«Матч ТВ»: Карпин решил покинуть канал ради тренерской деятельности

Как сообщили в пресс-службе «Матч ТВ», главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин решил на время оставить работу на телевидении, чтобы вернуться к работе тренером. Официально 48-летний специалист покинет телеканал 1 августа.

«Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – сказал Карпин.

«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – подчеркнул генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале нынешнего года. Ранее он возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Армавир».