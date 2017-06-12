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  • Слуцкий в Англии, топ-клубы и рок, доходы Роналду. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Слуцкий в Англии, топ-клубы и рок, доходы Роналду. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Он способен достичь уровня Роналду, Месси и Пеле». Самый талантливый португалец современности и новая звезда «Ман Сити»

Когда-то парнишка из Лиссабона чуть не опоздал на прием в академию «Бенфики»: родители слишком поздно заметили объявление о наборе и привезли сына только в последний день приема. Через 15 лет этот юноша станет главной молодой звездой Португалии и талантом, за которого «Ман Сити» Гвардиолы переведет на счет в Монако почти 50 млн евро. Виталий Ошовский − об истории взросления Бернарду Силвы.

Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?

Самая важная новость недели − это новая работа Слуцкого. Наконец-то свой человек в Англии у нас появится не только на поле и в президентской ложе, но на тренерском кресле (здесь могла бы быть шутка про раскачивание, но ее нет). Для начала собрали ответы на главные вопросы о том, что вообще сейчас представляет из себя «Халл» и какие трудности там ждут Слуцкого.

«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

А следом натаскали из английских форумов и соцсетей реакции англичан на назначение Слуцкого. Мнения противоречивые, но от этого только более интересные.

На какие рок-группы похожи топовые футбольные клубы

«Спустя 15 лет шумевшие в нулевые Linkin Park и «Милан» скатились удивительно похожим образом. «Милан» продает активы китайцам и уныло борется за выход в Лигу Европы, LP наконец-то удовлетворяет мечты хейтеров и превращается в скучную поп-группу с дорогим райдером и дешевыми альбомами». Данил Замелетдинов провел интересные параллели между культовыми рок-группами и топ-клубами. Вы, например, точно никогда не догадаетесь, почему «Барселона» − это Iron Maiden.

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. На чем он зарабатывает?

Криша признали самым доходным спортсменом мира. В год португалец зарабатывает почти 93 млн евро. Александр Плеханов разобрал, из каких источников складывается эта сумма. Например, у Роналду есть пожизненный (!) контракт с Nike, и по нему он получает 22,5 миллионов долларов ежегодно.

«Терек» переименовали в «Ахмат» по «просьбе болельщиков». Или они не просили?

РФПЛ подкидывает интересного, даже когда его нет. Вот на прошлой неделе переименовали «Терек». Удивительно в этой истории не столько это − в Чечне именем Ахмат сейчас называют очень многое, − сколько реакция многих фанатов. Так, крупнейшая фанатская группа клуба ВКонтакте отрегировала серией протестных постов. Но руководство своего решения не изменило.

«Если все мы в конце умрем, то зачем кого-то ненавидеть?». Самый душевный игрок Франции с очень трагичной судьбой

Потрясающая история о футболисте, которого вы, вероятно, до этого даже не знали. Шейк Диабате в юности потерял маму, отца, братьев и лучшего друга. Потом уехал на другой континент, прошел много испытаний в академии «Бордо» и на взрослом уровне. Но при всем этом остался удивительно позитивным и беззлобным парнем, который рассуждает о жизни, к примеру, вот так: «Меня постоянно осуждают и кричат: «Ты большой и неуклюжий». Знаете, я ничего не сделал, чтобы быть таким. Мы же не можем выбрать, кем быть – белым или черным, большим или маленьким. Зато с мячом я могу делать все что захочу. Честно говоря, тем, кто меня критикует, я хочу стать другом».

Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

Самый просматриваемый текст недели. Александр Плеханов посмотрел два товарищеских матча сборной России, потом заглянул в ее заявку на Кубок конфедераций и выделил пятерых игроков, которых в этой сборной быть не должно.

«Мы с мамой круглый год проводили в бомбоубежище, засыпая на холодном грязном полу». История форварда, который забил лучший гол сезона

«Выйти на улицу хотя бы за хлебом было очень опасно: боевые действия велись прямо у его дома. Каждый день мы видели у своего подъезда груду обезображенных трупов. В поисках пропитания люди вынуждены были рисковать и покидать свои дома. Обратно возвращались немногие». В детстве Марио Манджукич прошел через ад гражданской войны и эмиграции, но уцелел и добрался до самого эффектного гола Лиги чемпионов.

У Катара заберут ЧМ-2022? Что нужно знать о ситуации

Главный политический скандал касается дипломатической блокировки Катара десятком государств, за которым могут последовать и другие страны. Футбола все эти потрясения тоже касаются. Например, в Саудовской Аравии за ношение майки «Барселоны» со спонсорством катарской авиакомпании «Qatar Airways» можно получить тюремный срок. Сделали разбор ситуации, потому что через пять лет Катару вообще-то принимать главный турнир планеты.

«Бог у него − господин Франклин со стодолларовой купюры». Почему Бердыев уходил из «Рубина» в прошлый раз

Денис Беневольский изучил, почему Курбан Бердыев уезжал из Казани, в которую недавно вернулся, три года назад. Серьезная и запутанная история, где фигурируют бывшие члены преступной группировки, подозрения в отмывании денег на трансферах и ряд жестких цитат в адрес тренера (некоторые, правда, потом опровергли).

Ибрагимович – в «Зените». Почему в это действительно можно поверить

Тут официальный твиттер-аккаунт «Зенита» подписался на профиль Ибрагимовича. Поднялся небольшой шум (в Италии какие-то журналисты даже написали про оформленный трансфер) о потенциальном переходе. Блог «Мирон Карелин» в эту сделку не верит, но тем не менее объясняет, почему это очень даже реальная история, а не какой не бред. Златан, если что, мы ждем тебя в любом городе!

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