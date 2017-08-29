«От радости я кричал, выскочив на улицу». Самые яркие матчи нашей жизни

«Аякс» – «Спартак» – 1:3 (03.03.1998)

Михаил Морозов

Четвертьфинал Кубка УЕФА. Жребий был жутким. За три года до этого «Аякс» выиграл Лигу чемпионов, за два – добрался до финала, за год – остановился в полуфинале. Команда медленно сходила со сцены, но актерский состав претерпел лишь некоторые изменения. В воротах Ван дер Сар, в защите – Блинд-старший и оба де Бура, в полузащите − великолепный диспетчер Витчге и суперзвездный Лаудруп, в атаке − бомбардир Арвеладзе и моторный Бабангида. Литманен тоже был в составе, но к матчам подошел не в лучшем состоянии. В первой игре он вовсе не попал в заявку.

«Спартак» в победном для «Аякса» 95-м тоже был грандиозен, но свой суперсостав очень быстро растерял. Ярцев привел к чемпионству молодых парней, доводил команду до блеска Романцев. После жутких матчей с «Кошице» исправить впечатление о евросезоне могла только весна. Но «Спартак» выходил на газон новенькой «Амстердам-Арены» в красно-черной форме совсем не фаворитом. Оптимисты мечтали о голе на чужом поле, пессимисты видели нашу команду уезжающей из Голландии со стыдным разгромом.

Описывать игру нет смысла – ее нужно смотреть от начала и до конца. «Спартак» заслуженно переиграл амстердамского супергранда, солидно отыграв в обороне, блестяще разыгрывая контратаки и фактически представив нетипичный для 90-х футбол с резкими и быстрыми перемещениями, грамотным прессингом и скоростными атаками.

«Разгром, который учинили русские, напомнил то, что сделали с «Барселоной» киевляне», – писали в Голландии, вспоминая киевские 4:0 на «Камп Ноу» в 97-м. Игроки «Аякса» в один голос говорили: в Москве шансов у них нет. Спустя 18 лет прилетевший на Кубок Легенд Яри Литманен вспоминал тот матч одновременно и с грустью, и с восторгом: «Спартак», честно говоря, произвел грандиозное впечатление! Как же круто, умно играли красно-белые… Особенно Титов и Аленичев. Удивительная пара креативных полузащитников». И в этих словах нет абсолютно никакого преувеличения. Разрыв и унижение «Спартаком» того «Аякса» – это всероссийская победа, золотой фонд национального футбола.

И просто матч, который можно пересматривать бесконечно.

«Спартак» − ЦСКА − 1:2 (01.08.2010)

Александр Плеханов

Дерби «Спартака» и ЦСКА часто получаются веселыми. Иногда армейцы переворачивают матчи, которые должны по всем правилам заканчиваться победой «Спартака». Август 2010-го. На 71-й минуте мяч срикошетил от Василия Березуцкого и пролетел мимо неудачно махнувшего ногой Акинфеева. Игорь ошибался в важных матчах уже тогда. По ударам «Спартак» и так был впереди, а теперь получил преимущество по счету. Ничего не изменить? Для того ЦСКА это вообще не стало проблемой.

Еще не ветеран Игнашевич в той игре впервые в карьере исполнил штрафной обводящим ударом. Дальше вообще было чудо! Вагнер Лав получил мяч от Мамаева, продрался по центру мимо двух защитников и с рикошетом пульнул его в сетку. Это случилось под самый финальный свисток, когда Карпин и Слуцкий вот-вот должны были обменяться дежурными рукопожатиями. Вагнер в ЦСКА – это из той самой истории, когда невозможное получается в самый внезапный момент.

Я вышел на балкон и не смог удержать эмоции. Фраза «ЦСКА – чемпион!» вырвалась из груди и взбудоражила тихую улицу, где о спорте многие узнают только через тонкую колонку газетной заметки. Затем мы обсуждали матч с соседскими пацанами и сами рубились во дворе, пытаясь смоделировать то самое дерби. Подобные матчи дают кучу эмоций и мотивируют. О них потом помнят даже те, для кого весь футбол – слишком далекая от жизни история.

