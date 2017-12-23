«Севилья» уволила больного раком тренера. Почему так получилось?

Он не дал команде нужных результатов и конфликтовал с игроками.

Что произошло?

Бывший главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо отправлен в отставку. У клуба состоялось заседание совета директоров. Результаты признали неудовлетворительными, а команде понадобились перемены. Сыграли роль и проблемы со здоровьем. Во время матча Лиги чемпионов, где «Севилья» отыграла три мяча у «Ливерпуля», стало известно о болезни Бериццо. У него обнаружили рак простаты. Аргентинец уже перенес операцию и перед увольнением даже успел вернуться к работе.

При этом в таблице Примеры «Севилья» идет на пятом месте, а в Лиге чемпионов вышла из группы. Бериццо поучаствовал в установлении исторического рекорда клуба. Впервые в целом календарном году «Севилья» не проиграла ни одного домашнего матча. По игре к команде есть вопросы. В 15-ти матчах чемпионата «Севилья» потерпела шесть поражений. Обновившийся клуб забивает голов меньше, чем пропускает. В социальных сетях критикуют «Севилью» из-за принятия решения об увольнении прямо перед Рождеством.

Позиция «Севильи»

С заявлением по этому поводу выступил президент «Севильи» Хосе Кастро:

«Это сложное и болезненное решение. Многим нравился Бериццо, великий человек и профессионал, но бывают случаи, когда приходится действовать правильно. Были плохие результаты, а основания для такого решения дала игра. Мы не видели развития проекта. Есть потраченные средства и ответственность перед болельщиками, чтобы они получали максимальную отдачу. Сейчас этого не происходило, но мы смотрим в будущее. Были матчи, которые никто не хотел бы видеть. По нашему мнению, мы поступаем правильно».

Кто еще виноват?

В пропущенных голах виноваты не только тактика или ошибки отдельных футболистов. На игру «Севильи» повлиял конфликт Бериццо со Стивеном Н'Зонзи. Один из лучших опорников Примеры провел в этом испанском сезоне всего десять матчей. Потом Стивен перестал попадать в заявку на игры. Бериццо публично заявлял, что исключением Стивена действует только на пользу команде. Подробностей конфликта он не раскрыл, но на поле это стало проблемой. Игра «Севильи» во многом зависела от формы Н'Зонзи.

Зимой француза почти точно не будет в Испании. Отставка Бериццо на его положение никак не повлияет. До этого Стивеном интересовался «Ювентус», сейчас – «Арсенал». 40 миллионов евро станут адекватной ценой вопроса. «Меня ждет будущее в другом месте. Больше я не имею отношения к команде», – не скрывал Н'Зонзи еще в начале декабря. Все это время он тренируется отдельно от остальных футболистов «Севильи».

Чего достиг Бериццо?

Аргентинский тренер проработал в «Севилье» всего полгода. Он возглавил команду в июне. За это время «Севилья» сильно обновилась. Клуб продал игроков на сумму в 76 миллионов евро, а потратил на покупки 64 миллиона. При Бериццо произошли сразу два важных индивидуальных достижения. Вернулся в «Севилью» Хесус Навас. Испанец установил рекорд клуба по числу матчей, проведя уже 416 игр. Виссам Бен-Йеддер – исторический бомбардир «Севильи» в Лиге чемпионов. На его счету восемь голов в шести матчах группового этапа. Интересно, что в этом сезоне чемпионата Испании он отличился только четыре раза.

Что дальше?

Бериццо продолжит лечение от рака. «Барселона» обещала помочь «Севилье», когда стало известно о болезни тренера. Теперь каталонцам придется контактировать напрямую с Бериццо. «Севилья» уже ведет переговоры с потенциальными кандидатами на его место. Основных претендентов пока двое. «Севилья» интересуется Луисом Энрике, который перед началом этого сезона ушел из «Барселоны». Еще один возможный преемник Бериццо – Хавьер Грасия. Сейчас бывший тренер «Рубина» сидит без работы, а «Севилья» пыталась пригласить его еще год назад.

«Мы умрем за него, а он умрет за нас». Тренер «Севильи» болен раком