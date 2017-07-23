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«Здравствуй, Арсен Венгер». Кто спасет ЦСКА от провала

Что случилось?

ЦСКА никого не покупает в летнее трансферное окно. Московскому клубу приписывали интерес ко многим игрокам, но пока видно лишь бездействие. На старте сезона ЦСКА натужно обыграл «Анжи» и уступил «Локомотиву». У команды большие проблемы в атаке, где выделяется лишь бразилец Витиньо. Плохо все и у собственных ворот – команда пропустила четыре мяча в двух встречах. Эксперты считают, что ЦСКА нужен нападающий. Виктор Гончаренко пытается разобраться с проблемами в обороне. Впереди встречи в Лиге чемпионов и продолжение чемпионата России. ЦСКА ищет решение.

Какие есть варианты?

Некоторых игроков ЦСКА упустил, варианты с возвращением Мусы и Думбия уже невозможны. По-настоящему реальных футболистов, которые готовы при определенных условиях поехать в ЦСКА, осталось всего два. 20-летний защитник «Коринтианса» Гильерме Арана мог бы стать вторым Марио Фернандесом. Клуб не горит желанием продавать бразильца, а сам футболист тоже не хочет менять место игры. ЦСКА пытается решить вопрос деньгами. Говорят, армейцы уже предложили «Коринтиансу» 14 миллионов евро. Бразильский клуб смотрит на законы рынка и требует повысить цену до 20 миллионов.

Пока переговоры с Араной продолжаются, неожиданно всплыл и другой вариант усиления игры. ЦСКА снова заинтересовался кенийским нападающим Майклом Олунгой, выступающим за «Гуйчжоу Чжичэн». Однажды разговоры с Олунгой уже велись, когда форвард выступал в шведской лиге. Его агент рассказывал, что китайцы предложили футболисту выгодные условия. ЦСКА перекрыть их предложение не смог, а шведский «Юргорден» продал Олунгу с максимальной выгодой для себя. Сейчас армейцы продолжают следить за игроком и готовы подписать его уже в летнее трансферное окно.

Какой еще Майкл Олунга?

Фанаты называют Олунгу инженером из-за его специальности вне футбола. Ему всего 23 года, но за это время Майкл сменил уже пять клубов. «Юргорден» откопал забивного нападающего в Кении, где тот забивал много даже для местного чемпионата. В Швеции Олунга продолжил колотить, но больше всего его прославило видеообращение к лондонскому «Арсеналу».

«Здравствуй, Арсен Венгер. Я – страстный поклонник «Арсенала» и мечтаю играть за этот клуб. Я лучший кенийский игрок. Надеюсь, ты рассмотришь мое прошение. Обещаю, что не подведу», – утверждал Олунга. Венгеру приглянулись другие форварды, а Майкл теперь зарабатывает деньги в Китае.

Олунга обладает грузным телосложением. В Китае его мощь пока воплотилась всего в два мяча в девяти играх нового сезона. Печальный опыт с арендой мощного Ласина Траоре армейский клуб мало чему научил. Говорят, именно в Олунге ЦСКА видит усиление атаки. Сложно сказать, сильнее ли этот парень своих будущих конкурентов, но разнообразить армейское нападение он точно сможет. Его агент пока все опровергает. Но так сначала было и в прошлый раз.

«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (33)
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Розарио Агро
1500838925
Нужно менять акинфея или точно повторим путь динамо
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Розарио Агро
1500842100
Тащит конеш.... вниз по таблице. В матче с локо все три мяча его
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Nerlinger
1500846666
Финансовые вливания спасут!!! Играть то не кому!!!!!!!!!!!
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vladimir-7
1500866656
В ПФК ЦСКА никакого кризиса нет и А.Плеханов зря раздувает проблему. Понятно, что писать о чем-то нужно, вот и пишет, что попало, лишь бы деньги платили. Все вопросы по комплектации команды игроками решат В.Ганчаренко, и Е.Гинер.
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Орловский рысак
1500875154
4 забитых мяча в 2х играх - это проблемы в атаке??? Аффтар убейсебяобстену!!!
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insider_retro
1500875780
С ЦСКА вообще как-то всё тихо.... Либо концепция такая, либо денег нет, либо выкатят покупки под занавес трансферного окна.... Пока грустно... Есть уже габаритный Оланаре, пока проблесков нет, а брали с надеждой....
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Бугимен
1500876181
Думаю АЕК, ЦСКА спасет,чтобы ЛЧ больше не играл и уделял все время РФПЛ....
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GSKA1974
1500879828
Еще только начало чемпионата а уже начались склоки против Армейцев! Посмотрим как покажут себя в ЛЧ.Пройдем мы этот АЕК!!!Может и с натугой ,но пройдем!Если Игорь пропустит-опять начнется....
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BRO_football
1500887192
14 миллионов евро? 20 миллионов евро? Это точно не про ЦСКА и Гинера. Такими деньгами они не разбрасывались даже в самые лучшие времена.
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GM
1500917238
Собрали все доступные сплетни, слепили в один текст, получилась статья. Прямо-таки, "стиль" у Бомбардира появился - "погуглил, скопипейстил, готов материал". Осталось еще один абзац добавить, и материал будет завершен: "Патрик Морк, представитель нападающего «Гуйчжоу» Майкла Олунги (он же агент Расмуса Эльма) , сообщил, что ЦСКА не собирается покупать его клиента."
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