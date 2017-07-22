«Манчини – слабейший из тренеров «Зенита». Как Уткин критикует после ухода с «Матч ТВ»

Какой злобный тип, однако! Но во многом он прав.
Есть люди, которые во всем видят хорошее, цепляются за него, и на свет Божий появляются новые прекрасные вещи/люди. А есть те, у кого внутри столько дерьма, что они и во всем вокруг себя это дерьмо видят, и расплескивают его вокруг, и воняет от них. И жаль, что есть те, кому нравится это дерьмо, и они его дальше распространяют. Не надо этой копрофилии, пожалуйста.
Тут все всерьез - какие шутки
Напряг и залп - без дураков
Объемный дятел - Вася Уткин
Пускает в небо голубков
Умный ,блин
так один негатив от наших футболистов и есть, когда в последний раз они себя проявили?
во многом Утя Васин и прав конечно, но но постоянное испражнение из него в окружающую среду одного негатива -и по делу и нет -создает ощущение у людей , что имеют дело со своеобразным критиком-жиробасом-брюзгой- пи...доболом, который не хочет , чтобы его забыли...
Прям в точку
Вася красава! все по делу говорит. Нашим кривоногим ублюдкам, место на заводе, гайки точтить.
Чёрный PR - тоже PR. Называется: "Может кто вспомнит обо мне." А по факту - речитатив обиженного и никому не нужного комментатора. Столько желчи (и не только) внутри , как в том же приснопамятном унитазе... Неужели, Василий, вы считаете себя лучше в своём амплуа, чем те же самые Зобнин, Васин, Кутепов, Дзюба, Манчини и т.д. в своём? Вы ошибаетесь... Или по-вашему профессионализм - комментировать в нетрезвом виде? Времена, когда вас держали спортивным комментатором из-за своего эпатажа, уже безвозвратно прошли...
Вы считаете, я только эти перлы Василия рассматриваю? Отнюдь нет. Или Вы действительно считаете, что Василий как комментатор добился большего, чем Манчини как тренер? Или Вы считаете, что последние 3 года его работы были каким-то примером для молодых его коллег? Иногда он даже не знал, какие команды играют на поле и что за игроки в их составах... Посмотрите его комментарий матча Байер - Барселона - это профессионализм? Или что, например, белорусов, Гончаренко и футбольную команду БАТЭ можно теперь вечно смешивать с грязью, потому что она крупно проиграла "Барселоне"? Или по Вашему резкость и оскорбления - это одно и то же? Насчёт Матч ТВ согласен - теперь это бардак за редким исключением. И пусть футболисты средние, других то не вырастили... Но и средних нужно поддерживать, а не гнобить... какие уж есть. И не их в этом вина. А таких вот Уткиных, только в других сферах....
Я Вас тоже понял. Но! 1) Я начинал здесь с самого начала рассуждения по поводу того, что товарищ Уткин для меня как человек и как профессионал - ничто. Он один из ряда Шура-Тату-Ленинград-баба с бородой с Евровидения и т.д. В том смысле, что популярность получают не талантом, а в обход этого с помощью эпатажа. 2) Сравнение Манчини с другими тренерами пока что совсем неуместно, так как это можно делать только после его работы в подобных условиях. Пока можно лишь по многим косвенным принципам. А то, что сам Василий - профи ниже уровнем, так это тоже только моё мнение и всё. ) 3) Если бы он действительно хоть раз расшевелил болото, то не было бы теперь матчей типа Урал-Терек и тому подобных... Профи доводит дело до конца с помощью пусть и журналистского расследования. Кстати, именно после журналистских расследований в последнее время так много шума и дисквалификаций в разных видах спорта и Россию это коснулось непосредственно и больше всего. А Василий.... возвращаюсь к началу....даже всплески болота лишь ради дешёвого пиара...и всё. В этом он весь. Не дурак, но и умным ведь не назовёшь... Честь имею!
Про Дзюбу прям не в бровь, а в глаз!
да про всех он правду говорит! Именно за такую правду, которую горько и не хочется слушать "на верху", его и обливают грязью и не дают работать на ТВ! Лучше на ТВ взять интервью различных мудков, которые при счете 0:0 и скучнейшей игре будут говорить какой они прекраснейший матч сейчас посмотрели..........