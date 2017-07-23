«Здравствуй, Арсен Венгер». Кто спасет ЦСКА от провала

Что случилось?

ЦСКА никого не покупает в летнее трансферное окно. Московскому клубу приписывали интерес ко многим игрокам, но пока видно лишь бездействие. На старте сезона ЦСКА натужно обыграл «Анжи» и уступил «Локомотиву». У команды большие проблемы в атаке, где выделяется лишь бразилец Витиньо. Плохо все и у собственных ворот – команда пропустила четыре мяча в двух встречах. Эксперты считают, что ЦСКА нужен нападающий. Виктор Гончаренко пытается разобраться с проблемами в обороне. Впереди встречи в Лиге чемпионов и продолжение чемпионата России. ЦСКА ищет решение.

Какие есть варианты?

Некоторых игроков ЦСКА упустил, варианты с возвращением Мусы и Думбия уже невозможны. По-настоящему реальных футболистов, которые готовы при определенных условиях поехать в ЦСКА, осталось всего два. 20-летний защитник «Коринтианса» Гильерме Арана мог бы стать вторым Марио Фернандесом. Клуб не горит желанием продавать бразильца, а сам футболист тоже не хочет менять место игры. ЦСКА пытается решить вопрос деньгами. Говорят, армейцы уже предложили «Коринтиансу» 14 миллионов евро. Бразильский клуб смотрит на законы рынка и требует повысить цену до 20 миллионов.

Пока переговоры с Араной продолжаются, неожиданно всплыл и другой вариант усиления игры. ЦСКА снова заинтересовался кенийским нападающим Майклом Олунгой, выступающим за «Гуйчжоу Чжичэн». Однажды разговоры с Олунгой уже велись, когда форвард выступал в шведской лиге. Его агент рассказывал, что китайцы предложили футболисту выгодные условия. ЦСКА перекрыть их предложение не смог, а шведский «Юргорден» продал Олунгу с максимальной выгодой для себя. Сейчас армейцы продолжают следить за игроком и готовы подписать его уже в летнее трансферное окно.

Какой еще Майкл Олунга?

Фанаты называют Олунгу инженером из-за его специальности вне футбола. Ему всего 23 года, но за это время Майкл сменил уже пять клубов. «Юргорден» откопал забивного нападающего в Кении, где тот забивал много даже для местного чемпионата. В Швеции Олунга продолжил колотить, но больше всего его прославило видеообращение к лондонскому «Арсеналу».

«Здравствуй, Арсен Венгер. Я – страстный поклонник «Арсенала» и мечтаю играть за этот клуб. Я лучший кенийский игрок. Надеюсь, ты рассмотришь мое прошение. Обещаю, что не подведу», – утверждал Олунга. Венгеру приглянулись другие форварды, а Майкл теперь зарабатывает деньги в Китае.

Олунга обладает грузным телосложением. В Китае его мощь пока воплотилась всего в два мяча в девяти играх нового сезона. Печальный опыт с арендой мощного Ласина Траоре армейский клуб мало чему научил. Говорят, именно в Олунге ЦСКА видит усиление атаки. Сложно сказать, сильнее ли этот парень своих будущих конкурентов, но разнообразить армейское нападение он точно сможет. Его агент пока все опровергает. Но так сначала было и в прошлый раз.

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