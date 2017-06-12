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    «Бог у него − господин Франклин со стодолларовой купюры». Почему Бердыев уходил из «Рубина» в прошлый раз


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    Голосов: 28
    12.06.2017 09:30
    Курбан Бердыев вернулся в «Рубин». Денис Беневольский разбирается, из-за чего он вообще уходил и как в этой истории появились обвинения в коррупции.

    Бердыев пришел в «Рубин» в 2001 году. Тогда казанский клуб обитал в первом дивизионе и безуспешно пытался взлететь. Курбан Бекиевич не только сделал это, но и через два года неожиданно схватил бронзу. Пять лет – и случилось чемпионство, семь – историческая победа над «Барсой» на выезде. Но после 2010-го наступил спад в игровых результатах, и наружу начали выползать не самые приятные подробности того, как в «Рубине» устроен менеджмент.

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    А устроен он был очень просто – Бердыев имел мощного покровителя в лице президента Татарстана Минтимира Шаймиева, который позволил Курбану Бекиевичу управлять всеми процессами в команде. Тренера очень скоро стали подозревать в том, что он использует свою почти безграничную власть в личных целях. Роман Широков, который ушел из «Рубина» из-за конфликта с Бердыевым 10 лет назад, говорил: «Бердыев умеет произвести впечатление. При встрече непременно справится, как дела, все ли в порядке дома. Часто повторяет: «Хвала Аллаху». На самом же деле бог у него – господин Франклин со стодолларовой купюры. Те, кто давно знаком с Бердыевым, повторяют: «Деньги его испортили».

    У Бердыева и в клубе было много своих людей. Один из них – спортдир клуба с 2006-го по 2008-й Рустам Сайманов – был членом ОПГ «Севастопольские» и в 2011-м сел в тюрьму за причастность к групповым убийствам в 90-е. Сотрудники дирекции клуба Эдуард Сафонов и Ираклий Гигечкори обвинялись в убийстве и попытке организовать договорной матч соответственно.

    Сам же Бердыев публично вступался за коллег: «Роль Рустема в становлении клуба очень высока. Так же, как и Эдуарда Сафонова, и Ираклия Гегечкори, стоявших у истоков важных клубных процессов. Говорили: «Братва, братва...». Знаете, а мне с футбольной точки зрения почти все равно, если люди работали на совесть и приносили пользу. Тот же Рустем очень сильно сплотил команду, «Рубин» стал единым целым – это его заслуга».

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    Свой агент

    В 2010-м Минтимир Шаймиев покинул пост президента Татарстана, а на вакантное место заступил Рустем Минниханов, и тут Бердыеву стало работать чуть сложнее. Минниханов привел в «Рубин» новое руководство, которое показало Бердыеву, что он должен тренировать, а не пытаться управлять целым клубом.

    Постепенно начали появляться факты о трансферной политике «Рубина». В большинстве крупных сделок, связанных с клубом, принимал участие известный агент Леонид Истрати. Среди его протеже – Кристиан Нобоа, Бибрас Натхо, Соломон Рондон и в особенности Карлос Эдуардо, купленный за 20 миллионов евро. Редактор спортивного отдела газеты «Бизнес-Онлайн» Айрат Шамилов рассказывал, что Бердыев даже не проверял медицинские показатели Карлоса Эдуардо, торопясь побыстрее провернуть трансфер и получить вместе с Истрати процент за переход бразильца.

    Также Шамилов в интервью «Медузе» добавлял следующее: «Все годы в «Рубине» Бердыев по сути занимался фейком. Он всегда говорил, что строит в Казани единую пирамиду футбола. Интернат, базу и так далее. Базу действительно построили, но такую, что туда ни один нормальный европейский тренер бы не приехал. В итоге Бердыев оставил после себя золотые страницы истории клуба, огромные долги, из-за которых потом наложили санкции УЕФА (клуб оштрафовали на шесть миллионов евро за несоблюдение правил ФФП), пустые трибуны и выжженную землю. После ухода Бердыева там все развалилось из-за его абсолютизма. «Рубин» до сих пор не может восстановиться».

    Конфликт с «производителем майонеза»

    Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов, который сразу не сработался с Бердыевым, в одном из интервью признался, что Бердыев помогал Истрати контролировать большую часть игроков «Рубина», а последние не противились, опасаясь скандала, ведь Курбан Бекиевич контролировал в клубе почти все.

