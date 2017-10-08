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Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

Почему именно Южная Корея?

Матч против Южной Кореи отличается от всех предыдущих товарищеских игр. Обычно с азиатскими сборными возникают проблемы у любых команд. Они неуступчивы, мобильны и умеют неожиданно обострять игру. На корейцах российская команда уже обжигалась на чемпионате мира-2014. Тогда нам забил самый низкооплачиваемый футболист турнира, а Игорь Акинфеев испортил себе репутацию классного голкипера.

У этой сборной Южной Кореи нет в составе больших звезд. Нападающий «Тоттенхэма» Сон – единственный футболист, без проблем вычисляемый среди множества фамилий в составе. Но именно с такими командами сборная России обычно показывает свое плохое лицо. Теперь проверка пройдена. Прошла номинальный фанатский тест и «ВЭБ Арена». На игру с Кореей пришли посмотреть 24183 зрителя. Удивительная посещаемость для этой арены.

И все-таки сильно радоваться локальному успеху не стоит. Даже после такого матча сборной России еще многому предстоит научиться.

Васин – главный защитник сборной?

Виктору Васину исполнилось 29 лет. В этом возрасте он – главный в тройке центральных защитников ЦСКА. Его же пытаются наиграть в подобной вариации и в сборной. Привычная тактика, клубный вратарь и доверие всех тренеров – что еще нужно Васину для уверенной игры в футбол? Кажется, что-то все-таки необходимо. В играх за ЦСКА Васин ошибается чрезмерно много. В матчах сборной России провалов тоже достаточно, но здесь его больше пытаются поддерживать.

«У Черчесова будет адекватное отношение к моим ошибкам. Он поймет, что это несчастный случай, исключение из общего уровня игры», – утверждал сам Васин об этой ситуации еще перед матчем с Южной Кореей. Главный тренер сборной выпустил его в центре вместе с Кудряшовым и Джикией по краям. Сочетание смотрелось неплохо, а помарки допускали все. Тот же Васин необдуманно пульнул мяч на угловой после флангового прострела. От него же едва не случился гол, когда защитник подставился под удар корейца.

Зато Черчесов больше претензий имел к партнерам Васина. После гола Смолова к скамейке подбежал Джикия. Он получил долгое и ответственное объяснение на пальцах. Когда же защитник хотел продолжить игру, тренер силой удержал его и продолжил нотацию. С защитой у сборной России не все в порядке. Возможно, что телефонный звонок Березуцкому, о котором все чаще ходят разговоры, перед чемпионатом мира все-таки последует. Черчесов такой вариант пока не отрицал.

Во что играет сборная России?

Любая команда с тремя центральными защитниками умеет действовать компактно. Черчесов все это время пытается так распределить роли, чтобы сборная играла в контроль мяча и без провалов. Сборная России уже научилась контролировать мяч перед чужой штрафной и разыгрывать его так, что опасность может прийти с любого фланга. В первом тайме игры с Южной Кореей таких моментов было два. Оба голами не завершились по вине последнего пасующего. Как раз с умением отдать решающую передачу на гол у игроков этой сборной есть проблемы.

Зато вопросов нет по латералям. Матч с Кореей показал, что у россиян достойный резерв по фланговым игрокам. Скорее всего, в играх с сильными командами основными на этих позициях будут Рауш и Фернандес. Это больше оборонительный вариант игры. Против Кореи с первых минут справа вышел Самедов, через которого пытались строить все атаки. Жирков играл слева и больше обострял индивидуально. Его корейцам удавалось накрывать как-то легче. После 60-й минуты Черчесов попробовал сыграть надежнее и поменял фланги. Получилось не очень удачно.

Футболисты Южной Кореи сами себе привезли этот результат. Россияне не забивали там, где в других матчах обязательно должны быть голы. Зато два автогола корейского игрока свели счет к неожиданно серьезному. Не наиграла сборная России на преимущество в четыре мяча по ходу встречи. Поэтому в концовке оно превратилось в два. По-прежнему есть проблемы с созиданием, реализацией и техникой. Зато показал технические умения Станислав Черчесов. Когда мяч вылетел за пределы поля, он несколько раз набил его и пнул своему футболисту. Трибуны поаплодировали, а главный тренер сборной послал ответный привет.

