«Спартак» не смог обыграть «Марибор». Это провал?

От матча с «Марибором» никто не ждал много голов. Наш эксперт по ставкам призывал ставить на малое количество мячей без риска проиграть. «Марибор» – крепкая команда, отбиравшая очки у «Спортинга», «Селтика» и даже «Челси». Дома словенцы играют мощно и крепко. «Спартаку» с его натужным набором чемпионской формы такой выезд в первом туре Лиги чемпионов – лишняя проблема. «Спартак» почти справился, хотя игра перевернула все ожидания.

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По моментам «Марибор» наиграл на несколько голов. Особенно усердствовали Таварес и Богар. Первый мял оборону «Спартака» и персонально опекавшего его Кутепова. Богар креативничал и однажды доигрался до штанги ворот Реброва. Хозяева пытались забить даже прямым ударом с углового, но Артем Ребров в этом матче тащил все. Не зря Селихов поддержал решение Карреры снова сделать Реброва основным голкипером «Спартака». Ничью «Марибор» добыл в концовке в моменте, где вратарь ничего не мог сделать.

Ключевым моментом игры стала травма Глушакова. «Спартаку» еще по ходу первого тайма пришлось перестраиваться после потери капитана. Вместо Глушакова вышел Самедов и оказался самым опасным игроком «Спартака» в этом матче. Сначала полузащитник запорол убойный момент, а затем забил из позиции, где шансов на гол было меньше. «Спартак» взял очко в Словении, где тяжело всем.

Это почти успех, потому что «Ливерпуль» и «Севилья» здесь тоже столкнуться с трудностями. И все-таки это слабовато, потому что по игре «Спартак» мог отстоять победный результат.

Текстовый онлайн матча «Марибор» – «Спартак»

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