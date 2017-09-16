«Ливерпуль» снова не смог победить. Клоппу пора на выход

Разгромное поражение в матче против сильного соперника – редкость для Юргена Клоппа; до вчерашнего дня его английская статистика против «Манчестер Сити» была близка к идеальной (+3, =1). «Ливерпуль» удачнее всех в Англии играет в играх с большими командами, но вчера был особенный случай. Не каждый день твоего лучшего нападающего удаляют за грубый фол еще в первом тайме: после того, как Мане заработал красную, гости психологически перегорели и уже не верили в положительный результат.

Удаление Мане настолько подкосило «Ливерпуль», что один из твиттерских аккаунтов, занимающихся подсчетом xG, выпалил сразу двумя картами – до красной карточки и после. До удаления «Сити» был лучше, но не настолько, чтобы выиграть со счетом 5:0. После ухода сенегальца с поля команда Клоппа не создала у ворот Браво вообще ничего.

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Эта статистика подтверждает, что вчера был особенный день и рецидив с «Ливерпулем» вряд ли случится. Но даже этот особенный день выявил все стандартные проблемы красных, в которых виноват исключительно Юрген Клопп.

Клопп – удивительный харизматик; его любят даже в том случае, когда он совершает странные поступки, идущие вразрез с логикой. Весь прошлый сезон «Ливерпуль» ругали за игру в обороне и намекали на необходимость трансферов в защитную зону. Наступило и прошло лето, и вот какие покупки Юрген Клопп совершил на момент 1 сентября: Мохамед Салах (нападающий), Доминик Соланке (нападающий), Алекс Окслэд-Чэмберлен (полузащитник), Эндрю Робертсон (защитник).

Из игроков обороны здесь – один неопытный Робертсон из «Халл Сити», которого купили явно не под основу. Кроме того, Клопп окончательно продал Мамаду Сахо в «Кристал Пэлас» и не приобрел ни одного центрального защитника, оставшись с прошлогодним набором: Матип, Клаван и Ловрен. Игнорирование проблем в обороне привело к ожидаемым результатам: в первых четырех турах «Ливерпуль» сыграл на ноль дважды – против аутсайдера «Кристал Пэлас» и против анемичного «Арсенала». Зато «Уотфорд» и «Манчестер Сити» на двоих забили в ворота Миньоле восемь мячей.

Пересмотрите гол Серхио Агуэро, забитый «Манчестер Сити» еще до удаления Мане. Что это, как не бездарная игра в защите, которую отказался усиливать Клопп?

Гвардиола вспорол брюхо Клоппу так же легко, как это делают гангстеры в фильмах Мартина Скорсезе, – но когда это волновало немецкого тренера? Вместо того, чтобы усилить центр защиты и опорную зону, Юрген выторговал у «Арсенала» Алекса Окслэд-Чэмберлена за 38 млн евро. Чэмберлен за шесть лет в Лондоне дал следующую статистику: 13 голов и 18 голевых передач. В его талантах уже усомнился Тьерри Анри: «Я очень давно слежу за ним. И не могу понять, в чем он хорош. У каждого игрока есть недостатки, но при этом видны и положительные стороны. Алекс должен показать что-то такое, с чем можно дальше работать».

Проведя трансферную кампанию подобным образом, Клопп дал понять: либо он не видит проблем в защите, либо собирается выиграть лигу, пропуская через раз то по три, а то и по пять мячей. Харизма Юргена и его удивительное обаяние ослепляют болельщиков, заслоняя очевидные факты: их тренер не способен качественно работать на трансферном рынке.

Выводы:

Потратить 40 миллионов на бегунка из «Арсенала» в то время, когда у тебя есть качественные проблемы в обороне (Клаван и Ловрен – средние игроки) – это спланированное самоубийство. Вчерашнее унижение на «Этихаде» было незапланированной акцией, но, если его и можно назвать неслучайным, то благодаря Клоппу. Он сам не вернул в команду Сахо и не влил денег в ее усиление, а значит, сам захотел пропускать так много и так красиво.

upd от 16.09.17

«Ливерпуль» не смог обыграть дома «Бернли» при подавляющем преимуществе. Ошибки из прошлого сезона никуда не делись, но Клопп не хочет меняться. Поэтому боссам «Ливерпуля» нужно искать нового тренера.

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