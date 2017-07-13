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  • «Карпин мне как брат». Лучший бразилец в истории «Спартака» закончил карьеру

«Карпин мне как брат». Лучший бразилец в истории «Спартака» закончил карьеру

С раннего детства Алекс регулярно узнавал две вещи: футбольные новости и прогноз погоды. Его семья состояла из фермеров, и их благополучие напрямую зависело от урожая. Природные катаклизмы в Бразилии – не редкость, и порой маленькому Алексу было нечего есть. «Мы часто сталкивались с голодом и ничего не могли сделать. Все изменилось, как только я подписал контракт с «Интернасьоналом», – вспоминает бразилец. Алекс сходу ворвался в основной состав, но поначалу забивал редко. Тренеры зачастую ставили его в опорную зону, а сам футболист вынужденно сосредотачивался на черновой работе. Сил на то, чтобы отдать гениальный пас, у него просто не оставалось.

Все изменилось в 2006 году. Алекс был переведен на позицию вингера, где начал раскрывать свой истинный потенциал. В финале Клубного чемпионата мира, «Интернасьонал» сенсационно обыграл «Барселону», а одним из главных творцов той победы стал будущий спартаковец. «Я бы хотел отдать должное всей команде соперников, но больше всех меня поразил Мескини. У него поистине огромный потенциал и невероятная футбольная хитрость», – выбрасывал комплименты тренер «Барсы» Франк Райкаард.

Предложения из Европы пошли быстро. Через некоторое время на Алекса обратил внимание Валерий Газзаев, который искал бразильского «фантазисту» на замену потолстевшего Даниэля Карвальо. Сделка была близка к завершению, но переход заблокировали врачи ЦСКА. По их мнению, Алекс до сих пор не оправился от своей недавней травмы щиколотки. Бразильцу в переходе было отказано; на его место взяли Рамона. О том решении руководство ЦСКА, возможно, жалеет до сих пор.

Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что Алекс Мескини со временем станет звездой противоположной команды. Но в 2009 году Лаудрупу понадобился свободный художник, который будет своевременно замечать открывания Веллитона. Ради приобретения Алекса, датчанину выделили отличный бюджет. Ежемесячно бразилец получал в «Спартаке» порядка 200 000 евро, без учета различных бонусов за победы и выход на поле. «Мне предстоит пережить довольно интересный этап. Я здесь не ради денег, а потому что «Спартак» хочет пробиться в Лигу Чемпионов. Этого хочу и я», – заявил Мескини на своей презентации. Пригласившего его Лаудрупа очень скоро отправили в отставку, но сменивший его Валерий Карпин проникся к бразильцу еще сильнее. «Валерий – великолепный тренер и потрясающий человек. Он для меня как брат», – реагировал Алекс.

Их отношения не испортили даже периодические ссоры. Наиболее острая фаза конфликта пришлась на начало 2010 года, когда Алекс никак не мог набрать прежнюю форму. После матча с «Порту», Карпин как никогда жестко отчитал бразильца в раздевалке, а сразу после знаменитого разгрома от «Алании» «напал» на Алекса публично. «Тяжело играть, когда твоя команда находится вдесятером», – намек Карпина был более чем прозрачен. По итогам того года «Спартак» вновь пробился в Лигу Европы, а союз главного тренера и бразильского плеймейкера креп на глазах.

«Я планирую играть в «Спартаке» еще 5-6 лет, после чего закончу карьеру и сменю Карпина на посту тренера. Или же стану генеральным директором. Главное, чтобы «Спартаку» было хорошо». Не прошло и нескольких месяцев, как в дело вмешались обстоятельства. Его беременная жена стала чувствовать себя хуже. «Спартак» был готов отпустить Алекса на несколько дней, но этого было явно недостаточно. «Ужасное время. Я был влюблен в «Спартак» и хотел закончить здесь карьеру, но интересы семьи всегда должна стоять на первом месте. Я не мог оставить одну свою любимую». Прощание с партнерами было тяжелым.

