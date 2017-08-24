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  • Что мешает Алексею Миранчуку стать топ-футболистом. Есть три причины

Что мешает Алексею Миранчуку стать топ-футболистом. Есть три причины

Зимой Миранчука отправляли в «Рому» и «Порту». Летом − в «Наполи». Сначала новости об интересе к парню со стороны участников ЛЧ больше походили на вбросы со стороны его агента, но затем это казалось в общем-то логичным. Ведь если прошлой осенью Миранчук в основном появлялся на поле, просто чтобы «Локо» не играл в меньшинстве, то весной преобразился. Шедевральный и важный гол в победном финале Кубка России вытолкнул карьеру из тупика, заслонив собой недостатки. Сейчас Миранчук вновь сверхперспективный. Но у него есть три главных минуса, которые обязательно надо исправить. Тем более до того самого чемпионата мира всего десять месяцев.

Игра правой ногой

Удивительно, что на это так мало обращают внимание. Владение только одной ногой существенно сужает функционал любого игрока. Сколько раз только в этом сезоне Миранчук вместо удара с правой из выгоднейшей позиции убирал под левую и в итоге упускал момент. Сколько раз он мог вложить мяч в ногу партнеру, покатив его с правого края штрафной.

Только в последнем матче против «Спартака» Алексей запорол два вернейших момента. Сначала из центра штрафной вместо того, чтобы хорошо бахнуть с правой, исполнил невразумительную закидушку прямо в руки Селихову, а в самом конце испортил роскошный наброс Ману Фернандеша. В этом плане ему стоит поучиться у португальца, который своей левой ногой исполняет почти все то же, что и правой, тем самым запутывая защитников соперника гораздо сильнее Миранчука.

Реализация голевых моментов

Из закоулков памяти вырывается матч против «Рубина» в Казани в прошлом октябре. Тогда «Локо» проиграл 0:2, а Миранчук запорол три вернейших голевых возможности. В этом сезоне такого тоже хватает. В матче со «СКА-Хабаровском» Алексей ударил куда-то к горизонту, находясь в центре штрафной и нанося удар с любимой левой. Реализуй Миранчук хотя бы половину своих моментов, был бы одним из топовых бомбардиров чемпионата, но в решающих эпизодах он слишком часто теряется. Такое было простительно в 17, 18 и даже в 19, но не за два месяца до 22-летия. Сам Миранчук в интервью требует спрашивать с себя как со взрослого. Так вот: опытные футболисты это как раз про хладнокровие. А Алексей, который играет уже пятый сезон в РФПЛ, все еще слишком горяч и суетлив, когда надо забивать и делать разницу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Боязнь брать игру на себя

Миранчук на то и лидер лиги по обостряющим пасам, что слишком часто к ним прибегает. Юрий Семин в интервью не раз говорил, что Алексею надо чаще пытаться решить эпизод самому, но он почему-то упорно хочет показать, что умеет играть в командный футбол. Партнеры зачастую просто теряются, когда им в ноги прилетает ответная передача от Миранчука с позиции, из которой, казалось бы, нанес удар даже Гилерме. В уже упомянутом матче против «СКА-Хабаровска» Алексей получил мяч в левой части штрафной у своего брата, но зачем-то резко вывернул стопу и вернул ему мяч обратно. Антон успел лишь пнуть мяч в защитника.

Такие неочевидные пасы на телевизионной картинке выглядят очень вкусно, но эффективность подобных действий крайне мала. «Локо», похоже, готов рассчитывать в этом сезоне на что-то серьезное. Миранчуку нужно переставать расчерчивать замысловатое там, где нужно показать, что ты можешь четко вонзить мяч в ворота и принести команде важнейшие очки.

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Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (13)
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кошмарик
1503568224
тренера с дубиной рядом поставить и всего делофф
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lovekurwa
1503571420
Надеюсь, Денис Беневольский получил за этот текст не менее пяти тысяч рублей! Великолепный слог
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Диктор
1503572575
Человеком прежде всего надо быть,а это судя по игре со Спартаком ему не дано.
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insider_retro
1503574078
Понравилось про напрашивающийся удар "даже Гилерме".... Полную картину по ТТД дал бы Бубнов.... В любом клубе есть специалисты подобного направления, а потому возможные купцы уже имеют полное представление о товаре "Миранчук".... Наверное, не впечатлило... "У вас не будет второго шанса, произвести первое впечатление...." (Коко Шанель)
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Серый ВБ
1503578313
Эти причины актуальны для половины (а то и больше) футболистов сборной России.
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avera
1503579984
Хорошо сидя за клавиатурой рассуждать: то не так, это не правильно. А на поляне совсем по другому.
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vayka
1503594150
должен подняться
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ljrljr0505
1503605030
перспективный игрок. Не надо парню крылья подрезать...
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starPNZ16
1503671475
Хороший игрок в слаженной команде (без звезд) То что ему сейчас и надо. Пусть поиграет в команде!!! а не в сборище топов
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Данил03Восток
1503756359
мне кажется если перейдёт куда нибудь в топ клуб то вряд ли играть будет
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