В «Севилье» творится ад. Все очень плохо

Уволили тренера, поругались друг с другом, падают в таблице и пропускают по пять голов.

«Барселона» vs «Спартак»

На следующий день после поражения от «Реал Сосьедада» тренер Тото Бериццо остался один. Вечером аргентинец зашел в полупустой бар, чтобы приглушить горечь от увольнения из «Севильи». «Тото, иди к нам!» − подозвали его сидевшие неподалеку фанаты. Но Бериццо было не до них. Опустив голову, он ничего не произнес и через несколько минут покинул заведение.

А ведь все так хорошо начиналось. В товарищеских матчах «Севилья» обыграла «Рому», «РБ Лейпциг» и лондонский «Арсенал». Болельщики забывали об ушедшем Хорхе Сампаоли, ведь Бериццо со своим атакующим стилем – как раз то, что им нужно. В первых пяти турах «Севилья» выиграла четыре матча и вместе с «Барселоной» возглавила таблицу.

Большие проблемы начались в Москве. «Мы не сомневаемся в победе над москвичами. Они хороши, но мы – одни из лидеров Ла Лиги», − подчеркнул президент «Севильи» Хосе Кастро. Матч начался с «привоза» Симона Кьера, но уже через некоторое время сам же датчанин своим ударом сравнял счет. И вы помните, что было дальше: во втором тайме «Спартак» размазал «Севилью» по полю. Игроки «Севильи» видели 5:1 на табло и не верили своим глазам.

В тот промозглый октябрьский вечер в их жизни официально начались проблемы.

Красно-белые лихо играли в атаке. В Лиге чемпионов и Ла Лиге они стали признанными мастерами камбэков: суперволевая победа над «Вильярреалом» (3:2) и ничья с «Ливерпулем» (3:3) войдут в золотую коллекцию «Севильи». Но именно в матче с англичанами у красно-белых наступила вторая волна кризиса.

Замененный в перерыве Стивен Н'Зонзи лез драться с Тото Бериццо, после чего отказался садиться на скамейку запасных и уехал со стадиона на своем авто. «Я не буду раскрывать общественности все подробности случившегося, но при мне Н'Зонзи играть в команде не будет. Зимой мы выставим его на трансфер», − отрезал Бериццо.

В прошлом году, еще тренируя «Сельту», Бериццо посадил Фабиана Орельяну на лавку за нарушение режима. «Фаби, зайди в кабинет Тото, он хочет с тобой поговорить», − сказал ему помощник Эрнесто Маркуччи. «Да пошел он!», − ответил Орельяна. Маркуччи и Бериццо – друзья детства, и, разумеется, Тото обо всем узнал мгновенно. Позднее Фабиан вымаливал прощение у тренера, но аргентинец был непреклонен. Сейчас Орельяна докатился до «Эйбара».

Тренер vs Болезнь

«Я был на связи с Бериццо, когда тот участвовал в летнем семинаре тренеров под эгидой УЕФА. Я сразу же почувствовал, что он чувствует себя не в своей тарелке. С одной стороны темы семинаров были ему очень интересны, с другой – по его бледному лицу я понял, что с ним что-то не то», − рассказывает друг Тото и давний болельщик «Сельты» Сергей.

Поначалу Тото еще держал команду под контролем, но перед встречей с «Ливерпулем» боль в районе простаты стала невыносимой. Впереди у него только борьба с раком и послеоперационная реабилитация. Его пытался подменять Эрнесто Маркуччи, но все-таки по своей профессии он не помощник тренера, а адвокат.

Экс-тренер андалузского клуба Эдуардо Бериццо.

Любопытно, что при Маркуччи «Севилья» обыграла на выезде «Вильярреал», и фанаты даже призывали дать Эрнесто настоящий шанс. Но Маркуччи, никогда не игравший в футбол и не тренировавший, не рискнул.