Период в «Коринтиансе» начался как нельзя хуже. В одном из первых матчей Алекс неудачно исполнил финт, поскользнулся и сломал шею. Болевой шок был настолько страшным, что бразилец мгновенно потерял сознание. «Алекс находится в реанимации в довольно тяжелом состоянии. Но мы ожидаем, что в ближайшие дни он пойдет на поправку», – заявил лечащий врач Алекса. Жизнь плеймейкера удалось спасти, и через некоторое время он выписался из больницы, а затем вернулся на поле. Вернулся и принес «Коринтиансу» историческую победу в Кубке Либертадорес.

«Я по-прежнему скучаю по Москве, по родным красно-белым цветам. Я не оставляю надежд вернуться в «Спартак» и помочь наконец завоевать золото». Предложения от ставшего родным клуба он так и не дождался. Махнув рукой, Алекс поехал в Катар, в команду «Аль-Гарафа»: «Футбол здесь не сравнится с РФПЛ. Порой создается впечатление, что местный чемпионат придумали, чтобы развлечь шейхов. Конечно, я приехал в Катар ради денег и никогда этого не скрывал».

Отработав гонорары, бразилец уехал в родной «Интернасьонал» завершать карьеру. Но после Катара это был уже не тот Алекс. В прошлом сезоне тренерский штаб сделал его лидером команды, и он этого абсолютно не оправдал: у Мескини гол и два результативных паса. В апреле, когда «Интернасьонал» оказался в шаге от вылета в Серию В, у флегматичного Алекса начали сдавать нервы. Во время одного из матчей, недовольный заменой Мескини подошел к массажисту и ударил по бутылке у того в руках. Удар получился не совсем точным, массажист получил серьезную травму. «Пожалуйста, прости меня! Я очень тяжело переживаю то, что происходит со мной и командой, но, несмотря на это, я не должен был так себя вести. Я знаю тебя давно и искренне люблю тебя», – раскаялся футболист.

«Интернасьонал» сыграл вничью в последнем туре и впервые в истории вылетел в Серию В. В это же время «Спартак» праздновал долгожданное чемпионство. Праздновал без своего лучшего плеймейкера за последние 10 лет.

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Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Бразилия
Комментарии (19)
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Овод
1499929648
Талантливейший был полузащитник с ювелирным пасом. При этом, несмотря на малые габариты, не был таким хрупким как Жано. Очень жаль, что мало поиграл в Спартаке.
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oyabun
1499933249
Очень жаль что в свое время Спартак расстался с Алексом и еще более жаль что не пригласил его повторно. Один из самых лучших плеймейкеров Спартака современного периода!
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turist82
1499935623
По сей день вспоминаю его штрафные...и точнейшие пасы, как они на пару с Велликом разрывали на части защиту соперника. Чуть чуть тогда не хватило до чемпионства. Соглашусь - после Титова Егора Ильича - лучший пожалуй в центре спартаковец ) Помним!
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ДикийАлекс
1499936012
Неоднократно ходили разговоры о возвращении кэпа,но дальше слухов дело не доходило.Спасибо за время проведённое в Спартаке,он останется в памяти болельщиков как один из лучших легионеров в истории.Мескини, Алекс Рафаэл удачи тебе во всех дальнейших начинаниях.
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turist82
1499936102
А помните Лигу Европы и Аякс? )) Когда на выезде в первом матче 0-1 и гол забил именно Алекс Красивейший гол притом ), а в ответном матче в зимних "Лужниках" Алекс с Велликом просто вынесли Аякс в одну калитку )) Были времена...
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Одинокий волк Маквейд
1499938996
Сейчас именно такой игрок нужен Спартаку.
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Сибирь за Спартак
1499939403
Хорошую память о себе оставил, игрок.
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Svoysvoemubrat
1499939690
Прикупить похожего плеймейкера и пазл в атаке сложится изумительно.
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лёха72
1499944823
хороший игрок.а как бил штрафные.мог побольше поиграть в спартаке.но уехал
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nbv
1500005201
Спасибо Алекс за то время что ты играл за Спартак!!!!!
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