    Новый президент казанской команды Дмитрий Самаренкин пытался усмирить Бердыева, но тот разругался с ним и способствовал тому, чтобы Самаренкин покинул команду. Тренер был готов гарантировать результат при условии, что последнее решение по любому вопросу, связанному с клубом, будет принадлежать ему. Самаренкин попытался уволить еще одно доверенное лицо Бердыева – Ивана Данильянца, который руководил академией клуба, но Курбан Бекиевич тут же вернул его обратно.

    «Взгляд профессионального тренера на футбол один, а у производителя майонеза − другой», − говорил Бердыев о Самаренкине, когда тот уже ушел из «Рубина». Самаренкин отвечал так: «Бердыев уже не мог измениться и не шел ни на какие компромиссы. Возможно, дело в восточном менталитете, но не знаю, почему он меня дискредитировал. Что касается Данильянца, то он получал зарплату сотни тренеров, которых мы хотели разместить по регионам». Под дискредитацией Самаренкин понимал то, что Бердыев сознательно занижал сумму трансфера Сергея Давыдова в клуб. Хотя президент открыто говорил о том, что она составляет 5 миллионов евро. Кстати, дела Давыдова тоже вел Истрати.

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    Еще два скандала с игроками

    Вингер Гекхан Торе приехал в «Рубин» в 2013 году, но почти не играл в футбол, а спустя некоторое время сбежал из страны. Потом игрок рассказал, что у его агента Бекшата Демиртаса вымогали 500 000 евро за организацию перехода Гекхана в «Рубин».

    Адвокат Бершата написал открытое письмо президенту Республики Татарстан об этом инциденте и рассказал, что встречался с Бердыевым в Казани. Курбан Бекиевич, по словам адвоката, отправил его к некоему Рустему (вероятно, Сайманову): «Бердыев сказал мне, что именно г-н Рустем скажет мне, куда и какие суммы необходимо переводить. Затем я ушел. Все проблемы остались нерешенными». Сам Торе говорил, что уехал из России по очень веским причинам.

    После того, как Бердыев окончательно покинул Казань, всплыла еще одна история о «Рубине». Экс-игрок «Рубина» Андрей Стрельцов в интервью Sports.ru заявил, что Бердыев брал процент от зарплат игроков. «Платить нужно было начинать сразу, как только я контракт подписал. Он сказал Сарсании «Как только ему выдадут сумму, надо отдать часть». Я говорю: «Не вопрос». Тренировался, сидел на теоретических занятиях, но не играл ни за дубль, ни за основу. Звоню Косте: «Что за фигня?» – «Сейчас сумму получишь, отдашь ему и будешь играть». Я отдал деньги, но Бердыев меня все равно не выпускал. Ссылался на то, что я мягко играл на тренировке. Когда я начал играть жестко, Бердыев стал выгонять меня с тренировок».

    Константин Сарсания это заявление опроверг: «Я не знаю, откуда Стрельцов взял все это. Ничего подобного Бердыев у него не просил. Я долго работал с Курбаном Бекиевичем и знаю, что говорю, он никогда не брал денег с футболистов, потому ответственно заявляю, что такого не было. Может быть, у Стрельцова обида есть, что он не заиграл».

    Позднее Сарсания, Петраков (этого тренера Стрельцов тоже упоминал в интервью в контексте выплат за попадание в состав) и Бердыев собирались подавать на Стрельцова в суд за клевету. Вскоре экс-футболист опроверг все сказанное в интервью в адрес этих людей и заявил, что журналист Sports.ru его неправильно понял.

    Почему «Рубин» − самый непонятный клуб России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Спорт-Экспресс
    Рейтинг: 3 Голосов: 28
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 июня 2017, 17:09

      ...мне стыдно и противно читать это писаниноблудие , а руководство московских команд да и весь РФС в шоке от назначения Бердыева в "Рубин". А этого семита Бенивольского призвать через суд к ответу,хотя сомневаюсь в этом.

