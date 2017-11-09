Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    В каких формах сборные выступят на ЧМ-2018. Стиль!


    4.3
    Голосов: 4
    09.11.2017 15:15
    Лучшие национальные команды мира соревнуются в оригинальности.

    Тони Кроос и новый комплект сборной Германии.

    Лео Месси и классический вариант для сборной Аргентины от Adidas.

    Очень яркая и запоминающаяся форма сборной Испании!

    Бельгийцы не отстают от испанцев.

    Колумбия тоже смотрится достаточно эффектно. Особенно на Хамесе.

    Серьезный Чичарито и мексиканский комплект.

    Форма японцев, которой не достает длинных рукавов, чтобы стать стильной рубашкой в горошек.

    Классические варианты Швеции и Северной Ирландии.

    Не забываем и про ретро-форму нашей сборной!

    Отметим, что вокруг экипировки сборной Испании развернулась полемика. В условиях напряженной политической ситуации, связанной со стремлением Каталонии к независимости, многих испанцев настораживает наличие фиолетовых цветов в форме национальной сборной. Этот цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании.

    Производитель экипировки утверждает, что цвет полос справа – синий, однако из-за его насыщенности и сочетания с красным он может показаться фиолетовым. А что видите вы?

    [poll id=1474]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Footy Headlines
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Помпомпом
    1510233085
    Колумбия, Мексика, Япония - а что за фон?:) гараж, стройка..
    Ответить
    Italian_93
    1510233342
    Да у всех гавно, особенно наша, как будто купили футболку за 100 у чурбанов на рынке
    Ответить
    vanchope34
    1510233763
    Ничего нового!!!!А у нас так вообще говно мамонта!!!!
    Ответить
    папа сибиряк
    1510235959
    похоже Адидас сделал ставку на ретро, у всех расцветка аля начало девяностых, фанатам со стажем приятно, но могли бы и лучше. Уверен у Найка и особенно у Пумы будит все современней и симпатичней.
    Ответить
    Torvald64
    1510237642
    Что-то не очень форма испанцев понравилась. Классический вариант без узоров приятнее глазу
    Ответить
    MU-fanatic
    1510240669
    Бельгийцы выделились все-таки!)))по середине эмблему забабахали...молорики!
    Ответить
    DeviDjons
    1510251931
    Надо было нашим платья сшить и колготки красные
    Ответить
    giluxa1963
    1510293228
    ретро форма ,ретро мяч ,ретро игра, а новое что будет на этом чемпионате
    Ответить
    RISHANTOS
    1510382759
    Адидас рулит)
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1510396661
    немцы лучще и здесь
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+