Почему «Реал» так плохо начал сезон? Все дело в форвардах

Футбольный мид-уик для болельщиков «Реала» подходил к концу. 94 минуты их любимая команда билась головой об оборону «Бетиса», и всe шло к очередной домашней ничьей. Но на последней добавленной минуте два севильца побежали творить сенсацию. Антони Барраган навесил справа, а Антонио Санабрия головой забил победный для «Бетиса» гол. «Реал» проиграл дома впервые с позапрошлого сезона, а его отставание от «Барселоны» составляет уже семь очков.

«В мире нет ни одной непобедимой команды, это футбол. Но когда проигрывает «Реал», счастливы все, ведь это лучший клуб мира», – сказал однажды Жозе Моуриньо. Ни в одной другой команде внушительная горстка болельщиков не гнобит игроков и тренера после первого же поражения в сезоне. «Реал» в этом отношении – особенная команда. «Одно поражение для наших болельщиков – уже огромная беда. Но мы сами «виноваты» в этом, ведь сами же установили сверхвысокую планку», – справедливо заметил Серхио Рамос.

В матчах с «Леванте», «Валенсией» и «Бетисом», в которых мадридцы потеряли очки, они владели колоссальным преимуществом. Но списывать всe на одно невезение неуместно. Корни проблем уходят в лето – время, когда болельщики «Реала» отмечали один трофей за другим и в то же время зрели серьезные проблемы.

«Я очень хотел, чтобы Альваро Мората остался в нашем клубе и даже провел с ним беседу. Но в ходе нее он честно признался, что хочет иметь полноценную игровую практику», – разводил руками Зидан после ухода Мораты в «Челси». Болельщики тихо проводили своего воспитанника – тем более до уровня Рауля и Бутрагеньо он так и не дошел.

Страшное случилось во время матча с «Леванте». Единственный оставшийся центрфорвард Карим Бензема получил серьезную травму и выбыл до середины октября. Помимо француза центральных нападающих в составе не оказалось – только совсем юный Борха Майораль. 20-летний форвард в прошлом сезоне периодически выходил на замену в «Вольфсбурге», а тут перед глазами замаячила основа «Реала».

Но Зидан пошел другим путем. Француз сменил схему на 4-3-1-2, в которой Иско передвинулся на позицию треквартисты, а ложный дуэт форвардов составили Бэйл и Роналду. Новая схема очень хороша в своем непредсказуемости: эта тройка поочередно врывается на позицию центрфорварда. Когда Бэйл с мячом на фланге, это становится сигналом для Роналду занять место на острие и наоборот. Когда же оба слишком заняты привычной фланговой работой, «место Бензема» занимает уже Иско. Такая тактика удивила «АПОЭЛ», который в первом туре ЛЧ был разгромлен 0:3. Но «Бетис» под нее адаптироваться сумел.

Немало болельщиков «Реала» ненавидят Бензема, считая, что об его ноги бобры могут точить свои зубы. На старте сезона Карим действительно упускал огромное количество моментов, но этот недостаток не идет ни в какое сравнение с его достоинствами. «Созданная возможность – мать забитых голов. Если они есть, голы никуда не денутся», – говорил Рууд Гуллит.

Вслед за голландцем не выдержал и сам Бензема: «Современный центральный нападающий – это не тот человек, который стоит в центре штрафной и ждет, пока мяч к нему прикатится. Мой диапазон гораздо шире. Я постоянно готов к рывку, смещаюсь по всему периметру атаки, притягиваю защитников и помогаю команде при оборонительных действиях». Руководство «Реала» заняло сторону француза и продлило с ним контракт до 2021 года на улучшенных условиях.

Мало болельщиков обращают внимание, но Бензема – одна из причин успеха Роналду. Именно с французом у Криша наиболее отточенная и взаимовыгодная связка. Оба безболезненно сменяют друг друга позиционно; оба лучше всех умеют оттягивать внимание защитников, позволяя партнеру выйти на ударную позицию. Без Карима португалец провел неплохой матч с АПОЭЛом, но в игре с «Бетисом» абсолютно растворился на поле.

«Все, что нужно сейчас нам делать – сохранять спокойствие и думать об «Алавесе», – заявил на пресс-конференции Зидан и был абсолютно прав. Никакого системного кризиса у Мадрида нет. Более того, никого не должно удивить, если именно сейчас «Реал» выдаст 8-10-матчевую победную серию. Тренер, кажется, прекрасно понял, что произошло на старте и готов нарабатывать новые варианты. С середины второго тайма матча с «Бетисом» на поле присутствовал Борха Майораль, и именно с его появлением команда добавила в давлении на соперника.

Но даже если юный Майораль не потянет галактический уровень, у Зидана останется джокер Марко Асенсио, готовый исполнить роль «ложной девятки». В этом случае француз сможет вернуться к излюбленной 4-3-3, а Роналду и Бэйл – вновь расположиться на любимых флангах. Более того, со страниц СМИ наконец уйдет надоедающая полемика о конкуренции Асенсио и Бэйла.

У «Реала» ничего не изменилось. Те же игроки, тот же тренер, та же структура игры. И те же болельщики, утверждающие, что «Реал» обязан проводить на высочайшем уровне все 60 матчей в сезоне. Уже в матче с «Алавесом» должен начаться новый подъем команды, а на прежнюю мощность «Реал», скорее всего, выйдет 14 октября. В день, когда от травмы должен восстановиться Карим Бензема – ненавидимый болельщиками, но столь ценный для команды.