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«Ливерпуль» снова не смог победить. Клоппу пора на выход

Разгромное поражение в матче против сильного соперника – редкость для Юргена Клоппа; до вчерашнего дня его английская статистика против «Манчестер Сити» была близка к идеальной (+3, =1). «Ливерпуль» удачнее всех в Англии играет в играх с большими командами, но вчера был особенный случай. Не каждый день твоего лучшего нападающего удаляют за грубый фол еще в первом тайме: после того, как Мане заработал красную, гости психологически перегорели и уже не верили в положительный результат.

Удаление Мане настолько подкосило «Ливерпуль», что один из твиттерских аккаунтов, занимающихся подсчетом xG, выпалил сразу двумя картами – до красной карточки и после. До удаления «Сити» был лучше, но не настолько, чтобы выиграть со счетом 5:0. После ухода сенегальца с поля команда Клоппа не создала у ворот Браво вообще ничего.

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Эта статистика подтверждает, что вчера был особенный день и рецидив с «Ливерпулем» вряд ли случится. Но даже этот особенный день выявил все стандартные проблемы красных, в которых виноват исключительно Юрген Клопп.

Клопп – удивительный харизматик; его любят даже в том случае, когда он совершает странные поступки, идущие вразрез с логикой. Весь прошлый сезон «Ливерпуль» ругали за игру в обороне и намекали на необходимость трансферов в защитную зону. Наступило и прошло лето, и вот какие покупки Юрген Клопп совершил на момент 1 сентября: Мохамед Салах (нападающий), Доминик Соланке (нападающий), Алекс Окслэд-Чэмберлен (полузащитник), Эндрю Робертсон (защитник).

Из игроков обороны здесь – один неопытный Робертсон из «Халл Сити», которого купили явно не под основу. Кроме того, Клопп окончательно продал Мамаду Сахо в «Кристал Пэлас» и не приобрел ни одного центрального защитника, оставшись с прошлогодним набором: Матип, Клаван и Ловрен. Игнорирование проблем в обороне привело к ожидаемым результатам: в первых четырех турах «Ливерпуль» сыграл на ноль дважды – против аутсайдера «Кристал Пэлас» и против анемичного «Арсенала». Зато «Уотфорд» и «Манчестер Сити» на двоих забили в ворота Миньоле восемь мячей.

Пересмотрите гол Серхио Агуэро, забитый «Манчестер Сити» еще до удаления Мане. Что это, как не бездарная игра в защите, которую отказался усиливать Клопп?

Гвардиола вспорол брюхо Клоппу так же легко, как это делают гангстеры в фильмах Мартина Скорсезе, – но когда это волновало немецкого тренера? Вместо того, чтобы усилить центр защиты и опорную зону, Юрген выторговал у «Арсенала» Алекса Окслэд-Чэмберлена за 38 млн евро. Чэмберлен за шесть лет в Лондоне дал следующую статистику: 13 голов и 18 голевых передач. В его талантах уже усомнился Тьерри Анри: «Я очень давно слежу за ним. И не могу понять, в чем он хорош. У каждого игрока есть недостатки, но при этом видны и положительные стороны. Алекс должен показать что-то такое, с чем можно дальше работать».

Проведя трансферную кампанию подобным образом, Клопп дал понять: либо он не видит проблем в защите, либо собирается выиграть лигу, пропуская через раз то по три, а то и по пять мячей. Харизма Юргена и его удивительное обаяние ослепляют болельщиков, заслоняя очевидные факты: их тренер не способен качественно работать на трансферном рынке.

Выводы:

Потратить 40 миллионов на бегунка из «Арсенала» в то время, когда у тебя есть качественные проблемы в обороне (Клаван и Ловрен – средние игроки) – это спланированное самоубийство. Вчерашнее унижение на «Этихаде» было незапланированной акцией, но, если его и можно назвать неслучайным, то благодаря Клоппу. Он сам не вернул в команду Сахо и не влил денег в ее усиление, а значит, сам захотел пропускать так много и так красиво.

upd от 16.09.17

«Ливерпуль» не смог обыграть дома «Бернли» при подавляющем преимуществе. Ошибки из прошлого сезона никуда не делись, но Клопп не хочет меняться. Поэтому боссам «Ливерпуля» нужно искать нового тренера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Почему в провале «Арсенала» нельзя винить Озила

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Сити Клаван Рагнар Агуэро Серхио Окслэд-Чемберлен Алекс Клопп Юрген
Комментарии (38)
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dolf666
1505208409
Тимофей, а где статья как Арсенал позорно проиграл Ливерпулю 4:0?)))) все уже поняли, что ты мастак с пеной у рта радоваться поражениям тех, кто избивал твоих канониров! но где статьи про самих канониров?!?!?!?!? про их проблемы можно раз в 10 больше написать, чем про тот же Ливерпуль!! и ещё главный вопрос, чем Арсенал способен ответить Ливерпулю???????
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mutabor0992
1505591944
У какой умный(автор)!!!А на замену кого???Тебя что ли?
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insider_retro
1505593282
Последний абзац остановил ход восприятия статьи... Пусть и от Бернли, но пропустили 1... Забили ВСЕГО 1!!... С нападением то же проблемы??... Тимофей действительно беспощаден к Клоппу, только в АПЛ многие команды, возглавляемые так же именитыми тренерами, влетали и пролетали с разгромными счетами... Стоит ли уже и сразу закапывать немчика??!!...))
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STAFOR13
1505627088
Клопп хороший тренер, отпускать его глупо, наоборот нужно поддержать его, те кто его критикует, в конце сезона просто пускай в таблицу посмотрят, уверен что он сделает всё для хорошего результата, в зимнее ТО центральных защитников пару купить хорошего уровня, на других позициях у них есть отличные игроки. Удачи Клоппу
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Одинокий волк Маквейд
1505629540
Ливерпуль давит здорово, но играть с ним можно, не машина.
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Svoysvoemubrat
1505630190
На фото похож на Серегу Светлакова, разговаривающего с телевизором.
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vayka
1505630716
готовятся к спартаку
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Сибирь за Спартак
1505630845
Ливерпуль такой же бесбашенный клуб, как и Спартак, вот игра интересной будет. Победит тот, кому муха на одно место первой сядет.
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СШГЭС
1505631247
Специально вчера выбрал Ливерпуль среди всех трансляций, можно их валить, проблем в игре много, Спартак, если весело и на кураже, вполне их обуть сможет.
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Lester84
1505643536
Можно подумать до прихода Клоппа последние лет 5 Ливерпуль блистал... Тоже мне, нашли крайнего
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