В следующий раз я переживал подобное, когда ЦСКА выиграл у «Интера» и влетел в плей-офф Лиги чемпионов. Но именно то московское дерби убедило меня в том, что футбольная жизнь может так сильно вдохновлять, удивлять и радовать.

«Барселона» − Арсенал» − 2:1 (17.05.2006)

Тимофей Яценко

Боление за «Арсенал» – мучение, поэтому счастливых моментов за эти 13 лет я испытал немного. Были локальные удачи и крутые, но ничего не значащие победы – но главных трофеев (АПЛ и ЛЧ) «Арсенал» при мне не завоевал. Сезон «непобедимых» я профукал, переворачивая игрушки в детской, – мне было девять, и легенды об Анри и Бергкампе донеслись до меня позже. Со следующего сезона (2004/05) я уже поддерживал Венгера и его команду, но тот чемпионат как раз и стал первым в ряду долгих лет, когда мы больше ни на что не претендовали. Так, были жалкими попутчиками в компании «Челси» и «МЮ».

Но все-таки годом позже «Арсенал» реально мог завоевать главный трофей Европы – для этого достаточно было обыграть «Барселону» еще без Месси, но с Роналдиньо. Я отчетливо помню тот матч: голос Уткина в телевизоре, удаление Леманна и дикие нервы. Перед игрой я купил себе бутылку лимонада и решил: выпью только в том случае, если выиграем. Несмотря на игру в меньшинстве, «Арсенал» вышел вперед, и до победы оставалось каких-то жалких 15 минут. Потом случились два ассиста от Хенрика Ларссона – и бутылочка лимонада полетела в урну.

У меня сохранилось воспоминание: тогда НТВ почему-то не показывал счетчик времени, и во втором тайме я понятия не имел, когда закончится игра (плашка со временем всплывала раз в 15 минут). За несколько секунд до гола Это’О выскочил сигнал: идет 75-я минута, до конца – всего ничего. Но тут же в ворота Альмунии высыпались два мяча, мы проиграли и на долгие годы забыли о том, что такое быть настоящим топ-клубом. Прошло уже 11 лет, а я по-прежнему вспоминаю тот финал – и нелепое удаление Леманна, и многочисленные фейлы Анри, и роковую плашечку времени. Теперь «Арсенал» не то что не претендует на победу в ЛЧ – он вообще там не играет. Удел современного Арсена – быть посмешищем и следить за жеребьевкой Лиги Европы.

А ведь когда-то он едва не раздел «Барсу» в парижском финале.

ЦСКА – «Кубань» – 0:0 (18.05.2013)

Николай Живоглядов

После того как сборная России в 2008 году сказала Голландии «До свидания», мне казалось, что так сильно кайфануть от футбола просто невозможно. Ошибался: переживания за футболистов спустя пять лет вкинули мне в кровь еще большую дозу эндорфинов. Те нули в Химках – абсолютно сухой и непримечательный результат. Все, что я испытал после него, – бесценные воспоминания.

В тот вечер телевизор стал для меня почти иконой: упав перед ним на колени и сложив руки у губ, я молился, чтобы судья как можно быстрее заканчивал матч. Того же ждала забитая болельщиками «Арена Химки» и еще пол-Москвы. Свисток – и впервые в жизни я узнал, что такое слезы радости. Закрыв лицо руками, я почувствовал, как тело накрыло мурашками. Гордость за любимую команду, за долгое время ставшую чемпионом России (в 2006 году я еще даже не смотрел футбол), унесла мою голову в космос, а крик, вырвавшийся изнутри, по мощности сравнился бы с громкоговорителем.

Пока Вагнер Лав вместе с болельщиками отплясывал на трибунах, я кричал, выскочив из дома на улицу. Колени были сбиты в кровь (так неудачно на эмоциях я вскочил с ковра, на котором совершал «молитву»). Интересно, что боль от ссадин стала ощущаться только после того, как эйфория немного меня отпустила. Наутро голос хрипел, зато все соседи точно знали, кто стал чемпионом.

Спустя сезон ЦСКА стал чемпионом во второй раз подряд, в более напряженной атмосфере подтвердив статус сильнейшего клуба страны (золотой матч против «Локомотива» с голом Тошича). Но тот взрывной майский вечер до сих пор остается непревзойденным.

