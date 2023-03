Почему в провале «Арсенала» нельзя винить Озила

«Месут Озил пропадает в больших матчах», – эту мантру повторяют даже те, кто последний раз видел игры «Арсенала» еще при Аршавине. На самом деле, это утверждение справедливо ровно настолько, насколько справедлива аксиома: Озил растворяется на поле тогда, когда «Арсенал» играет плохо.

Если у команды Венгера идет игра, то Озил редко выпадает из общей динамичной структуры – так было, например, в прошлогоднем матче с «Челси», закончившемся уверенной победой «Арсенала» (3:0). В той игре Месут совершил три обводки, создал партнерам три момента и забил красивейший гол:

Ozil scoring the third goal vs Chelsea pic.twitter.com/yxj5BxxDbf