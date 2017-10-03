Самый высокооплачиваемый игрок Серии А просто ужасен. Его критикуют все

Трансфер Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» в «Милан» стал одним из главных во всей Европе. Многолетнее трио обороны туринцев разрушилось по вине денег, амбиций и обид. Решение Бонуччи принимал сам. Клуб посчитал, что насильно удерживать футболиста смысла нет. Только получилось, что «Милан» от этого перехода не выиграл. Монтелла оказался с зажженной петардой у ворот собственной команды. Начали поджигать ее болельщики «Юве», а разогрел ситуацию сам игрок.

Летом Бонуччи называли предателем и наемником. Сумму в 42 миллиона евро, разделенную на несколько траншей, кто-то даже посчитал недостаточной. «Я перешел в «Милан» не из-за денег. В последний год в «Ювентусе» я получал столько же. Это решение мог принять только человек с железными яйцами. Я так решил, а потом пережил разные обвинения», – рассуждал Бонуччи. «Милан» дал ему зарплату в 7,5 миллионов евро в год. Сумма может вырасти до 10 миллионов за счет бонусов. Вместе с Гончало Игуаином защитник «Милана» сейчас считается самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

Бонуччи получил в «Милане» капитанскую повязку. Под него поменяли схему на три центральных защитника. И сразу пошли скандалы. «Доннарумму обещали сделать капитаном. Не понимаю, почему «Милан» не держит слово», – ругался на клуб агент Мино Райола. Говорят, что Бонуччи из-за таких резких перемен в жизни и критики испытывает большое давление. «Милан» же проиграл в Серии А уже три матча. Во всех Лео выходил в стартовом составе. Клуб пропустил десять мячей в семи играх. Столько же у «Аталанты» и «Фиорентины» – не совсем главных команд Италии.

Леонардо Бонуччи обвиняют в провале «Милана» персонально. Он упустил Иммобиле, когда «Милан» пропускал четыре от «Лацио». После игры с «Риекой» в Лиге Европы издание Corriere dello Sport вышло с удивительным материалом. «Проблема «Милана» не в самой обороне. Они могут играть в три или в четыре защитника, но именно Бонуччи совершает решающую ошибку», – утверждают итальянские журналисты. От хорватского клуба «Милан» неожиданно пропустил два мяча, вырвав победу только на 94-й минуте. 30-летний защитник в той игре сделал голевой пас, но перечеркнул весь позитив оборонительными ошибками.

Бывший итальянский нападающий Паоло Ди Канио считает, что в «Ювентусе» Бонуччи помогали другие игроки. Он чаще мог быть в тени, поэтому прогрессировал без пресса общественности. В «Милане» Лео должен тащить остальных за собой, с чем пока не справляется. «Лучше бы на эти деньги «Милан» купил нападающего топ-уровня», – выразил общее мнение всех причастных бывший директор «Наполи» Пьерпаоло Марино. С атакой у «Милана», кстати, тоже напряженно. В последних двух играх Серии А клуб голов не забивал.

Одного Бонуччи винить в проблемах «Милана» все-таки нельзя. Мусаччио в «Вильярреале» никогда не играл по схеме с тремя центральными и тоже ошибается. Монтелла впервые в тренерской карьере получил такую кадровую свободу из топовых футболистов. «Милан» пока привыкает к самому себе в новом виде. Ошибки Бонуччи просто заметнее всего остального. Ему самому необходимо время, чтобы привыкнуть к новой реальности в жизни. Такого же мнения придерживается руководство «Милана». Лео дают шанс и подталкивают к действиям.

Бонуччи признает, что должен улучшить качество своей игры. Монтелла расхваливал его отношение к делу перед игрой с «Ромой», где «Милан» снова провалился. «Бонуччи не впечатлил, но Чалханоглу был даже хуже него», – теперь критика итальянских СМИ разделилась между двумя новичками «Милана». «Я должен работать над собой и прогрессировать. Хочу снова стать важным игроком», – говорит Леонардо Бонуччи. Все больше разговоров, что миланское дерби может стать последним в «Милане» для Винченцо Монтеллы. Вслед за ним на выход рискует отправиться и Бонуччи.

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