«Реал» − «Атлетико» − 4:1 (24.05.2014)

Данил Замалетдинов

Думаю, в детстве я был большим глором, раз начал топить за «Реал» в момент, когда Флорентино Перес собрал в Мадриде лучших: Зидана, Роналдо, Бекхэма, Фигу, Рауля, Гути. Мое детское сознание не было знакомо с финансовым фэйр-плеем и цинизмом футбольного бизнеса, поэтому выбирало без колебаний.

Мне не повезло. Как только я начал болеть за «Реал», он стал играть все хуже, с трудом успевал за стремительно прогрессировавшей «Барселоной» в чемпионате и с позором вылетал из еврокубков. Зидан закончил карьеру, Бекхэм уехал в США, а за ними откололись Фигу, Роналдо и даже Рауль.

Я долго ждал, упорно презирал тики-таку (хотя тайно ей восхищался) и горячо хвалил Моуриньо (хотя он мне никогда не нравился). Но побед в еврокубках не было, и в эту злополучную «Десиму» верилось все меньше.

2014 год был для испанского футбола очень странным. Именно тогда Симеоне со своим абсолютно не испанским, грубым и антиэстетичным футболом потеснил в таблице и «Реал», и «Барселону», и всех остальных. А вдобавок дошел до финала ЛЧ.

Понятно, что в этой игре все болели за «Атлетико» и хотели чуда. Выбирая между задиристыми злодеями и прилизанными королями, я бы и сам выбрал первых. Но не в тот день.

«Атлетико» забил первым (в типичном для себя стиле – сыграл на ошибке Касильяса), и вел большую часть матча. Сравнять удалось только на 93-й минуте. Забил Серхио Рамос, человек, который уже играл в «Реале», когда я только начинал за него болеть. Был там и Зинедин Зидан, пусть и как помощник главного тренера.

Этот матч стал для «Реала» началом новой эпохи. И заодно вернул мне мечту.

Россия − Голландия (21.07.2008)

Роман Абрамов

«Темный рыцарь» выходит в кинопрокат, Джон Терри в финале Лиги чемпионов красиво поскальзывается на газоне «Лужников», а в тоннеле под Швейцарией запускается большой андронный коллайдер. 2008-й был очень крутым годом. Нет, плохое тоже случалось − Россия и Грузия ругаются перед Олимпиадой, мировой экономический кризис раскручивается до опасного уровня, Джон Фрушанте уходит из «Red Hot Chili Peppers», − но в целом было здорово.

А главное: 2008-й − это год больших русских побед. И в чемпионате мира по хоккею, и в футбольном Кубке УЕФА, и, простите, в «Евровидении». Но самое важное − это год ТОГО САМОГО матча.

Четвертьфинал Евро тогда уже воспринимался как достижение. После скрипучего прохода на сам турнир (хорваты, спасибо) и жуткого провала в стартовом матче с Испанией, где защитник Роман Широков был уничтожен Давидом Вильей и оценкой Виктора Гусева, сборная России выдала крепкий матч с Грецией и отличный со Швецией. Казалось, тут вброс эндорфинов закончился − в любом случае уже получилось лучше, чем всегда. Но то был слишком особенный вечер.

С тех пор я часто спрашивал: почему именно этот матч запомнился сильнее других. И каждый раз при этом в голове всплывали картинки. Ошалелый взгляд Дмитрия Торбинского из-под огромной горы тел. Резво захлопывающий ноги Эдвин ван дер Сар − через мгновение после того, как туда юркнул мяч от Андрея Аршавина. Толпы людей из новостных сюжетов − на площадях, трассах и крышах собственных авто. Я сам, рухнувший на пол комнаты без сил, вложив их до этого в полуночный ор минуту длинной.

Ни до, ни после этот вид спорта не нравился мне так страстно, как в тот исторический вечер. Ни до, ни после русский футбол не объединял страну такими гордостью и эйфорией. Ни до, ни после наши дела не чувствовали себя в таком порядке.

Спустя девять лет я все-таки знаю, почему именно этот матч запомнился мне сильнее других. Потому что тогда мы все были счастливы.

«Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах