«Милан» показал новую команду. Что с ней не так?

На 84-й минуте товарищеского матча с «Баварией» болельщики «Милана» испытали абсолютный экстаз. Хакан Чалханоглу получил мяч на левом фланге, коварно сместился с ним в центр и бронебойным ударом сделал счет 0:4. Через несколько секунд на китайском стадионе на полную громкость зазвучал гимн «Милана». На другом конце света (в Италии) журналисты поспешили сообщить о настоящем возвращении легенды.

Премьера нового «Милана» ожидалась во всей Европе. В четверг в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы «россонери» предстояло сыграть с «Университатей». Румынским середняком, чей тренер Дэвис Манджа стал настоящим изгоем за невыстроенную унылую игру в чемпионате. Однако в этот вечер бывший наставник «Палермо» едва не стал героем Румынии. Скромная «Университатя» доставила «Милану» огромное количество проблем и, будь у игроков чуть больше мастерства, они бы не проиграли именитым гостям.

«Балута, Банку и Густаво доставили нашей команде немало хлопот. В ответной игре с этими футболистами надо сыграть внимательнее», – заявил Монтелла после матча. О существовании этих футболистов еще в среду в Италии не знал никто. Пиком карьеры того же Густаво является период выступлений за аутсайдера Лега Про «Мессину», но его скромные футбольные способности не помешали ему замучить Абате и Родригеса. Защита «Милана» показала себя абсолютно несыгранной – именно из-за этого «Университатя» чуть не открыла счет. Экс-хавбек «Пескары» Йонус Митрицэ вышел один на один с Доннаруммой. Стой в воротах «Милана» другой голкипер, быть бы голу и последующей сенсации.

На матч с «Университатей» Монтелла выпустил смешанный состав. Из-за проблем с выплатами «Ювентусу» и «Лацио» отсутствовали Бонуччи и Билья; не смог прилететь в Румынию и Чалханоглу. Однако уже сейчас понятно, во что будет играть «Милан» Монтеллы, и увиденное крайне настораживает. Большую часть игры «россонери» перекатывали мяч поперек всего поля. Мусаккьо отдавал передачи на Сапату, тот – на Монтоливо, после чего Риккардо, беспомощно смотря вперед из-за отсутствия вариантов, отдавал назад защитникам. Игроки «Университати» защищались в меру своих скромных умений, но крайне медленная позиционная игра «Милана» превращала матч в невыносимое зрелище. Ситуацию спас Рикардо Родригес, забивший со штрафного прямо перед уходом в раздевалку.

В середине второго тайма «Милан» продолжал беспомощное катание мяча. Оказалось, что для остановки Мбайе Ньянга нужно лишь перекрыть ему кислород и иметь грамотную подстраховку. Дриблинг у вингера абсолютно не шел, а чего-то неординарного Ньянг предложить был не в состоянии. В условиях грамотно организованной обороны совершенно растерялся Фабио Борини. Монтелла согласился дать воспитаннику «Милана» последний шанс, выписав его в аренду из «Сандерленда». В итоге Борини заработал тот самый голевой штрафной, но в остальных эпизодах Фабио был любимой мишенью румынских защитников.

Рикардо Родригес – автор единственного гола в игре с «Университатей».

«Я согласен с теми, кто считает нашу игру медленной и даже скучной. На тренировках мы начали отрабатывать план Б со схемой в три защитника», – откровенно заявил Монтелла сразу после матча с «Университатей». Вероятно, время «плана Б» настанет уже совсем скоро. Свои лучшие годы в «Ювентусе» Бонуччи провел при схеме 3-5-2; Бонавентура, хоть и говорит, что не расстроен своей новой позицией правого центхрава, привык играть в качестве вингера или второго форварда. Рикардо Родригес и Андреа Конти – классические бровочники, любящие на своих флангах максимальный простор. Наконец, Андре Силва в матче с «Университатей» показал: роль единственного центрфорварда в такой лиге, как Серия А, он вряд ли потянет. Целый ряд важных игроков были бы рады переходу на «ювентийскую» схему, но произойдет это только в том случае, если «Милан» провалит старт.

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Андре Силва мог бы составить идеальную связку центрфорвардов с Патриком Кутроне. 18-летнего форварда хотели сдать «Вероне» в аренду, но соглашение было аннулировано, как только Кутроне провел великолепный матч с «Баварией». В игре против «Университати» Патрик стал единственным атакующим игроком, кто своими рывками и успешной борьбой пытался пробудить спящих миланских гигантов. В середине первого тайма Кутроне вышел один на один с вратарем, но попал в штангу. «Своей нацеленностью он напоминает меня самого. В его глазах есть жажда гола, которая присуща всем лучшим форвардам мира», – заявил Монтелла после матча.

«Милан» продолжает напоминать крайне дорогостоящий дом, но уже в процессе закладки фундамента «россонери» едва не потерпели конфуз. Середняк чемпионата Румынии заставил возрождающийся «Милан» страдать и вымучивать победу. Многие соперники завидуют Винченцо Монтелле, полагая, что ему надо лишь не мешать звездам играть в красивый футбол. Матч с румынами показал: сами звезды как следует играть не будут. Командные действия «Милана» жаждут срочной тренерской огранки, особого тренерского почерка, которым обладают лучшие специалисты мира. Если же почерк Монтеллы ограничивается вялым перекатыванием мяча по ширине поля, стройка «россонери» завершится по образу и подобию «Зенит-Арены». Какие бы звезды ни приезжали в «Милан» в дальнейшем.

Воспитанник «Милана» уничтожил «Баварию». Кто он такой?