После поражения от «Реал Сосьедада» все стало ясно. К Рождеству севильцы оказались почти выброшены за еврокубковую зону, и Хосе Кастро уволил Тото. Это выглядело очень неоднозначно. «Мы убрали Бериццо не из-за его болезни, а по причине плохих результатов», − разъяснял президент, но ему поверили не все.

На тренерское место сначала претендовали Томас Тухель и Луис Энрике, но по разным причинам оба отказались от «Севильи». Отклонил предложение даже Вальтер Маццари. Остались всего две кандидатуры: провалившийся в «Рубине» Хави Грасия и заваливший «Милан» Винченцо Монтелла. Кастро посчитал, что итальянец – наименьшее из двух зол.

И, возможно, он вновь просчитался.

Фанаты vs Игроки

Итальянец начал с двух поражений − от «Бетиса» и «Алавеса». Если с Бериццо команда хотя бы легко забивала, то с приходом Монтеллы появилось ощущение беспросветной серости. Той, от которой мучились болельщики «Милана» в первой части сезона.

Винченцо попробовал изменить схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, передвинул Банегу на позицию плеймейкера. Но пока бесполезно: в матче с «Алавесом» Эвер толком не попал в игру и был заменен на Пабло Сарабию. Но вешать все неудачи на одного Банегу неправильно: за весь матч «Севилья» создала лишь один (!) голевой момент.

Десятый номер «Севильи» Эвер Банега.

Поражение от аутсайдера Ла Лиги стало сигналом к действию «Бирис Норте» − главной фанатской группировки «Севильи». Порядка 500 ультрас приехали на тренировку команды, чтобы жестко поговорить с футболистами.

Особенно досталось Нолито и Франко Васкесу: последнего недавно освистали во время кубкового матча с «Кадисом». «Болельщики имеют полное право критиковать нас. Прошедшая встреча должна придать нам спортивной злости и желания объединиться перед трудностями», − заявил Нолито.

Оппозиция vs Молоко

Своя война идет и у Хосе Кастро. Недавно на свободу вышел экс-владелец клуба Хосе Мария Дель Нидо, который планирует участвовать в будущих президентских выборах. Дель Нидо напрямую обвиняет Кастро в мошенничестве в особо крупных размерах и спекуляциях при установлении цен на билеты. Если что, на матч с «Бетисом» билеты на более-менее нормальные места стоили 80 евро.

«Это что, финал Лиги чемпионов? Цены на матчи неподъемные, поэтому часто приходится смотреть матчи в барах с мужем и сыном», − говорит болельщица «Севильи» Ильмира. В тот день она стояла в многокилометровой очереди у стадиона с 12 литрами молока – только сдав его, можно было бесплатно попасть на матч Кубка Испании с «Кадисом».

За эту акцию президента «Севильи» Хосе Кастро уже прозвали «веселым молочником» и «молочным королем». А матч «Бетиса» и «Севильи» характеризуют теперь не иначе, как противостояние «огурцов» и «молока».

Еще недавно «Севилья» брала три Лиги Европы подряд, но те времена ушли далеко в прошлое. Сейчас клуб находится на пороге гражданской войны, где все против всех. В условиях, когда фанаты угрожают руководству и игрокам, а Дель Нидо готовит революцию против Хосе Кастро, пройти «Атлетико» в Кубке Короля и «МЮ» в Лиге чемпионов будет почти невозможно. «Севилья» попала в кризис. И когда он закончится, неизвестно.

UPD

В очередном туре Примеры «Севилья» уже в четвертый раз в сезоне отхватила в свои ворота пять голов. Сначала столько севильскому клубу отгрузил «Спартак» в Лиге чемпионов, затем «Реал» в чемпионате. Третий раз было особенно больно − 3:5 в дерби против «Бетиса». Сейчас же уже просто позор − 1:5 от скромного «Эйбара». Этот сезон болельщики «Севильи» уж точно запомнят надолго.

«Севилья» уволила больного раком тренера. Почему так получилось?