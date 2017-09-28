Фернандеш оформил исторический хет-трик. Недавно его выгоняли из «Локомотива»

Фернандеша не взлюбила еще Ольга Смородская. Она разносила Мануэля во всех интервью, поэтому в «Локо» мастеровитый полузащитник иногда играл даже за молодежку. Когда Юрий Семин снова стал тренером «Локомотива», а Смородская ушла из клуба, Мануэль вернулся в основу по-настоящему. То, что мы видим в его исполнении сейчас, это настоящие футбольные шедевры. Фернандеш никогда не был звездным футболистом, но всегда обладал классом. У него непростой характер, слабые оборонительные навыки. И все равно это лучший футболист «Локомотива» прямо сейчас.

Креатив Фернандеша принес «Локомотиву» победу над «Спартаком». Тот удар Ману в дополнительное время отдалил Александра Селихова от попадания в сборную на неопределенный срок. В матче с «Анжи» Фернандеш тоже забил победный мяч. Всего на его счету в текущем российском сезоне два гола и четыре результативных паса. Теперь пришло время удивлять в Европе. «Фастав» – не тот соперник, против которого игроки уровня Фернандеша испытывают какие-то сложности.

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Теперь Фернандеш – автор самого раннего хет-трика в истории Лиги Европы. «Фаставу» он вкатил три мяча за первые 17 минут матча. В этой игре португалец неожиданно для самого себя оказался в странной роли. Голы создавал не он, а вся команда играла на результативность Фернандеша. Сначала Миранчук заработал пенальти, затем в прорыв убежал Эдер. Потом все тот же Миранчук ассистировал Ману в его историческом действии.

«Локомотив» уверенно разгромил «Фастав» в Лиге Европы. Сейчас команда настроена побеждать не только в российской Премьер-лиге. Очки в копилке нашего футбола продолжают прибавляться.

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