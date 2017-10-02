Что пережил Серхио Агуэро за последнее время. У него была ужасная неделя

Уже в прошлый вторник стало ясно, что неделя будет так себе. Пока мы смотрели, как «Спартак» сражался с «Ливерпулем», суперфорвард «Манчестер Сити» транжирил моменты в игре с «Шахтером», вдобавок ко всему не забив пенальти. Пожалуй, бесполезнее аргентинца в тот вечер смотрелся лишь его коллега из донецкого клуба – Феррейра, но от того на «Этихаде» чуда ждали лишь фанаты украинцев, а от Агуэро, как обычно, требовали голов. Не получилось, пенальти смазал, а потом еще и заменили, что форварда всегда бесит. Какой-то нехороший матч вышел.

Классный концерт и приятная компания – отличный способ выгнать стресс из организма. В четверг Агуэро полетел в Амстердам, где гастролировал его друг – колумбийский певец Малума. После концерта аргентинец поехал на такси в аэропорт, но угодил в ДТП – машина врезалась в столб, сам Агуэро сломал ребро. Смешного здесь совершенно ничего нет, но отец футболиста дал довольно интересное интервью. Всего два предложения, но прозвучало оригинально: «По словам Серхио, таксист ехал слишком быстро, он попросил его сбавить скорость и даже пристегнул ремень безопасности. Таксист сказал «ОК» и врезался в столб».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Восстанавливаться от повреждения Агуэро предстоит примерно месяц. За это время у «Сити» будут два крайне важных матча в Лиге чемпионов – оба против «Наполи». Со «Стоком», «Бернли» и «Вест Бромвичем» в чемпионате вполне можно справиться и без Агуэро. Куда хуже, что Серхио не сможет помочь сборной Аргентины в матчах против Перу и Эквадора – это два заключительных тура в южноамериканской квалификации к ЧМ-2018. И там Аргентина пока идет в зоне стыков, а может вообще вывалиться даже за ее пределы и впервые за невероятно долгий срок (аж с 1970 года) не приехать на чемпионат мира. Агуэро на это придется взирать лишь по телевизору.

Несчастья на этом не кончились. Через пару дней после аварии стало известно, что отношения с Агуэро больше не намерена поддерживать Карина Техеда – аргентинская певица, с которой он встречался четыре года. Из-за Карины Агуэро в 2013-м расстался с дочерью Диего Марадоны, на которой был женат. Сейчас же поговаривают о том, что Карине не понравилось, как Агуэро в прошлый раз съездил в Аргентину, развлекаясь после матча за сборную на одной из вечеринок в компании топ-моделей.

«Я очень уважаю его и не хочу касаться этой темы. Люди думают, что я злюсь, но это не так. Я в полном порядке», – заявила девушка, подтвердив, что с Агуэро они расстались. Впрочем, в прессе считают, что причина расставания кроется не в измене, а в том, что пара слишком долгое время не может находиться вместе – у Карины карьера на родине, а у Агуэро – в Англии. Впрочем, футболисту от этого не слишком легче, но та неделя уже завершилась, а началась следующая. Хотя Карине в жизни Агуэро места больше нет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает