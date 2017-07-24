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«Матч ТВ»: Карпин решил покинуть канал ради тренерской деятельности

24 июля 2017, 17:31
24

Как сообщили в пресс-службе «Матч ТВ», главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин решил на время оставить работу на телевидении, чтобы вернуться к работе тренером. Официально 48-летний специалист покинет телеканал 1 августа.

«Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – сказал Карпин.

«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – подчеркнул генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале нынешнего года. Ранее он возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Армавир».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Карпин Валерий
Комментарии (24)
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пряник929
1500907758
Бабла заработал, пора делом заняться.
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allkeeper
1500907798
Может, в Торпедо Кутаиси теперь?
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Drapik
1500907944
Ну правильно, нечего позориться на этом вонючем канале
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multiscan
1500908035
Валеру вернут в "Спартак," после двух невзрачных игр подряд Карреру там держать не станут!
Ответить
карасевщина
1500908284
слава богу этой херни тотальный разбор больше не будет, еще бы шмурнов со шнобелем в монастырь ушли
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pravda
1500909503
единственны человек был который разбирал игру без симпатий к какой либо команде...жаль
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BRO_football
1500911026
Ну вот, а говорили, что у Канделаки с Карпиным конфликт, и что она насильно подталкивает Карпина стать тренером, чтобы избавиться от него и его большой зарплаты. А он сам ушёл, по своему желанию. Молодец! Удачи ему.
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iordan137
1500911722
Даааа Уууужж!
Ответить
iordan137
1500912318
Нам нужны "тренеришки",
Ответить
порт
1500912919
С спартаке смена власти?
Ответить
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