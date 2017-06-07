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    «Терек» переименовали в «Ахмат» по «просьбе болельщиков». Или они не просили?


    3
    Голосов: 8
    07.06.2017 14:00
    Кратко о ситуации вокруг названия грозненского клуба – правда ли это больше не «Терек» и кто принимал решение о переименовании.

    Что случилось?

    Футбольный клуб «Терек» переименован в футбольный клуб «Ахмат» – об этом сообщил генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.

    «Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный. Будем стараться оправдывать это название», – сказал Айдамиров.

    Как среагировали болельщики?

    Негативно. Неофициальный паблик «Терека» ВКонтакте (в котором, кстати, накопилось больше подписчиков, нежели в официальном) в резкой манере выступил против переименования клуба. Вот скриншоты нескольких постов из паблика:

    1) Здесь не боятся иронизировать над тем, каким образом в Грозном привыкли решать проблемы;

    2) 59 лет истории – не так много по футбольным меркам, но чрезвычайно важно для болельщиков;

    3) А еще в группе «ФК «Терек» | Сообщество болельщиков» вывесили баннер, который все неравнодушные растащили на репосты. Чтобы не перегружать пост картинками, оставим ссылку – ознакомиться с баннером можно, например, вот тут.

    Может ли что-нибудь поменяться?

    Теоретически – да, на самом деле – очень вряд ли. «Совет клуба принял решение, отправили письмо в РФПЛ и главе республики с просьбой утвердить наше решение. И в ближайшее время клуб будет называться «Ахмат» Грозный. Лицензирование проходили как «Терек», но проблем с этим не будет», – слова все того же Айдамирова. Таким образом, адептам каноничного имени клуба нужно надеяться, что Рамзан Кадыров наложит вето на любые преобразования в этом направлении.

    Стоит отметить, что в инстаграме помощника главы чеченской республики Магомеда Даудова появился следующий пост. Видимо, почетный президент «Терека» (если кто не знает – это и есть Кадыров) уже одобрил решение совета.

    Справка

    Ахмат Кадыров – первый президент Чеченской Республики; он погиб во время теракта в Грозном 9 мая 2004 года. Именем Ахмата Кадырова названы множество улиц, несколько проспектов, площадей, парков и т. д., а также один мост в Санкт-Петербурге. Из крупных спортивных сооружений – главный футбольный стадион в Чечне и бойцовский клуб «Ахмат», ставший широко известным после скандала с Федором Емельяненко.

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    Почему «Ахмат» вместо «Терека» – это круто и правильно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +42

      Sergei1968 9 июня 2017, 01:05

      это глупо .59 лет терек а сеичас просто надо спросить болельщиков это их право и для них играет команда.а если под названием ахмат команда не заиграет как надо или болельщики игнорируют поход на стадион.ведь надо думать прежде чем что то делать.

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 8 июня 2017, 13:20

      Рамзан не подумал вот о чём: а если "Терек"... тьфу, "Ахмат", начнёт проигрывать матч за матчем и вылетит в пердив, а далее и как "Алания", которую тоже ведь переименовали? Все шишки на кого посыпятся?.. Хотя о чём это я - он же "божок"!

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 8 июня 2017, 11:51

      Чечня. И этим всё сказано.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 июня 2017, 07:04

      Дурь Кадырова...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июня 2017, 21:14

      смешно надеяться что их спросят... насрали на них да и все...

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 июня 2017, 19:18

      да их там даже пол стадика не набивается болельщиков этих так могут на них и кредит взять и тоже сказать что они в курсе

      1
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 7 июня 2017, 18:20

      В клуб имени монаха Бертольда Шварца, ну или накрайняк в имени Семашко. Почти как у Ильфа и Петрова.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > МУМИЁ 7 июня 2017, 19:18

      столица автоматически переходит в грозный

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 7 июня 2017, 18:13

      Предлагаю переименовать "Спартак" в "СК.Федун," "ЦСКА" в "СК.Гинер," "Зенит" просто в ГАЗПРОМ.))) Да и что за провокаторское голосование такое, позор или круто, детский сад какой то.

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 июня 2017, 17:42

      да лишь бы играли хорошо а там что терек что ахмат какая разница.главное что сменили название клуба и команда будет играть а не пропадет в ни куда

      -2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 7 июня 2017, 17:30

      Хотелось бы ,,,что бы сами болельщики Терека высказались на эту тему

      2
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