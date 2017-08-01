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Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне

Кто такой Неймар да Силва Сантос Сеньор?

Бразилец играл на любительском уровне в Можи-дас-Крузис – городе в штате Сан-Паулу с населением в 400 тысяч. Карьерой Неймар-старший не блистал никогда, а с рождением сына в 1992 году у него вообще образовались проблемы с деньгами. Четыре года спустя родилась дочка Рафаэла, и Неймар с женой Надин и детьми переехал в Сан-Висенти, где жили его родители. Этот город принадлежит штату Сан-Паулу, известному четырьмя грандами бразильского футбола. Бразилец закончил с футболом и начал работать механиком, мать смотрела за детьми и подрабатывала.

«Мы были даже не на нуле. Мы начинали с отметки минус пять. Но знали, что сможем выбраться», – вспоминает то время Неймар-старший.

Фактически история успеха семьи началась с момента, когда сын вышел на улицу и открыл в себе футбольный талант. В семь лет Неймар-младший играл за «Португезу Сантисту», а спустя четыре года скауты «Сантоса» увидели в нем звезду и подписали детский контракт. Шесть лет в академии, прогнозы о большой карьере и постоянные сравнения с Робиньо. Взрослый контракт с клубом не стал откровением. Форвард был звездой уже тогда – как по результатам, так и по поведению. Неймар любил «возить» защитников на грани желтой карточки за неуважение к сопернику.

При этой дерзости Неймар-младший всегда ценил семью. Об этом – большая часть его автобиографий. Трудно переоценить вклад Неймара-старшего − одна из его книг даже называется «Разговоры с отцом». Судьба научила уроженца фавел и бывшего рабочего слишком многому, чтобы его сын был только хорошим футболистом. Папа – ментор форварда по жизни и агент в футболе.

Сколько он заработал?

В 2011 году «Сантос» и «Барселона» играли в финале клубного чемпионата мира. Символическое рукопожатие Неймара и Месси стало приквелом для будущей эпохи сине-гранатовых после Гвардиолы. После турнира «Барса» начала переговоры по трансферу и отец сразу же выставил условие – 10 миллионов на свой счет за предварительный контракт и еще 40 за полноценный.

До сих пор нет подтвержденной информации о сумме перехода нападающего в 2013 году. Согласно источникам, эти 40 миллионов для отца – чуть ли не больше, чем отступные для «Сантоса». Некоторые называют Неймара-старшего шарлатаном, намекая на не совсем законные методы ведения бизнеса, которые он изучил в тяжелые времена. Так, по информации экс-президента бразильского клуба Луиса Рибейро, на деньги каталонцев отец закатил очень затратную вечеринку в Лондоне.

В 2016-м, когда Неймар переборол анемию и образ футбольного Джастина Бибера, «Барса» захотела продлить контракт. Велись разговоры про «Манчестер Юнайтед» и даже «Реал», но клуб сохранил игрока. И снова отвалил огромные деньги его агенту. В этот раз отец поднял 26 миллионов за подпись сына в новом документе.

Эти деньги он получил в конце июля – ровно на той неделе, когда Неймар может официально перебраться в Париж. Этот переход оценивают в 450 миллионов, и отец уже совершенно точно не остался в стороне. За трансфер он получит 36 миллионов.

Итого – 112 миллионов евро за шесть лет. Как сказали в The Sun, c 2013 года Эль Падре де Неймар заработал больше, чем Месси. Переход рассматривается как возможное нарушение правил финансового фейр-плей. Все указывает на то, что этот скандал не будет единственным. История плохой репутации Неймара-старшего вряд ли закончилась.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Почему он получает такие деньги?

Потому что он владелец лицензии на очень продаваемый продукт. Неймар – лицо Nike и Red Bull, самый влиятельный футболист по версии Time, одно из звеньев MSN. Неймар уже который год живет в статусе человека, который вот-вот подвинет Лео и Криштиану. Отец имеет такое же право пользоваться своим положением, как и считать себя автором этого шедевра.

«Мне безумно повезло, ведь мой отец – больше, чем просто отец. Вместе со мной всегда мой лучший друг. Он бывает суров, но все, что он делает, он делает для меня. И для нашей семьи», – говорил про него сын.

Отец Неймара вышел с минус пяти на миллионы, с фавел – на особняки, с любительских стадионов – на топовые арены мира. Его сын пишет самую дорогую футбольную историю в мире, а он в это время ведет добрый инстаграм, где всячески его поддерживает. Возможно, Неймар-старший переигрывает с ролью советчика и бизнесмена своего сына, но другого кандидата на эту роль быть не может.

Почему Неймар должен перейти в «ПСЖ»

Испания Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (5)
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Lev Aleks
1501586593
Красавцы Неймары имеют тех долбодятлов, которые и превратили собственно футбол в бизнес.........я бы на его месте сделал общение со своим сынком платным....для футбольного мира конечно, не для простых же смертных)))Так держать еб..ть бизнесменов наваривающихся на футболе)
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Тим2015
1501594605
правильно делают
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BlackAngelZP
1501595111
Молодцы! Хочешь талант- плати!!!
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Tostao
1501616375
"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? ... Я тебя породил, я тебя и убью!" - сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье. -------------------------------- "Что, сынку, помогди тебе твои каталонцы? ...Я тебя породил, я тебя и продам!" - сказал Неймар-старший и, отступивши назад, снял деньги с банкомата.
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Houston
1501668678
Да Красачик. Хочешь? - плати. Вот и все!
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