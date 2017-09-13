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«Спартак» не смог обыграть «Марибор». Это провал?

От матча с «Марибором» никто не ждал много голов. Наш эксперт по ставкам призывал ставить на малое количество мячей без риска проиграть. «Марибор» – крепкая команда, отбиравшая очки у «Спортинга», «Селтика» и даже «Челси». Дома словенцы играют мощно и крепко. «Спартаку» с его натужным набором чемпионской формы такой выезд в первом туре Лиги чемпионов – лишняя проблема. «Спартак» почти справился, хотя игра перевернула все ожидания.

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По моментам «Марибор» наиграл на несколько голов. Особенно усердствовали Таварес и Богар. Первый мял оборону «Спартака» и персонально опекавшего его Кутепова. Богар креативничал и однажды доигрался до штанги ворот Реброва. Хозяева пытались забить даже прямым ударом с углового, но Артем Ребров в этом матче тащил все. Не зря Селихов поддержал решение Карреры снова сделать Реброва основным голкипером «Спартака». Ничью «Марибор» добыл в концовке в моменте, где вратарь ничего не мог сделать.

Ключевым моментом игры стала травма Глушакова. «Спартаку» еще по ходу первого тайма пришлось перестраиваться после потери капитана. Вместо Глушакова вышел Самедов и оказался самым опасным игроком «Спартака» в этом матче. Сначала полузащитник запорол убойный момент, а затем забил из позиции, где шансов на гол было меньше. «Спартак» взял очко в Словении, где тяжело всем.

Это почти успех, потому что «Ливерпуль» и «Севилья» здесь тоже столкнуться с трудностями. И все-таки это слабовато, потому что по игре «Спартак» мог отстоять победный результат.

Текстовый онлайн матча «Марибор» – «Спартак»

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Лига чемпионов Лига чемпионов Спартак Самедов Александр Ребров Артем
Комментарии (43)
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Бисер58
1505335260
Вытащил? Упустил,да! Вам только в "мурзилке" заметки писать,писака блин!
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Диктор
1505363852
Это хоть была честная игра.В отличии от предыдущего нашего оппонента из Российских команд.Все у тебя получится,я верю в тебя Спартак.
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niko5
1505366846
Каррера маленько пообтешится и все поправит!!Верим тебе Спартак!!
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Sylpheed
1505372325
Вот этот же хрен моржовый (автор) вчера написал, что победа ЦСКА над Бенфикой - это нелепость, а ничья Спартака с Марибором "Это почти успех, потому что «Ливерпуль» и «Севилья» здесь тоже столкнуться с трудностями."
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polt
1505373017
Победу упустил Каррера, не сделав во время замены. После 75-й минуты просто было необходимо вводить свежие силы и менять пустышку-Ещенко.
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Аид666
1505373260
Этот автор все не уймется... Вчера победа ЦСКА у него провал, а сегодня ничья Спартака с командой ниже его уровня это успех... Товарищ - вы не объективны...
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Igor Belousov
1505377662
спартак выйдет в плей-офф
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Эд1970
1505382176
на место Ещенко нужно было брать Караваева в это трансферное окно.
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Dellleone
1505383081
Это не провал это спартак хотя одно и то же
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"Пахрей91"
1505387149
Народ!!! Давайте не будем "сжирать" ветерана Ещенко!!! Он никогда не был игроком ТОПового уровня (трудяга, но не более того), что и доказал он вчера, имея несколько очень хороших моментов! К сожалению, в Спартаке сейчас есть несколько игроков "под Лигу чемпионов"! Каррера с таким подбром и подходом руководства в прошлом году показал максимум и ждать "хорошего" против скаузеров и Севильи не приходится! Верится в отскок в Лигу Европы и проверку сил на 2 фронта, где есть шансы просто пройти как можно дальше зарабатывая деньги и набирая опыта!
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