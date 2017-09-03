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  • «Я буду круче Дзюбы!». За «Локомотив» теперь играет чемпион Европы

«Я буду круче Дзюбы!». За «Локомотив» теперь играет чемпион Европы

В начале 1990-х у Гвинеи-Бисау были серьезные проблемы. План либерализации экономики привел к диаметрально противоположному эффекту: цены на все необходимое значительно выросли, и это стало причиной волнений и массовых стычек народа с полицией. Чувствовалось приближение гражданской войны, поэтому более-менее состоятельные граждане массово перебирались в Португалию. В их числе оказался и Антонио Лопеш, вместе с трехлетним сыном Эдером.

Антонио поселился в Лиссабоне, но там сразу начались огромные трудности. «У моих родителей не было денег, чтобы прокормить меня, и в 6 лет я попал в интернат в городе Коимбра», − вспоминал Эдер. Мальчик поступил в школу, где от хорошей учебы зависело все. «Среди всех нас у него было самое тяжелое положение. Эдер был самым тощим. У него не было никакой родительской поддержки, а его нормальное пропитание полностью зависело от пособия за хорошую учебу», − рассказывал его друг Тиагу. Почти 20 лет назад они познакомились в интернате. Тиагу помогал Эдеру с любыми вопросами, за что нападающий благодарен ему до сих пор. Недавно Эдер, уже на хорошей зарплате форварда в «Суонси», оплатил Тиагу дорогу до Уэльса и билеты на матч с «Ливерпулем».

Но тогда, в 2002-м, ни о какой АПЛ речь не шла. На Эдера свалилось новое горе: отец попал в тюрьму на 15 лет. В то время Антонио жил с девушкой, которую стал подозревать в изменах. После очередной ссоры он не справился с эмоциями и задушил ее − а затем отвез тело к морю и спустил его в воду. Позднее труп выбросило на берег, где его обнаружила полиция.

Произошедшее так впечатлило Эдера, что в какой-то момент он задумался о самоубийстве. Футболист долго строил планы об этом, пока не встретил Элайзу Торреш. В будущем она станет для него близким человеком и одновременно автором книги, в которой подробно рассказывается о тяжелейшей судьбе Эдера.

В какой-то мере вырваться из депрессии ему помог и местный повар. Ему очень нравилась игра мальчишек из «Академики», в особенности – Эдера. Однажды, после серии неудачных матчей, он сказал своему любимцу: «За каждый гол я буду готовить тебе бесплатный стейк, идет?». Это помогло. «В одном из матчей «Академика» разнесла соперника 17:0, а сам Эдер забил огромное количество голов. Одному съесть столько стейков нельзя, и тогда он позвал на ужин всю команду», − вспоминал Тиагу.

В это же время Эдер зафанател от чемпионата Англии. Когда, играя на маленьком поле, парни с округи выбирали себе героев среди звезд, Эдер всегда забирал образ Дуайта Йорка. Тиагу рассказывал: «С тех пор Эдер начал горячо болеть за «МЮ». Был даже сезон, в котором он не пропустил ни одного матча. В одну из наших встреч Эдер сказал: «Я буду играть в АПЛ!». Сказал уверенно, нисколько не сомневаясь». Через десять с небольшим лет все действительно случилось.

После блистательного сезона в «Браге» Эдер в 2015 году окажется в «Суонси». Тренер Гарри Монк хотел, чтобы высокий форвард разнообразил их комбинационную игру, но задумки провалились. В декабре того же года Монк был отправлен в отставку, а Эдер – на аренду в «Лилль». Во Франции нападающий бодро начал, но затем все равно скатился к своей традиционной вялой результативности.

Ничего не показывал он и в сборной Португалии, но там уже давно такая беда с центрфорвардами, что вызывают, кажется, любого игрока с этой позиции. Эдер в заяке на Евро-2016 вызвал резкий гнев болельщиков. «Езжай домой!» − самое безобидное, что ему говорили в комментариях. Весь турнир Эдер никак не мог отличиться, но перед выходом на замену в финале к нему вдруг подошел Роналду. «Твой выход станет решающим. Ты забьешь этот гол!» − прошептал на ухо Криштиану. В итоге Эдер вытащил для Португалии историческую победу на Евро, а болельщики массово запустили волну сообщений с хештэгом #ПростиЭдер.

«Моя жизнь после этого гола почти не изменилось. Да, приходится чаще давать интервью, но как человек я остался таким же», − рассказывает Эдер. Внимание журналистов вскоре стихло. Сезон в «Лилле» после того самого гола вышел неудачным, и новый тренер Марсело Бьелса отказался от перспектив на чемпиона: «Мне нужны форварды другого типа. Эдер не в полной мере отвечает моим требованиям».

За исключением двух сезонов в «Браге» Эдер никогда не проявлял себя классным бомбардиром. Кроме того, сам португалец признается, что до сих пор не набрал форму. Но все равно держится уверенно. «Фанаты «Локомотива» ждали Дзюбу? Я докажу, что я круче!» − говорит он в интервью российской прессе. Тот самый гол в ворота сборной Франции добавил ему разных бонусов. Теперь главное, чтобы он так и не остался его единственным ярким моментом в карьере.

«На самом деле я обычный ребенок». История главного молодого игрока планеты

Россия. Премьер-лига Локомотив Эдер
Комментарии (15)
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Fan Loko mik
1504432671
Не нравится мне, что уж больно много говорят про этого Эдера! Не лучше ли дождаться первого матча с его участием!
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Андрей3088
1504438577
Олее Ола!!! Красно-Зелёные цвета!!!
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Князев
1504439724
Это точка отсчёта для взлёта Эдера. Русский менталитет очень сочетается с желанием Эдера показать классный футбол. И Юрий Павлович в этом ему поможет. Успехов тебе Эдер!!!
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спартач-тверь
1504443812
Не в обиду Дзюбе но круче него весь Локомотив!
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woyser
1504448513
Ашь, прослезился...умопомрачительная мыльная сопля!!! Аффтар красаучег!!! Плять этот "еврогерой" пустит паровоз под откос)))
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Lokoboy1000
1504465605
Не очень
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1504473494
Бесполезный трансфер от безысходности.
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Правдоруб100
1504500850
Чего он так волнуется? Он по-любому будет лучше Дзюбы, потому что Дзюба в футболе - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!!!!!!!!!!!
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mihail200606
1504544209
лучше дзюбы не трудно сейчас стать... но исходя из статьи я че то не понял за что его взялив Локо? за гол в финале , 2 сезона в браге и трудное детство?
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чел нормальный
1504550077
был бы с него толк,в АПЛ играл,а так ненужный баласт,
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