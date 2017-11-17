Что за девушка будет вести жеребьевку ЧМ-2018

Мария Командная – телеведущая, которая с начала десятилетия освещала спорт на российском телевидении: сначала на «Дожде», затем на «России-2» и «Матче». По признанию Марии, она никогда не хотела становиться спортивным журналистом, но на ее выбор повлиял Василий Уткин. Он пришел на лекцию в МГУ, где училась Командная, и в итоге пригласил ее на собеседование в компанию «НТВ-Плюс». На собеседовании Уткин шутил, что Марии незачем становиться журналистом – все равно она через пару лет выйдет замуж за футболиста. «Это за кого же?» – спросила Командная. «За Рому Шишкина!» – ответил Уткин.
Через много лет Командная по-прежнему не замужем, зато работает на американском телеканале FOX Sports, ради него Мария бросила работу на «Матче». «Матч ТВ» – это стабильность, FOX Sports – это мечты. А я всегда выбираю мечты», – говорила Командная в интервью Sports.ru. Ее мечты действительно сбываются: 1 декабря в Государственном кремлевском дворце пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018, и Марию выбрали ведущей на это мероприятие.
Вместе с Командной жеребьевку будет вести легенда английского телевидения Гари Линекер. Об этом действительно стоило помечтать, когда Василий Уткин в 2006 году забежал на семинар журнала «PROспорт» для МГУ.