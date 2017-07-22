Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчини – слабейший из тренеров «Зенита». Как Уткин критикует после ухода с «Матч ТВ»


    4
    Голосов: 5
    22.07.2017 16:00
    Василий Уткин ушел с телевидения, но продолжает активно шуметь в прессе. На «Бомбардире» – подборка самых смачных унижений от Уткина за полгода.

    Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 24 июля 2017, 07:18

      Какой злобный тип, однако! Но во многом он прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 24 июля 2017, 02:39

      Есть люди, которые во всем видят хорошее, цепляются за него, и на свет Божий появляются новые прекрасные вещи/люди. А есть те, у кого внутри столько дерьма, что они и во всем вокруг себя это дерьмо видят, и расплескивают его вокруг, и воняет от них. И жаль, что есть те, кому нравится это дерьмо, и они его дальше распространяют. Не надо этой копрофилии, пожалуйста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 23 июля 2017, 07:19

      Тут все всерьез - какие шутки
      Напряг и залп - без дураков
      Объемный дятел - Вася Уткин
      Пускает в небо голубков

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июля 2017, 21:08

      Умный ,блин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      shnyrok 22 июля 2017, 18:48

      так один негатив от наших футболистов и есть, когда в последний раз они себя проявили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 июля 2017, 18:34

      во многом Утя Васин и прав конечно, но но постоянное испражнение из него в окружающую среду одного негатива -и по делу и нет -создает ощущение у людей , что имеют дело со своеобразным критиком-жиробасом-брюзгой- пи...доболом, который не хочет , чтобы его забыли...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > mihail200606 22 июля 2017, 19:46

      Прям в точку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      shnyrok 22 июля 2017, 18:17

      Вася красава! все по делу говорит. Нашим кривоногим ублюдкам, место на заводе, гайки точтить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 июля 2017, 17:47

      только и осталось,что гадить сидя в интернете.не хороший человек ты Василий-редиска!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 22 июля 2017, 16:27

      Чёрный PR - тоже PR. Называется: "Может кто вспомнит обо мне." А по факту - речитатив обиженного и никому не нужного комментатора. Столько желчи (и не только) внутри , как в том же приснопамятном унитазе... Неужели, Василий, вы считаете себя лучше в своём амплуа, чем те же самые Зобнин, Васин, Кутепов, Дзюба, Манчини и т.д. в своём? Вы ошибаетесь... Или по-вашему профессионализм - комментировать в нетрезвом виде? Времена, когда вас держали спортивным комментатором из-за своего эпатажа, уже безвозвратно прошли...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо > grian 22 июля 2017, 18:38

      Вы считаете, я только эти перлы Василия рассматриваю? Отнюдь нет. Или Вы действительно считаете, что Василий как комментатор добился большего, чем Манчини как тренер? Или Вы считаете, что последние 3 года его работы были каким-то примером для молодых его коллег? Иногда он даже не знал, какие команды играют на поле и что за игроки в их составах... Посмотрите его комментарий матча Байер - Барселона - это профессионализм? Или что, например, белорусов, Гончаренко и футбольную команду БАТЭ можно теперь вечно смешивать с грязью, потому что она крупно проиграла "Барселоне"? Или по Вашему резкость и оскорбления - это одно и то же? Насчёт Матч ТВ согласен - теперь это бардак за редким исключением. И пусть футболисты средние, других то не вырастили... Но и средних нужно поддерживать, а не гнобить... какие уж есть. И не их в этом вина. А таких вот Уткиных, только в других сферах....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо > grian 23 июля 2017, 13:44

      Я Вас тоже понял. Но! 1) Я начинал здесь с самого начала рассуждения по поводу того, что товарищ Уткин для меня как человек и как профессионал - ничто. Он один из ряда Шура-Тату-Ленинград-баба с бородой с Евровидения и т.д. В том смысле, что популярность получают не талантом, а в обход этого с помощью эпатажа. 2) Сравнение Манчини с другими тренерами пока что совсем неуместно, так как это можно делать только после его работы в подобных условиях. Пока можно лишь по многим косвенным принципам. А то, что сам Василий - профи ниже уровнем, так это тоже только моё мнение и всё. ) 3) Если бы он действительно хоть раз расшевелил болото, то не было бы теперь матчей типа Урал-Терек и тому подобных... Профи доводит дело до конца с помощью пусть и журналистского расследования. Кстати, именно после журналистских расследований в последнее время так много шума и дисквалификаций в разных видах спорта и Россию это коснулось непосредственно и больше всего. А Василий.... возвращаюсь к началу....даже всплески болота лишь ради дешёвого пиара...и всё. В этом он весь. Не дурак, но и умным ведь не назовёшь... Честь имею!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 22 июля 2017, 16:14

      Про Дзюбу прям не в бровь, а в глаз!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > kachan63 22 июля 2017, 16:31

      да про всех он правду говорит! Именно за такую правду, которую горько и не хочется слушать "на верху", его и обливают грязью и не дают работать на ТВ! Лучше на ТВ взять интервью различных мудков, которые при счете 0:0 и скучнейшей игре будут говорить какой они прекраснейший матч сейчас посмотрели..........

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11