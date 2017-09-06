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  • Песьяков − лучший вратарь России в этом сезоне. Как так вышло?

Песьяков − лучший вратарь России в этом сезоне. Как так вышло?

Сергей Песьяков формально был голкипером «Спартака» с 2009-го по 2017 год. За это время он увидел кардинальные тренерские перестановки, сыграл на матче открытия нового стадиона, стал чемпионом России и помотался по арендам.

Самая яркая командировка была пару сезонов назад в «Анжи». Тогда россиянин за 11 матчей пропустил 21 гол, и махачкалинцы обреченно вернули его обратно в Москву. Но шансов футболисту не давали. Хорошо еще, что запустился «Спартак-2», где Песьяков получил хоть какую-то практику.

По окончании сезона Джанаев, тот самый парень из 2010-х, ушел за Бердыевым из «Ростова» в «Рубин», а Песьяков уехал на его место. Позже Сергей так прокомментирует свой переход: «У меня закончился контракт со «Спартаком», я стал свободным агентом, стали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было принято решение, что я перейду сюда. Для меня «Ростов» был приоритетом, поэтому и перешел в этот клуб».

Первые два тура отыграл Илья Абаев, но с ним команда набрала всего одно очко в играх с «Уралом» и «Ахматом». На следующую встречу с «Амкаром» вышел Песьяков, и у него получилось. За шесть проведенных матчей голкипер пропустил всего один мяч (0.17 за игру). Подобного результата на данный момент нет ни у кого из лиги: ни у Лунева (0.38), ни у Акинфеева (1.00), ни даже у всеми расхваленного Довбни (0.67).

Есть несколько важных причин, почему Песьякоч смог. Его «сухую» статистику необходимо рассматривать в комплексе, так что условно разобьем это на два слагаемых: косвенную и прямую.

Первая причина – косвенная. Новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук с уходом Наваса и компании заново выстраивал линию обороны. Донская команда играет в текущем сезоне с тремя защитниками: Вилюш-Ингассон-Мевля. Правда, последний под конец лета ушел в «Зенит», так что у тренеров желто-синих снова проблемы с выбором футболистов обороны. Скорее всего, место Мевли займет Бобен, которого в этом сезоне уже выпускали, и выглядел он достаточно неплохо.

Связь с игрой голкипера здесь в том, что защитники «Ростова» не дают нападающим соперника создавать обилие голевых моментов. Например, вы не вспомните, чтобы желто-синие допустили бы выход один в один к своим воротам – просто потому, что их нет. Еще команда крайне редко дает нанести опасный удар издали. Как правило, это либо слабые удары низом, либо выстрелы в никуда. Борьбу на «втором этаже» защитники также выигрывают стабильно. По сути, здесь две причины, по которым реально Песьяков может вступить в игру: либо случайная «пушка» (как залетело Сергею от уфимца Ванека − единственный пока пропущенный мяч кипера в сезоне), либо атака с фланга.

И вот здесь есть вторая причина – уже прямая. Песьяков хорошо держит ближний угол, и пробить его практически нереально. При варианте удара в противоположный угол Сергей, обладая быстрой реакцией, отбивает мяч. Особенно у него это получается слева – ни «Зенит», ни «Краснодар», имея несколько опасных моментов, не могли пробить его с левого фланга.

Грамотный выбор позиции позволяет ему вовремя отбивать и верховые мячи. Так, пару раз в играх с «Динамо» и «Уфой» Сергею приходилось высоко поднимать руки вверх, чтобы переводить мяч на угловой. И, наконец, еще одна важная характерная черта Песьякова – он всегда сопровождает мяч, то есть голкипер осуществляет тотальный контроль за траекторией, и контролирует любой удар прыжком. Другое дело, что Сергей впустую не переводит мяч на угловой и не создает лишних опасных моментов для своей команды.

Конечно, в игре Песьякова есть и недостатки. Например, неуверенная игра на выходе. В играх с «Амкаром» и «Зенитом» донская команда могла вполне потерять все очки, если бы футболисты соперников были расторопнее в своих моментах. Отсюда следует и вторая проблема вратаря – неудачное выбивание мяча. Иными словами, Сергей при расстреле ворот нередко создает панику у партнеров, поскольку переводит снаряд прямо перед нападающими соперника. Так было и в матче с «Динамо», и во встрече с «Краснодаром».

При всей совокупности факторов понятно, что Песьяков – лучший голкипер РФПЛ прямо сейчас. Как долго это продлится, непонятно. Но в любом случае здорово, что парень, которого мы знали только по списку аренд, нелепым фейлам и странным цитатам Карпина, сегодня показывает, что кое-что может.

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Россия. Премьер-лига Ростов Песьяков Сергей
Комментарии (19)
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vgarakh
1504697464
В воротах смотрится надежно и уверено. Как-то особого беспокойства в его игре не возникает. По-моему он лучше смотрится, чем Медведев. Джанаев бывало тянул мертвые мячи, даже невероятные, но бывало и пропускал пенки. По-моему Ростову повезло с вратарями, что Песьяков, что Абаев хороши и надежны.
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Евгений Агеев
1504707611
Это шутка что ли? )) Это Ростов пока хорошо играет в обороне, а Песьяков себя еще покажет. А с уходом Мевли, возможно достаточно скоро)
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Serjoga
1504715957
Здесь неправильные расчеты! Считают сколько вратарь пропустил в среднем за проведенные игры, а неплохо было бы посмотреть % надежности вратарей (сколько было ударов в створ ворот и сколько из них отбил) всех команд премьер-лиги. Вот это будет показатель игры вратаря. Тогда уже можно и лучшими признавать и рекорды ставить, которые пресса любит мусолить. А то что Ростов играет в 3 защитника, так в премьер-лиге все команды играть начинают в 3 защитника, а дальше как пойдет. Но в воротах Песьяков играет уверенно! Удачи ему и в дальнейшем!
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vayka
1504717448
воспитанник СПАРТАКА
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семёнычев
1504721447
до зимы Зенит уже не купит никого из Ростова, но в январе ничего нельзя исключать))))) даже переход Кучука))))
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Таганский
1504732436
Не люблю, когда преждевременно начинают расхваливать, поживем- увидим.. А пока - только удачи!!
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vodomut
1504761241
просто все зациклены на Акинфееве,других не замечают.
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арейская
1504766875
Пока всё в порядке, а там посмотрим...
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woyser
1504791240
Троя долго была неприступной, но однажды она пала и её сожгли до тла!
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Бамбалачукра
1504858163
Мевля играл в линзах и это было заметно,Бобен более быстрый и жесткий защитник,а Сережа по праву держит первенство!Я в него верю!
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