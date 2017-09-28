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    «Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад». Выиграют Лигу Европы?


    4.3
    Голосов: 7
    28.09.2017 21:50
    Даже грозные испанцы для команды Манчини не соперники.

    Самый серьезный соперник по групповому этапу почти ничего не показал в Санкт-Петербурге. «Реал Сосьедад» еще до игры с «Зенитом» пропускал по три гола в каждом из последних матчей. Лучший защитник клуба залечивает травму, а главный нападающий мыслями давно уже живет в США. «Реал Сосьедад» валится в чемпионате, но по-прежнему грозен на европейской арене. А «Зенит», как оказалось, все равно сильнее.

    В этом матче Манчини поменял флангами Кузяева и Ригони. Аргентинец забил уже в дебюте, а Далер совершил ключевой отбор в моменте со вторым голом. Задумка тренера «Зенита» удалась. В обороне снова надежно отыграл Мевля, страховавший Мамману в ключевые моменты. Лунев совершил важное спасение и не позволил испанцам вернуться в игру во втором тайме. «Зенит» сыграл классно. Наши тоже умеют побеждать в Европе.

    Лучше всех снова был Кокорин. Вот уже заканчивается сентябрь, а нападающий «Зенита» все еще продолжает забивать. Теперь можно точно сказать, что Кокорин проснулся окончательно. «Зенит» же, показывая такую игру, может замахнуться и на победу в Лиге Европы. В чемпионате России соперников с похожими ресурсами у «Зенита» нет. Клуб может легко ротировать состав и все равно побеждать. Кажется, теперь мы знаем, кто принесет в российскую копилку главные еврокубковые очки.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Реал Сосьедад»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии43
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 октября 2017, 04:24

      С таким составом Зенит обязан брать Л.Е.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Андrey$& 30 сентября 2017, 11:31

      Глоры диванные,, как вы бесите. Выиграл наш клуб, Российский, на международной арене, так и радуйтесь. Не важно какой клуб. Нет же, русский менталитет таков, в любом случае обосрать надо. Но ведь каждый клуб на групповом этапе уже не просто так играет. Они доказали это игрой и делом, тот же Вардар.



      Прежде чем поливать грязью кого-то или что-то, вспомни чего добился сам и чего сам стоишь.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 сентября 2017, 15:18

      Как всегда зеньковские понты) Они конечно молодцы, спору нет, 2 победы хороший резалт, но кого они обыграли? Мертвецкий Вардар, меньше 3 от более-менее нормальных команд не впускающий, Реал-Сосьедад, которому в Испании в последних матчах все кому не лень отгружают по 3 мяча. Вот когда зина дойдёт до 1/4 тогда уже можно будет рассуждать о шансах на победу в ЛЕ. Сейчас это просто тупые понты... И в этом не даст соврать Утрехт... Зина была на волоске от вылета...

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 29 сентября 2017, 10:42

      Был на Крестовском. Зенит выглядел солидно! Кокорин выделялся на фоне обеих команд.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +60

      ARRustam 29 сентября 2017, 10:38

      Люди очнитесь, Зенит, эта дырка, выиграет Лигу Европы? Вы, что все под дурью что ли?

      -3
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      Рейтинг: +4454

      Snek > ARRustam 29 сентября 2017, 11:06

      Я, конечно, тоже этих прежде временных облизываний и нахваливаний Зенита, но ты хуйню написал, просто потому что мамка тебя из жопы родила.

      5
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      Рейтинг: +60

      ARRustam > Snek 29 сентября 2017, 20:51

      Слушай, уебан хренов. Если мамка тебя из жопы родила, то не надо думать, что все такие как ты. Уебок, безпонтовый.

      -2
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      Рейтинг: +160

      Varnes 29 сентября 2017, 10:25

      Про победу в ЛЕ рановато думать, еще группа не закончилась.
      По матчу - вчера Зенит заставил ошибаться Реал Сосьедад, а после весомого перевеса перешел на игру вторым номером, вываливаясь в контратаки. Отличная тактика с минимумом брака в обороне.
      Игра понравилась, атмосфера на стадионе - супер!
      Считаю, что Питер полностью готов к проведению ЧМ!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 29 сентября 2017, 10:16

      Дебильнее заголовка не видел, наверное матч товарищ не смотрел. Очень повезло Зениту с судьёй, который отменил стопроцентный гол РеалаС (90% других бы судей не стали обращать внимания на мелкий тычок); так бы и сыграли бы скорее всего в ничейку. Особенно когда к 70мин аргентинцев поменяли на наших отечественных, игра перестала смотреться, один сумбур на поле как в матче со Спартаком. Вряд ли на выезде с ними в ничью сыграют.

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Ник_ЦСКА 29 сентября 2017, 10:21

      Эххх....не нам бы обсуждать Зенит, после позорища на ВЭБ Арене....
      А насчет финансов и трансферов вообще позавидовать можно

      3
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      Рейтинг: +160

      Varnes > Ник_ЦСКА 29 сентября 2017, 10:33

      Не могу согласиться, перевес Зенита во вчерашнем матче был виден невооруженным взглядом.
      Во всех линиях наши превзошли Испанцев, заставив совершить ошибки приведшие к голам. Ну а третий гол - может по праву считаться украшением всего тура ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер 29 сентября 2017, 08:33

      БОМБАРДИР:

      "Что надо знать о силе «Реал Сосьедада» и как его победить. «Зениту» будет трудно"

      «Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад».

      Доктор, вы определитесь - или всуньте, или высуньте! А то это ваше туда-сюда раздражает! :)

      ЗЕНИТ и ЛОКО - молодцы! Порадовали.
      Успехов им и удачи в ЛЕ!

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 29 сентября 2017, 08:28

      из гоупы выйдут,а дальше по старому сценарию...

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 29 сентября 2017, 08:24

      Все молодцы, но каков Кузяев! Наблюдал за ним, молодец.

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