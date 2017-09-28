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  • «Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад». Выиграют Лигу Европы?

«Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад». Выиграют Лигу Европы?

Самый серьезный соперник по групповому этапу почти ничего не показал в Санкт-Петербурге. «Реал Сосьедад» еще до игры с «Зенитом» пропускал по три гола в каждом из последних матчей. Лучший защитник клуба залечивает травму, а главный нападающий мыслями давно уже живет в США. «Реал Сосьедад» валится в чемпионате, но по-прежнему грозен на европейской арене. А «Зенит», как оказалось, все равно сильнее.

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В этом матче Манчини поменял флангами Кузяева и Ригони. Аргентинец забил уже в дебюте, а Далер совершил ключевой отбор в моменте со вторым голом. Задумка тренера «Зенита» удалась. В обороне снова надежно отыграл Мевля, страховавший Мамману в ключевые моменты. Лунев совершил важное спасение и не позволил испанцам вернуться в игру во втором тайме. «Зенит» сыграл классно. Наши тоже умеют побеждать в Европе.

Лучше всех снова был Кокорин. Вот уже заканчивается сентябрь, а нападающий «Зенита» все еще продолжает забивать. Теперь можно точно сказать, что Кокорин проснулся окончательно. «Зенит» же, показывая такую игру, может замахнуться и на победу в Лиге Европы. В чемпионате России соперников с похожими ресурсами у «Зенита» нет. Клуб может легко ротировать состав и все равно побеждать. Кажется, теперь мы знаем, кто принесет в российскую копилку главные еврокубковые очки.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Реал Сосьедад»

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Лига Европы Лига Европы Зенит Кокорин Александр Кузяев Далер Мевля Миха Ригони Эмилиано Манчини Роберто
Комментарии (43)
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Вомбат
1506624904
После красно-белого валидола и красно-синего позора игра Зенита как глоток воды после засухи.
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portero
1506624958
Кокорин ,Кузяев , Лунев, Ерохин очень радуют в Зените с победой ! приятно было смотреть
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STAFOR13
1506625309
щас они ещё и сыграны будут после 1 половины сезона, отличный футбол показывают, за Кокорина рад, талант свой не потерял, с удовольствием смотреть на него, как он отрабатывает везде и колотит голы, удачи ему, молодец!
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paracetamol
1506625365
Нормальный матч. Зенит отдал пространство, но получил возможность контратаки. И наклепал 3.
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paracetamol
1506625824
Нам Реал по-барабану. Вперед, Зенит, гордость РОССИИ!
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BAIv
1506625862
мне показалось первый тайм сыграли лучше, правда гол проспали . С победой ! Кокорин и Кузяев лучшие!
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roman230582
1506626679
Сегодня Зенит молодцы, но о какой победе в ЛЕ можно вести речь, если основные претенденты пока еще не играют в турнире
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Dellleone
1506627243
Сосы грозные испанцы ???? Идут на 9 месте ла лиге... выйграть ле ? После такой громкой победы сразу лч
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lNeTl
1506638956
Зенит "не сможет",а должен брать кубок Лиги Европы.
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ARRustam
1506670688
Люди очнитесь, Зенит, эта дырка, выиграет Лигу Европы? Вы, что все под дурью что ли?
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