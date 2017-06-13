«Роналду – мой кумир». Звездный талант, которого упустил «Зенит»

Слухи по поводу Андре Силвы и «Зенита» совпали с переездом в Санкт-Петербург Роберто Манчини. Итальянец хотел сразу получить топового форварда в свою новую команду, но не срослось. На Силву претендовали слишком многие, а расторопнее всех оказался «Милан». Клуб получил на летние трансферы 150 миллионов и привлекает всех новичков красивой оберткой нового проекта. Менеджмент «Милана» выторговал Силву за 38 миллионов евро. Им интересовались «Реал», «Ювентус» и «Арсенал». В контракте Силвы с «Порту» были прописаны отступные в 60 миллионов. Криштиану Роналду и «Реал» будут грустить больше всех. Именно со звездным португальцем и его клубом чаще всего ассоциировали Силву в последнее время.

«Когда я закончу карьеру, передам сборную Португалии в надежные руки Андре Силвы», – сказал Роналду. В отборе к чемпионату мира-2018 Силва провел за сборную шесть матчей. В них он забил шесть мячей и отметился голевым пасом. Вместе с Роналду они соревновались по количеству голов в ворота футбольных карликов. Криштиану забил покер в ворота Андорры, Силва – хет-трик за 37 минут Фарерским островам. Роналду впечатлило подобное партнерство. Испанские СМИ трубили, что португалец ходил к руководству «Реала», уговаривая на покупку Силвы. В Мадриде промедлили и продолжают охотиться на Мбаппе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Роналду – мой кумир. Я обязательно пообщаюсь с Криштиану по поводу моего перехода в «Милан». Беру с него пример и надеюсь стать важным игроком для этой команды. Отдамся полностью цветам великого клуба с большой историей», – рассказал Андре Силва. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром «Порту», забив 16 мячей в 32 играх чемпионата Португалии. До этого его главным достижением были два гола в финале Кубка Португалии. Задерживаться в родной стране и продолжать прогрессировать в воспитавшей его команде Силва не захотел. При этом он никогда не был даже в аренде, а опыта набирался во втором португальском дивизионе.

Андре Силва – типичный центральный нападающий. Он способен играть при любой схеме и с любыми партнерами. В «Милане» игрок подобного типа – Карлос Бакка. Но колумбийца окучивают турецкие команды, а в Серии А он так до конца и не прижился. «Милан» хочет взять Николу Калинича в пару к Силве, чтобы у того было время на адаптацию и дальнейший прогресс. Подписанный пятилетний контракт – знак гарантии веры в игрока, которому всего 21 год. Пока Силва был игроком одной команды. В «Милане» у него появится шанс доказать, что в современной Португалии могут рождаться настоящие центральные нападающие.

На какие рок-группы похожи топовые футбольные клубы