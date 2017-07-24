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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?

Почему это важно?

В последние месяцы Валерий Карпин все чаще мелькал на экране. Он участвовал в проекте «Кто хочет стать легионером?», вел программу «Тотальный разбор» и часто выступал в роли обычного эксперта. Карпин уже стал медийным лицом, а о его тренерском прошлом многие хотели только вспоминать. В феврале нынешнего года его назначили редактором футбольных трансляций. Дикция, внешность – канал делал с помощью Карпина рекламу самому себе. Экспертов такого уровня на российском телевидении мало.

«Р-Спорт» утверждает, что уход Карпина стал большой неожиданностью для всех. Есть вероятность, что закроется «Тотальный разбор». Возможно, что на место Карпина попробуют найти нового ведущего.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что говорит Карпин?

Валерий Карпин заскучал по футболу. Теперь он планирует снова работать тренером. Телевизионная карьера – не то, что по-настоящему завлекло Карпина.

«Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на Матч ТВ я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – заявил Валерий Карпин.

Какова позиция телеканала?

«Матч ТВ» пытается сгладить ситуацию и даже благодарит Карпина за профессионализм. Большой радости в этом заявлении не видно.

«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – высказал генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что происходит на «Матч ТВ»

Редакция сайта почти полностью поменялась, о чем мы рассказывали в нашем материале. Ходят слухи, что многих комментаторов планируют вывести за штат. Геннадий Орлов говорил в скандальном видео, что у холдинга большие проблемы с деньгами. По тому же Карпину утверждалось, что сама Тина Канделаки проталкивала его возвращение к тренерской работе.

Сколько получал Карпин?

«Life» представлял информацию, что зарплата Карпина на «Матч ТВ» с весны этого года – 2 миллиона рублей в месяц. По информации «Бомбардира», эта цифра верна. Платежка теперь разгрузится, хотя потеря Карпина для «Матча» выглядит серьезной.

Версия Sports.ru

Sports.ru и «Матч» давно выступают друг против друга с взаимными претензиями. Противники «Матча» владеют инсайдерской информацией, что решение Карпина не связано с его желаниями. Источник утверждает, что сегодняшний выпуск программы «Тотальный разбор» сняли с эфира, а причины Карпину не объяснили. Это подтолкнуло его к уходу с телеканала.

Тренерское прошлое Карпина

В карьере Карпина-тренера пока всего три клуба. Со «Спартаком» он дважды становился серебряным призером чемпионата России. «Мальорка» при нем продала в «Реал» Марко Асенсио, а армавирское «Торпед» ничего не добилось. Мир по-прежнему помнит Карпина классным игроком. Работать тренером у него пока получалось хуже.

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Россия. Премьер-лига Весь мир
Комментарии (37)
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карасевщина
1500912218
меньше спартака на тв тем лучше
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sochi-2013
1500914153
Валера, давай в Краснодар.
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Dmirubo
1500915651
Я на Мачт ТВ только футбольные матчи смотрю:)
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Taps
1500917453
Карпин сильно раздражал, болельщики Зенита приветствуют уход с ТВ.
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acer2003
1500922203
Успехов Валерию на тренерском поприще !!!
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Tostao
1500922832
Хороший тренер должен не только разбираться в тактике, но и быть психологом и педагогом. С первым у Валеры нормально, а вот с остальным не всё так благополучно. Теперь на "Матче" главным "аналитиком" будет бесхребетный Чердак. Этого так просто не подвинешь.
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zagrizlik
1500934488
Скорее всего денег вовсе не осталось у дуэта ведьм. А так я даже рад, лучше видеть его тренером, чем комментатором.
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sevsor
1500957111
Лучше уж быть хорошим ведущим на "МатчТВ", чем неудачливым тренером.
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спартак спартаков1
1500960279
канделаки уберите.разваливает всё.матч тв превращается не пойми во что
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lysenkoff
1500965543
А Где ответ, что он бездарность? Без Обид к Спартаку, но как тренер он ничего не показал. И как комментатор и аналитик тоже. Написано дикция? Вы смеетесь? Когда случился провал и прошли по центру, он отвечает: Ну это провал и они прошли по центру! Мистер Очевидность. Гений Разбора. Сколько не пытался смотреть с ним телепередач сплошное мямлянье . Не в коей мере не хочу приунизить заслуг как игрока. В этом ему в ту пору было мало равных.
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