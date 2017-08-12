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    Мбаппе уходит в «ПСЖ» за 160 миллионов. Что нужно знать о трансфере


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    Голосов: 9
    12.08.2017 15:50
    «Бомбардир» – о главной покупке европейского лета (исключая Неймара).

    «Монако» – всего лишь трамплин

    Килиану Мбаппе понадобился всего один сезон, чтобы перерасти уровень «Монако» и заслужить внимание со стороны «Барселоны», «Реала» и других грандов. Вместе с монегасками 18-летний форвард стал чемпионом Франции, вышел в полуфинал Лиги чемпионов и заслужил внимание всего мира не по годам зрелой игрой.

    То, как Мбаппе деконструировал «Манчестер Сити» и «Боруссию», уже вошло в историю: он стал единственным игроком в мире, забившим во всех четырех своих первых матчах в плей-офф ЛЧ. И даже Буффон потом не ушел без пробоины, оставленной Мбаппе в его статистике.

    Вариант с «ПСЖ» – неожиданная история

    Еще в начале лета о переходе Мбаппе в «ПСЖ» почти никто не говорил – большинство слухов связывало новую французскую звезду с мадридским «Реалом». В прессе упорно муссировалась информация о том, что в Мадриде уже договорились о переходе Килиана за 120 тире 180 миллионов; недавно Зинедину Зидану даже пришлось оправдываться: «Могу сказать точно, что он не мой игрок. Больше мне нечего добавить на этот счет».

    В этих слухах частично виноват сам Мбаппе, заявивший в середине июня, что «перейдет в «Реал» или вообще никуда не перейдет». Но теперь, видимо, планы игрока на ближайший сезон поменялись.

    Кто уже сообщил о переходе форварда в «ПСЖ»?

    Французское издание Telefoot и испанская Marca уверены: Мбаппе вот-вот станет игроком парижан. Telefoot выдвинул реалистичную версию: на решение Мбаппе серьезно повлиял трансфер Неймара. Кроме того, футболисту позвонил президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи и лично склонил его к переходу.

    Детали трансфера уже известны: парижане заплатят за Мбаппе 160 миллионов евро, не считая бонусов; зарплата игрока в новом клубе составит 1,5 млн евро в месяц (18 млн в год). По сравнению с деньгами, уплаченными за Неймара, эти цифры кажутся умеренными.

    Зачем Мбаппе понадобился Парижу?

    Совершенно точно не затем, чтобы ослабить конкурента. Внутренние успехи уже не интересуют Париж – главная команда Франции хочет выиграть Лигу чемпионов. Мбаппе – это нападающий, способный обеспечить качество в играх на выбывание, где «ПСЖ» так часто не везет или не хватает одного точного удара. Помните выход Кавани на ворота Тер Штегена, который мог похоронить «Барсу», лишив ее шансов на исторический камбэк? Именно для конвертации подобных моментов в голы Париж и покупает Мбаппе.

    «Последствия 6:1: «ПСЖ» сходит с ума и покупает Неймара, Мбаппе и (вероятно) Облака. «Барса» проигрывает 0:3 в следующем раунде и теряет своего второго лучшего игрока».

    Неймар, Дракслер, Кавани, Ди Мария, а теперь еще и Мбаппе – атакующий потенциал «ПСЖ» не просто зашкаливает, он аномален. Ребрендинг атакующих сил обойдется Парижу в безумные 380 миллионов. Зато теперь в гости к команде Эмери официально можно не ехать – все равно получишь три-четыре мяча в свои ворота.

    12 главных звезд чемпионата Франции

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 14 августа 2017, 11:15

      К сожалению и футбол стал развратным!!! Где та знаменитая школа АЯКСА? Она просто не выдержала финансовый беспредел устроенный сильными мира сего. Настоящий болельщик,настоящий ценитель футбола никогда не будет болеть за такие клубы как ПСЖ,МАН СИТИ,ЧЕЛСИ...... Футбол это НАПОЛИ БОРУССИЯ МОНАКО АТЛЕТИКО.......!

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 августа 2017, 08:57

      круто будет если спартак на псж попадет... посмотрим какой у нас чемпион,хотя вчера и в питере мы увидели

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 августа 2017, 08:56

      неймар + мбапе.... ПСЖ хочет лигу чемпионов взять... в защите то норм?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 13 августа 2017, 06:05

      Не так он хорош

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 04:43

      Реал вовремя остановился. Но разумное ли решение было принято?! - неизвестно, узнаем по ходу сезона. Интересно будет наблюдать за игрой Килиана, да и Парижа в целом. Главное, чтобы его упорство и тяга к покорению футбольного олимпа не иссякла от давления "пресса" в кошельке..

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 августа 2017, 02:28

      Успехов Мбаппе! ПСЖ укрепляется!

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 12 августа 2017, 22:51

      Я бы трансферы между клубами из одной страны просто называл переездами, а за такие деньги - инопланетными переездами...

      0
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      Рейтинг: -5

      Егориус 12 августа 2017, 22:30

      лох малолетний усиливать конкурента

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 12 августа 2017, 21:56

      единственное что нужно знать, что ПСЖ сейчас не любят практически все топ клубы европы. потому что парижане ломают футбольную экономику и всю трансферную политику. футбольные агенты теперь будут еще наглее. посмотреть что сделали в Реале после этого трансфера? поставили отступные у всей основы в 700 млн евро. Условный Рональдо подойдет к боссу Реала и скажет: крч, братюни, 60 млн евро в год мне мало, хочу 120, дальше диалог будет? - нет? тогда заявляю чтоб псж меня купили. 700 млн для псж все понимают что не деньги и они готовы будут выложить за него (условно ессессно) и предложить ему зп в 120 млн. что будет дальше? а дальше произойдет то, что все агенты будут жиреть еще хлеще и натюкивать своих игроков тем, что у них сейчас херовые контракты и вообще они заслуживают большего. в общем то я дико горю с того, что подобные клубы ломают футбольный мир. я глубоко рад что в китае существует жоский лимит на легионеров, потому они такой херни делать часто не могут. бог с ним что в апл трансферы порой выглядят боснословными. но л1, вы то куда? псж? акститесь, что вы творите вообще...

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > BellatrixBlack 13 августа 2017, 08:59

      60 млн евро в год мне мало .....
      жопа не треснет=)))) дайте мне 1 млн евро в год я уже не обломаюсь

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      Рейтинг: +94

      BarcaRulezz 12 августа 2017, 21:33

      Ну где там уже бан парижанам в ЛЧ? УЕФА ау!

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