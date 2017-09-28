«Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад». Выиграют Лигу Европы?

Самый серьезный соперник по групповому этапу почти ничего не показал в Санкт-Петербурге. «Реал Сосьедад» еще до игры с «Зенитом» пропускал по три гола в каждом из последних матчей. Лучший защитник клуба залечивает травму, а главный нападающий мыслями давно уже живет в США. «Реал Сосьедад» валится в чемпионате, но по-прежнему грозен на европейской арене. А «Зенит», как оказалось, все равно сильнее.

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В этом матче Манчини поменял флангами Кузяева и Ригони. Аргентинец забил уже в дебюте, а Далер совершил ключевой отбор в моменте со вторым голом. Задумка тренера «Зенита» удалась. В обороне снова надежно отыграл Мевля, страховавший Мамману в ключевые моменты. Лунев совершил важное спасение и не позволил испанцам вернуться в игру во втором тайме. «Зенит» сыграл классно. Наши тоже умеют побеждать в Европе.

Лучше всех снова был Кокорин. Вот уже заканчивается сентябрь, а нападающий «Зенита» все еще продолжает забивать. Теперь можно точно сказать, что Кокорин проснулся окончательно. «Зенит» же, показывая такую игру, может замахнуться и на победу в Лиге Европы. В чемпионате России соперников с похожими ресурсами у «Зенита» нет. Клуб может легко ротировать состав и все равно побеждать. Кажется, теперь мы знаем, кто принесет в российскую копилку главные еврокубковые очки.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Реал Сосьедад»

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