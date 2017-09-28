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  • Фернандеш оформил исторический хет-трик. Недавно его выгоняли из «Локомотива»

Фернандеш оформил исторический хет-трик. Недавно его выгоняли из «Локомотива»

Фернандеша не взлюбила еще Ольга Смородская. Она разносила Мануэля во всех интервью, поэтому в «Локо» мастеровитый полузащитник иногда играл даже за молодежку. Когда Юрий Семин снова стал тренером «Локомотива», а Смородская ушла из клуба, Мануэль вернулся в основу по-настоящему. То, что мы видим в его исполнении сейчас, это настоящие футбольные шедевры. Фернандеш никогда не был звездным футболистом, но всегда обладал классом. У него непростой характер, слабые оборонительные навыки. И все равно это лучший футболист «Локомотива» прямо сейчас.

Креатив Фернандеша принес «Локомотиву» победу над «Спартаком». Тот удар Ману в дополнительное время отдалил Александра Селихова от попадания в сборную на неопределенный срок. В матче с «Анжи» Фернандеш тоже забил победный мяч. Всего на его счету в текущем российском сезоне два гола и четыре результативных паса. Теперь пришло время удивлять в Европе. «Фастав» – не тот соперник, против которого игроки уровня Фернандеша испытывают какие-то сложности.

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Теперь Фернандеш – автор самого раннего хет-трика в истории Лиги Европы. «Фаставу» он вкатил три мяча за первые 17 минут матча. В этой игре португалец неожиданно для самого себя оказался в странной роли. Голы создавал не он, а вся команда играла на результативность Фернандеша. Сначала Миранчук заработал пенальти, затем в прорыв убежал Эдер. Потом все тот же Миранчук ассистировал Ману в его историческом действии.

«Локомотив» уверенно разгромил «Фастав» в Лиге Европы. Сейчас команда настроена побеждать не только в российской Премьер-лиге. Очки в копилке нашего футбола продолжают прибавляться.

«Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад». Выиграют Лигу Европы?

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Лига Европы Лига Европы Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (11)
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XaXatyn
1506632375
Сразу становится видно сколько гадостей в ЛОКО сделала Смо !
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Dammit
1506632427
Ману - безусловно лучший. Дриблинг, красивые, а главное полезные финты, обостряющие передачи, удары, и даже в обороне отрабатывает, как может. ИМХО - самый техничный футболист РФПЛ, можно смотреть и прямо наслаждаться его игрой.
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TUMS
1506632996
Браво Локо и Зенит. Хотя и соперники у них так себе...
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Чуни Муни
1506637118
После выпендрёжа в Турции потерял уважение к Тарасову, хотя игрок неплохой,только ссытся и глухой.
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somn
1506658026
Паровозиков с победой. Не смотрел, но рад несказанно.
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BAIv
1506658934
У Паровозов Шпалыч лучший! умеет угольку добрым словом подкинуть, его сразу слушают и играют как надо.
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OfaZavr
1506668533
Локо с победой! Ну а Мануэль 100% лучший.
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insider_retro
1506679639
Время идёт, люди и люди вокруг людей меняются!.. Меняются мотивация, клубы и зарплата, а класс не пропьёшь, как бы это старо не звучало!... Стреляет, когда надо и добавляет статности команде!... Полезен, однако...
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loloololooool
1506779326
лол
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DOCTOR PENALTY
1506868858
Палыч умеет работать с коллективом. Умеет раскрыть потенциал, замотивировать. Проблемы были разные: кто-то себя переоценивал, кто-то создавал 5-ю колонну, кто-то просто капризничал. Палыч всё расставил по своим местам. Дожал вопрос с нападающим- Эдер только-что забил Динамо,сотворил шедевр. Не забывайте про Лоськова, это и его вклад. А вот Геркусу должно быть неудобно за то, что вокруг Сёмина поднялась такая муть, что допустил такое и занимает непонятную позицию. Посчитал бы на сколько вырос в цене хотя бы Фернандеш....
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