Болельщики поддерживают сборную?

Такой добродушной атмосферы матчи ЦСКА на «ВЭБ Арене» точно никогда не выдавали. Если говорят, что нужно приобщать детей к спорту, то делать это необходимо как раз через такие игры сборной. «Пап, там уже начало матча, наверное, объявляют», – теребил отца мальчик лет семи. «Да это тебя ищут по всему стадиону. Пропал главный болельщик сборной России», – получал он ответ и улыбался. Никакой агрессии, женщины с детьми и толпы спешащих на игру фанатов. Матчи сборной – единственные игры, где болельщики ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» могут улыбаться рядом друг с другом.

«Спешишь так, будто на свидание с девушкой», – смеялись двое мужчин. «ВЭБ Арена» уже имеет у болельщиков плохую репутацию, поэтому сюда лучше не опаздывать . «Говорят, здесь камеры хранения плохие. И вообще все странно организовано», – на бегу рассказывал болельщик средних лет. Дедушка с внуком пытался достучаться до стюарда и объяснить, что хочет пройти именно по нужному ему пандусу. Организаторам приходилось применять к таким людям индивидуальный подход. Но все это лишь мелкие проблемы. Стадион на протяжении всего матча периодически шумел на уровне фанатской трибуны ЦСКА в Лиге чемпионов. Эту сборную России в Москве любят.

***

Самая яркая история этого матча произошла за час до игры. Пара иностранцев оказалась у стадиона с чемоданами. Об их пути до «ВЭБ Арены» ничего неизвестно, но ехать им нужно было совсем не сюда. Российские болельщики – люди дружелюбные. Один парень даже оставил свою девушку и носился с ними по окрестностям, пытаясь найти такси. Такие случаи лишний раз показывают, что в России не пропадет ни один любитель футбола из других стран.

И пусть они теперь рассказывают об этом всем.

Текстовый онлайн матча Россия – Южная Корея

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Весь мир Россия Южная Корея Васин Виктор Черчесов Станислав
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1507391865
С победой-пусть и неоднозначной,но всех с победой.
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19element87
1507392681
Народ, да чё вы так к счёту прицепились, всё пучком, победить - победили, забить - забили!!! то что у нас сегодня не основа была - это 100%, будет основа - будет и качество игры!!! а корейцу конечно же спасибо)))
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Zenit_72
1507393119
Прям уничтожила. Корейцы сами пол дела сделали. Если бы не автоголы была бы закономерная ничья.
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insider_retro
1507393538
Тренер всё экспериментирует, игроки что-то нащупывают, а игры нет!!... Про уничтожение и близко нет!!...))
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Вомбат
1507395006
Кто там кого уничтожил? Россия Корею или Корея сама себя? Тошнотная игра, случайный состав, тренерская мысль сводится к отработке угловых. Такие победы - предвестник позора на домашнем ЧМ. Черчесов, вон из сборной! - поменять тренера пока еще не поздно. А через месяц-два будет уже поздно. И останется только ждать повторения того, что было на КК.
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DOCTOR PENALTY
1507395540
ИТОГО : радоваться пока нечему. Это не пессимизм. Это объективно!
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Правдоруб100
1507397776
Заголовок просто КОШМАР!!! Кто писал??? Счёт - 2:2 (если честно подходить к игре). И это с Кореей??? Тренер у нашей сборной ПРОСТО НИКАКОЙ!!!! Позорный матч, а впереди (если Черчесова не уберут) будет столько лажи и поноса, что болельщики со стыда перед миром СГОРЯТ!!!!
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polt
1507399479
Контрольные игры-понос. Команды как не было, так и нет. А корейцы подарили нам победу.
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Альфред фаред
1507445131
Чего усатый Леху мирончука не ставит в основу, предпочетая деревянного ерохина для меня загадка. Парень почти в каждой игре за сборную совершает результативные действия! На КК так и вовсе не дал ему шанса!
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SLAVAKPCC
1507455554
Пока конский дуэт в защите и на воротах.успеха не будет ребята))
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