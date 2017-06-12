«Бог у него − господин Франклин со стодолларовой купюры». Почему Бердыев уходил из «Рубина» в прошлый раз

Бердыев пришел в «Рубин» в 2001 году. Тогда казанский клуб обитал в первом дивизионе и безуспешно пытался взлететь. Курбан Бекиевич не только сделал это, но и через два года неожиданно схватил бронзу. Пять лет – и случилось чемпионство, семь – историческая победа над «Барсой» на выезде. Но после 2010-го наступил спад в игровых результатах, и наружу начали выползать не самые приятные подробности того, как в «Рубине» устроен менеджмент.

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А устроен он был очень просто – Бердыев имел мощного покровителя в лице президента Татарстана Минтимира Шаймиева, который позволил Курбану Бекиевичу управлять всеми процессами в команде. Тренера очень скоро стали подозревать в том, что он использует свою почти безграничную власть в личных целях. Роман Широков, который ушел из «Рубина» из-за конфликта с Бердыевым 10 лет назад, говорил: «Бердыев умеет произвести впечатление. При встрече непременно справится, как дела, все ли в порядке дома. Часто повторяет: «Хвала Аллаху». На самом же деле бог у него – господин Франклин со стодолларовой купюры. Те, кто давно знаком с Бердыевым, повторяют: «Деньги его испортили».

У Бердыева и в клубе было много своих людей. Один из них – спортдир клуба с 2006-го по 2008-й Рустам Сайманов – был членом ОПГ «Севастопольские» и в 2011-м сел в тюрьму за причастность к групповым убийствам в 90-е. Сотрудники дирекции клуба Эдуард Сафонов и Ираклий Гигечкори обвинялись в убийстве и попытке организовать договорной матч соответственно.

Сам же Бердыев публично вступался за коллег: «Роль Рустема в становлении клуба очень высока. Так же, как и Эдуарда Сафонова, и Ираклия Гегечкори, стоявших у истоков важных клубных процессов. Говорили: «Братва, братва...». Знаете, а мне с футбольной точки зрения почти все равно, если люди работали на совесть и приносили пользу. Тот же Рустем очень сильно сплотил команду, «Рубин» стал единым целым – это его заслуга».

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Свой агент

В 2010-м Минтимир Шаймиев покинул пост президента Татарстана, а на вакантное место заступил Рустем Минниханов, и тут Бердыеву стало работать чуть сложнее. Минниханов привел в «Рубин» новое руководство, которое показало Бердыеву, что он должен тренировать, а не пытаться управлять целым клубом.

Постепенно начали появляться факты о трансферной политике «Рубина». В большинстве крупных сделок, связанных с клубом, принимал участие известный агент Леонид Истрати. Среди его протеже – Кристиан Нобоа, Бибрас Натхо, Соломон Рондон и в особенности Карлос Эдуардо, купленный за 20 миллионов евро. Редактор спортивного отдела газеты «Бизнес-Онлайн» Айрат Шамилов рассказывал, что Бердыев даже не проверял медицинские показатели Карлоса Эдуардо, торопясь побыстрее провернуть трансфер и получить вместе с Истрати процент за переход бразильца.

Также Шамилов в интервью «Медузе» добавлял следующее: «Все годы в «Рубине» Бердыев по сути занимался фейком. Он всегда говорил, что строит в Казани единую пирамиду футбола. Интернат, базу и так далее. Базу действительно построили, но такую, что туда ни один нормальный европейский тренер бы не приехал. В итоге Бердыев оставил после себя золотые страницы истории клуба, огромные долги, из-за которых потом наложили санкции УЕФА (клуб оштрафовали на шесть миллионов евро за несоблюдение правил ФФП), пустые трибуны и выжженную землю. После ухода Бердыева там все развалилось из-за его абсолютизма. «Рубин» до сих пор не может восстановиться».

Конфликт с «производителем майонеза»

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов, который сразу не сработался с Бердыевым, в одном из интервью признался, что Бердыев помогал Истрати контролировать большую часть игроков «Рубина», а последние не противились, опасаясь скандала, ведь Курбан Бекиевич контролировал в клубе почти все.

Новый президент казанской команды Дмитрий Самаренкин пытался усмирить Бердыева, но тот разругался с ним и способствовал тому, чтобы Самаренкин покинул команду. Тренер был готов гарантировать результат при условии, что последнее решение по любому вопросу, связанному с клубом, будет принадлежать ему. Самаренкин попытался уволить еще одно доверенное лицо Бердыева – Ивана Данильянца, который руководил академией клуба, но Курбан Бекиевич тут же вернул его обратно.

«Взгляд профессионального тренера на футбол один, а у производителя майонеза − другой», − говорил Бердыев о Самаренкине, когда тот уже ушел из «Рубина». Самаренкин отвечал так: «Бердыев уже не мог измениться и не шел ни на какие компромиссы. Возможно, дело в восточном менталитете, но не знаю, почему он меня дискредитировал. Что касается Данильянца, то он получал зарплату сотни тренеров, которых мы хотели разместить по регионам». Под дискредитацией Самаренкин понимал то, что Бердыев сознательно занижал сумму трансфера Сергея Давыдова в клуб. Хотя президент открыто говорил о том, что она составляет 5 миллионов евро. Кстати, дела Давыдова тоже вел Истрати.

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Еще два скандала с игроками

Вингер Гекхан Торе приехал в «Рубин» в 2013 году, но почти не играл в футбол, а спустя некоторое время сбежал из страны. Потом игрок рассказал, что у его агента Бекшата Демиртаса вымогали 500 000 евро за организацию перехода Гекхана в «Рубин».

Адвокат Бершата написал открытое письмо президенту Республики Татарстан об этом инциденте и рассказал, что встречался с Бердыевым в Казани. Курбан Бекиевич, по словам адвоката, отправил его к некоему Рустему (вероятно, Сайманову): «Бердыев сказал мне, что именно г-н Рустем скажет мне, куда и какие суммы необходимо переводить. Затем я ушел. Все проблемы остались нерешенными». Сам Торе говорил, что уехал из России по очень веским причинам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После того, как Бердыев окончательно покинул Казань, всплыла еще одна история о «Рубине». Экс-игрок «Рубина» Андрей Стрельцов в интервью Sports.ru заявил, что Бердыев брал процент от зарплат игроков. «Платить нужно было начинать сразу, как только я контракт подписал. Он сказал Сарсании «Как только ему выдадут сумму, надо отдать часть». Я говорю: «Не вопрос». Тренировался, сидел на теоретических занятиях, но не играл ни за дубль, ни за основу. Звоню Косте: «Что за фигня?» – «Сейчас сумму получишь, отдашь ему и будешь играть». Я отдал деньги, но Бердыев меня все равно не выпускал. Ссылался на то, что я мягко играл на тренировке. Когда я начал играть жестко, Бердыев стал выгонять меня с тренировок».

Константин Сарсания это заявление опроверг: «Я не знаю, откуда Стрельцов взял все это. Ничего подобного Бердыев у него не просил. Я долго работал с Курбаном Бекиевичем и знаю, что говорю, он никогда не брал денег с футболистов, потому ответственно заявляю, что такого не было. Может быть, у Стрельцова обида есть, что он не заиграл».

Позднее Сарсания, Петраков (этого тренера Стрельцов тоже упоминал в интервью в контексте выплат за попадание в состав) и Бердыев собирались подавать на Стрельцова в суд за клевету. Вскоре экс-футболист опроверг все сказанное в интервью в адрес этих людей и заявил, что журналист Sports.ru его неправильно понял.

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