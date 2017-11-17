Что за девушка будет вести жеребьевку ЧМ-2018

Мария Командная – телеведущая, которая с начала десятилетия освещала спорт на российском телевидении: сначала на «Дожде», затем на «России-2» и «Матче». По признанию Марии, она никогда не хотела становиться спортивным журналистом, но на ее выбор повлиял Василий Уткин. Он пришел на лекцию в МГУ, где училась Командная, и в итоге пригласил ее на собеседование в компанию «НТВ-Плюс». На собеседовании Уткин шутил, что Марии незачем становиться журналистом – все равно она через пару лет выйдет замуж за футболиста. «Это за кого же?» – спросила Командная. «За Рому Шишкина!» – ответил Уткин.

Через много лет Командная по-прежнему не замужем, зато работает на американском телеканале FOX Sports, ради него Мария бросила работу на «Матче». «Матч ТВ» – это стабильность, FOX Sports – это мечты. А я всегда выбираю мечты», – говорила Командная в интервью Sports.ru. Ее мечты действительно сбываются: 1 декабря в Государственном кремлевском дворце пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018, и Марию выбрали ведущей на это мероприятие.

Вместе с Командной жеребьевку будет вести легенда английского телевидения Гари Линекер. Об этом действительно стоило помечтать, когда Василий Уткин в 2006 году забежал на семинар журнала «PROспорт» для МГУ.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает