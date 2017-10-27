В Румынии забивает 14-летний футболист. И это не самый молодой игрок вечера!

Что произошло

Румынский ФКСБ (известный всем как «Стяуа» – клуб, выигрывавший в 80-е Кубок чемпионов) разгромил в матче 1/16 финала Кубка Румынии клуб «Сэнэтатя Клуж» со счетом 6:1. Про саму игру и счет забудут, а вот автор последнего гола наверняка всем запомнится надолго. Шестой гол за «Стяуа» забил вышедший на замену Янис Стойка. Он отличился в возрасте 14 лет 10 месяцев и 23 (по другим данным 13) дней. Забивал он из той позиции, где не промахнулись бы и мы с вами, но как факт: гол в официальной игре в 14-летнем возрасте! Фантастика.

Как он отреагировал

После матча Стойка был, конечно, нарасхват.

«Еще в воскресенье знал, что попаду в заявку. Но когда мне сказали разминаться, ноги, признаться, задрожали. Это просто мечта, это потрясающее чувство. Я мог бы написать книгу об этом матче. Я играю в футбол восемь лет, всю сознательную жизнь я провел в спорте. Тренируюсь дважды в день. Дебют и гол – результат моей серьезной работы. Мой отец пояснил мне, насколько важно быть частью «Стяуа» и насколько сильна здесь ответственность. Мне даже на тренировках непросто быть в форме этой команды – в 14 лет, это же фантастика!» – восторгался Стойка после игры.

При чем здесь РФПЛ

Отец Яниса – Помпилиу Стойка к моменту рождения сына уже становился чемпионом со «Стяуа» и дебютировал в сборной Румынии. В Россию Стойка-старший переехал когда Янису было полтора года. Румынского левого защитника пригласил ФК «Москва», где игрок сразу же попросил купить ему румыно-русский словарь, несмотря на то, что кое-что по-русски знал – наш язык он учил еще в школе. Помпилиу Стойка отыграл в столичном клубе 3,5 сезона, в том числе поработав с Леонидом Слуцким. Еще год провел в «Томи», затем уехал на полгода на Кипр и вернулся доигрывать в Румынию, где пять лет назад завершил карьеру.

Янис тоже поиграл в России

Да, это забавно. В сезоне-2007 «Москва» обыграла ЦСКА со счетом 2:1, и пресс-атташе «Москвы» Максим Мотин написал тогда в своем блоге: «После матча в нашей раздевалке царило отличное настроение. Пока Семак раздавал многочисленные интервью, Помпилиу Стойка, оставшийся сегодня в запасе, и вовсе после финального свистка Гвардиса пошел играть в футбол! Да-да! Вышел на поле с сыном. Папа с удовольствием возился с маленьким Помпиком, показывая ему новые финты». Стойке-младшему тогда было четыре года.

Еще один рекорд

Впрочем, Янис Стойка позавчера был не самым юным футболистом турнира. В тот же вечер на одном из румынских стадионов вышел еще один совсем юный игрок, причем он оказался моложе Стойки. За возглавляемый Георге Хаджи «Виторул» сыграл Роберто Мэлэле, чей возраст составил 14 лет 6 месяцев и 26 дней. Парень отыграл 25 минут, выйдя на замену, его команда выиграла в гостях 4:2. Мэлэле теперь рекордсмен, а вообще средний возраст всей заявки на матч у «Виторула» составил 19 лет!

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И немного истории

Считается, что прежнее достижение принадлежало известному румынскому полузащитнику 70-х Николае Добрину – он дебютировал в 14 лет 10 месяцев и 5 дней. Добрин был знаменит в Румынии, известна история, когда мадридский «Реал» в 1973 году задумал потратить неслыханную по тем временам сумму в два миллиона долларов за этого футболиста, но нарвался на отказ: Сантьяго Бернабеу не смог переубедить самого Николае Чаушеску – лидера коммунистической Румынии, назвавшего Добрина национальным сокровищем. Для самого игрока сорвавшийся трансфер был настоящей трагедией. Хочется надеяться, что Стойке и Мэлэле повезет больше.