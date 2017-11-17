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Что за девушка будет вести жеребьевку ЧМ-2018

Мария Командная – телеведущая, которая с начала десятилетия освещала спорт на российском телевидении: сначала на «Дожде», затем на «России-2» и «Матче». По признанию Марии, она никогда не хотела становиться спортивным журналистом, но на ее выбор повлиял Василий Уткин. Он пришел на лекцию в МГУ, где училась Командная, и в итоге пригласил ее на собеседование в компанию «НТВ-Плюс». На собеседовании Уткин шутил, что Марии незачем становиться журналистом – все равно она через пару лет выйдет замуж за футболиста. «Это за кого же?» – спросила Командная. «За Рому Шишкина!» – ответил Уткин.

Через много лет Командная по-прежнему не замужем, зато работает на американском телеканале FOX Sports, ради него Мария бросила работу на «Матче». «Матч ТВ» – это стабильность, FOX Sports – это мечты. А я всегда выбираю мечты», – говорила Командная в интервью Sports.ru. Ее мечты действительно сбываются: 1 декабря в Государственном кремлевском дворце пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018, и Марию выбрали ведущей на это мероприятие.

Вместе с Командной жеребьевку будет вести легенда английского телевидения Гари Линекер. Об этом действительно стоило помечтать, когда Василий Уткин в 2006 году забежал на семинар журнала «PROспорт» для МГУ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Оффтоп
Комментарии (37)
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dok66
1510937533
За какие же "прелести" она оказалась в корзине ...
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+50/-50
1510938358
Губы у неё, как косилка у комбайна. Широкий захват. - "сначала на «Дожде", - "работает на американском телеканале FOX Sports, ради него Мария бросила работу на «Матче»". По такой экспресс-характеристике ясно, что жеребьёвку будут вести англичанин и американка. Русской здесь и не пахнет.
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maxon1256
1510939417
да уж,страшнее была только наша игра с АРгентиной. Спит, наверное, с серьезным чиновником, фитишистом по страшным бабам
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I_R_O_N_M_A_N
1510940270
****** завистливые ананасы, норм деваха - поменьше ************!
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BRO_football
1510949185
Так себе. На лицо немного страшная. По-любому её какой-нибудь богатый папик протолкнул. Ну а что вы хотели? Надо было пригласить главную женщину, если можно так сказать, российского футбола Тину Канделаки?
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zagrizlik
1510956213
Самую стрёмную выбрали...
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Superviser77
1510958917
1500 фоток в лифте, туалете...ТП в вакууме. Не буду смотреть жеребъевку, а то вдруг захочется фоточки в туалете поделать. .. ***... как у них желание возникает зайти в лифт и себя фотоать
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rammax fcsm
1510963001
лошединомордое зубастое чучело...
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ArReal
1510976847
Я дико извиняюсь...А русские люди где нибудь будут??? На Евровидение дома нас представляла хохлушка Приходька под продюсированием грузина Меладзе, сборную уже давно тренирует непонятно кто...Жеребьёвку будут вести евреи из Англии...Не примите за национализм - но такое ощущение , что в важные моменты для нашей страны - нам подсовывают непонятно кого...Русские девушки известны на весь мир своей красотой -Красивые блондинки с голубыми глазами....Неужели нельзя было найти такую?чтобы хотя бы национальный колорит подчеркнуть?
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ArReal
1510989591
Человек, который рекламирует букмекерские конторы, в которых люди последние деньги проё.ывают...при этом давая от фонаря прогнозы каждую неделю на матчи - ржа и лыбясь при этом до ушей, фотографируясь в туалете и лифте...Будет лицом нашей страны на таком событии???Люди Вы там совсем наверху **.нулись?))))
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