белой полосы - классных мест в Ла Лиге, 3 побед в ЛЕ и хорошей игры в ЛЧ - у Севильи настала черная. В 2009 г. Юве попал в такой же кризис, и чтобы вернуться на лидирующие позиции потребовалось 3 года. Эти 3 года Юве играл, хоть и с провалами, но в среднем не так уж и плохо. То же самое, очевидно, будет и с Севильей. Возможно, она вернется даже быстрее. Меня гораздо больше напрягает судьба Амкара.

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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 22 января 2018, 16:00

      а как все хорошо было при унаи эмери..

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 20 января 2018, 12:16

      Привет из Ростова на Дону.

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 20 января 2018, 11:43

      Севилья еще поднимится

      1
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 19 января 2018, 00:33

      Севилья еще покажет, это очень волевой клуб

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