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 13 июня 2017, 07:46

      хуйня все это.
      Надо смотреть на отношение украл/принес пользу. И даже если предположить что КББ причастен к описанному выше, то пользы рубину он принес куда больше. Не было бы такого рубина как сейчас, и воровать бы было негде, не будь КББ у руля.
      Так что нех пи@деть господа!!!

      4
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      Рейтинг: +429

      Qranat 12 июня 2017, 21:34

      Этот писака заказной, на Sport.c ru под другим ником (автор без трусов) эту мерзость, высосанную из пальца (или собственной задницы) разместил. Ну очень озабочены ныне адм. ресурсные столичные клубные боссы возрождением "Рубина", который явно намерен помешать (повторив подвиг "Ростова") кабинетным умникам распределять призовые на пьедестале и в ЛЧ. И как только Бердыева куда-то приглашали или назначали, этот идиот поднимал архивы сплетен от подонков, униженных и оскорбленных, лишь с одной целью - внести нервозность в команду ЛУЧШЕГО тренера современной России. Ну настрочила девочка без трусов и что, поймала кайф ? Уже ведь НИЧЕГО не изменить и хваленые российские "топы" вновь будут искать оправданий унижениям на футбольных полях, избегая подобной процедуры в кабинетах, благодаря крышам кремлевским и правительственным. Позорник омерзительный

      3
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      Рейтинг: +133

      абжора 12 июня 2017, 20:27

      Если Бердыев такой то зачем обратно позвали в Рубин?

      2
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      Рейтинг: +387

      petlyra 12 июня 2017, 14:16

      Во всем виноваты русские хаккеры.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2017, 12:48

      да в нашем футболе все туманно... уверен, что во многих клубах мутят похожее.. просто бердыев на виду и на информацию про него все равно обратят внимание.
      лучше бы постарались его в сборную притянуть.. это единственный спец из доступных и проверенных , которые дают результат с нашими деревянными игроками...

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 июня 2017, 11:00

      В нашем футболе все понимают, что всё"замудрено и мутновато".Пока российский футбол не очиститься от не нужных трансферов, откатов и всякой "мути" всегда будут домыслы догадки и загадки.А Бердыев , тренер который умеет ловить удачу и побеждать и не терять свой тренерский авторитет. Футбольные люди порой "загрязняют"российский футбол ,забывая что бог
      не "Франклин на бумашке" и все что.делается у всех болельщиков футбола за спиной, делается на глазах бога и аллаха

      1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 12 июня 2017, 10:39

      Вылил ведро грязи, Денис Беневольский, ни одного доказательства, слухи и сплетни. Все успехи преподносятся как случайности. Зачем и почему сейчас? Какое событие заставило? БЛИН так ведь Кубок Конфедераций на носу! Не уже-ли так плохо сборная готова?). Кто там у нас главного тренера назначал? Господин Мутко? Решил подстраховаться?))

      5
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 12 июня 2017, 09:48

      Ещё работать не начал,стервятники уже слетелись.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > ВАХАБИТ 12 июня 2017, 10:23

      Ну это обычная тема... Московские клубы под аурой не прикосновенности, а остальных можно поливать...

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > ВАХАБИТ 12 июня 2017, 13:30

      как обычно.наговорить всегда можно на человека

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 июня 2017, 08:38

      Я склоне больше доверять в таких вопросах суду. Судебные разбирательства были? Нет.., тогда о чем можно говорить... Ну а деньги..., можно подумать, что мы все за почетную грамоту работаем...

      5
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      Рейтинг: +728

      GammiD > BarStep 12 июня 2017, 10:46

      Были. Их выйграл Бердыев. Харламов этот сам срок матает сейчас за мошеничество! Бизнесмен не доделанный, люди организовали пирамиду финансовую, его взяли каким то директором, сами смылись с баблом а этот дурень сидит. Широков тоже тот еще балобол. Эта старая статья, которая давно прожеванная и выплюнута. После прихода миниханова, клубом заинтересовались определенные группы, муниципальный бюджет можно попилить, Шамилов карманный журналист. под эту тему пачку бумаги исписал. В команду пришли люди Которые правдами и не правдами выгнали КББ из клуба и что из этого вышло результат известен. Где КББ и где Рубин.

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > GammiD 12 июня 2017, 10:56

      Тем более..., я надеюсь, что ваш клуб опять будет конкуретноспособен.

      3
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