«Отец позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя». У России появляется новый топ-футболист

Шесть матчей, три гола и одна результативная передача – статистика Далера Кузяева, который внезапно стал одним из главных футболистов в «Зените» Манчини. Еще перед началом сезона многие смотрели на переход игрока со скепсисом: четыре миллиона евро за неизвестного футболиста напоминали привет лимиту. Но Кузяев с первым же голом в первом туре нового сезона в Хабаровске доказал – в этом трансфере что-то есть.

Вообще-то Санкт-Петербург для Кузяева − родное место. Когда-то он начинал осознанную карьеру именно в питерской «Смене». Там он два года провел с Могилевцем, Бабуриным и Зинковым. Все трое потом станут главными юниорами петербургского футбола, которые, правда, быстро затухнут.

Через питерский «Локомотив» Далер в 2007-м попал в академию «Зенита». Он вспоминает: «Молодежка «Зенита» меня не особо рассматривала, и я пытался попасть в дублирующие составы «Спартака», «Динамо». Но, к сожалению или к счастью, там тоже ничего не получилось». Далее он поиграл за далекую «Карелию». Там, кстати, тренером был его отец – Адъям Кузяев.

Именно оттуда начался его подъем. Сначала «Нефтехимик», куда ему посоветовал уйти Курбан Бердыев. Тренер просматривал игрока на сборе в Австрии и рекомендовал сначала набраться опыта в клубе попроще. Но в «Нефтехимике» у Кузяева не сложилось, а Бердыев потом покинет «Рубин».

А затем случился переход в «Терек». За команду Рахимова он дебютирует лишь в заключительном матче сезона-2013/14. Зато в следующем чемпионате парень уже был надежным игроком стартового состава, застолбив за собой опорную зону.

Но карьера в «Тереке» проходила как-то буднично. Выполняя черновую работу, ты редко оказываешься в центре внимания, если только ты не скандалист Денисов или не муж Бузовой Тарасов. Хотя это все мишура − главное, что Кузяева ценил тренерский штаб. Рахимов перед Евро-2016 даже заявил, что Кузяев и Иванов заслуживают вызова в сборную. Но Слуцкий брал во Францию только проверенных.

Сезон-2016/17 Кузяев провел универсалом. Поэтому помимо того, что он играл в опорной зоне, иногда Рахимов ставил его выше из-за травмы Иванова. Было видно, что креатив не главное качество россиянина (как доказательство – всего четыре голевые передачи и ноль голов за три с половиной года). В то же время его цепкость и надежность давали результат – «Терек» не получал от полузащитника обрезов и резких контрвыпадов со стороны соперника.

Кузяев в том сезоне занял шестое место по общему количеству отборов и семнадцатое по перехватам. Учитывая, что «Терек» далеко не «Барселона», то показатели впечатляющие. Даже в сравнении с игроками «Зенита» лучше показатели по отборам были только у Витселя, тогда как Маурисио и Хави Гарсия показали цифры заметно хуже.

Затем «Терек» переименуют в «Ахмат», а Кузяев перейдет в «Зенит». Россиянин так прокомментирует свой переход: «Мы с отцом решили, что после трех с половиной лет в Грозном пора делать новый шаг, о чем сообщили руководству «Ахмата». Одновременно последовало и обращение «Зенита». Мне уже 24 года, а тут зовет «Зенит». От таких предложений не отказываются. Решил, что принять новый вызов сейчас необходимо».

Позднее Кузяев добавит такую подробность: «Отец позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя». Семья Кузяева и сегодня живет в Питере, а отец работает в Эстонии – тренирует команду «Нарва-Транс», − но часто приезжает в Петербург, когда нет игр и тренировок.

Кузяев очень быстро перестроился к требованиям Манчини. По его указаниям, он даже освоил правый фланг полузащиты. Было опасение, что Кузяев на фоне техничных аргентинцев может выглядеть неуклюже и даже нелепо, но Далер не только выжигает бровку в каждом матче – он раскрыл свой атакующий потенциал,. Чего так ему не хватало в «Тереке», чтобы стать заметнее.

Недавно на «Крестовском» «Зенит» играл» против «Ахмата». В том матче Кузяев забил гол, а после матча на вопрос о том, почему он его не праздновал, ответил: «Бывшая команда!». На самом деле он вообще не любит праздновать забитые мячи – то ли с непривычки, то ли действительно от скромности.

Хочется верить, что вся эта скромность останется и после следующих высот. В сентябре у сборной России будет странный матч с «Динамо», в котором точно найдется один полезный мотив − дебют Кузяева. Далер потом отметит: «Вызов в сборную не стал для меня сюрпризом, потому что было заранее известно, что тренерский штаб будет просматривать ближайший резерв». За десять месяцев до домашнего чемпионата мира Кузяев реально может стать одним из ключевых игроков в команде Черчесова. Потому что в «Зените» он уже таким стал.

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