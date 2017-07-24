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    «Матч ТВ»: Карпин решил покинуть канал ради тренерской деятельности

    Как сообщили в пресс-службе «Матч ТВ», главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин решил на время оставить работу на телевидении, чтобы вернуться к работе тренером. Официально 48-летний специалист покинет телеканал 1 августа.

    «Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – сказал Карпин.

    «Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – подчеркнул генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

    Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале нынешнего года. Ранее он возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Армавир».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 17:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 05:12

      "Тина - мать, ухожу тренировать,
      А кто ж болтать то будет, твою мать..."
      Экспертов у нас довольно,
      Кержаков прикольно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 24 июля 2017, 23:47

      Интрига! Кому нужен Валера!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 июля 2017, 20:55

      Тина обрадовалась наверное..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 24 июля 2017, 19:15

      С спартаке смена власти?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      iordan137 24 июля 2017, 19:05

      Нам нужны "тренеришки",

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июля 2017, 19:02

      Интересно, какой клуб возглавит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 18:57

      Что сказал Карпин. – Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу.Добро пожаловать Валерий Карпин в большой футбол!Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +43

      iordan137 24 июля 2017, 18:55

      Даааа Уууужж!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 июля 2017, 18:53

      Команду ,которую он принял ,называется ,,Матч-ТВ,,
      В воротах 1.Канделаки ....ну и тд....:0)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 июля 2017, 18:43

      Ну вот, а говорили, что у Канделаки с Карпиным конфликт, и что она насильно подталкивает Карпина стать тренером, чтобы избавиться от него и его большой зарплаты. А он сам ушёл, по своему желанию. Молодец! Удачи ему.

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