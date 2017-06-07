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  • «Терек» переименовали в «Ахмат» по «просьбе болельщиков». Или они не просили?

«Терек» переименовали в «Ахмат» по «просьбе болельщиков». Или они не просили?

Что случилось?

Футбольный клуб «Терек» переименован в футбольный клуб «Ахмат» – об этом сообщил генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.

«Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный. Будем стараться оправдывать это название», – сказал Айдамиров.

Как среагировали болельщики?

Негативно. Неофициальный паблик «Терека» ВКонтакте (в котором, кстати, накопилось больше подписчиков, нежели в официальном) в резкой манере выступил против переименования клуба. Вот скриншоты нескольких постов из паблика:

1) Здесь не боятся иронизировать над тем, каким образом в Грозном привыкли решать проблемы;

2) 59 лет истории – не так много по футбольным меркам, но чрезвычайно важно для болельщиков;

3) А еще в группе «ФК «Терек» | Сообщество болельщиков» вывесили баннер, который все неравнодушные растащили на репосты. Чтобы не перегружать пост картинками, оставим ссылку – ознакомиться с баннером можно, например, вот тут.

Может ли что-нибудь поменяться?

Теоретически – да, на самом деле – очень вряд ли. «Совет клуба принял решение, отправили письмо в РФПЛ и главе республики с просьбой утвердить наше решение. И в ближайшее время клуб будет называться «Ахмат» Грозный. Лицензирование проходили как «Терек», но проблем с этим не будет», – слова все того же Айдамирова. Таким образом, адептам каноничного имени клуба нужно надеяться, что Рамзан Кадыров наложит вето на любые преобразования в этом направлении.

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Стоит отметить, что в инстаграме помощника главы чеченской республики Магомеда Даудова появился следующий пост. Видимо, почетный президент «Терека» (если кто не знает – это и есть Кадыров) уже одобрил решение совета.

Справка

Ахмат Кадыров – первый президент Чеченской Республики; он погиб во время теракта в Грозном 9 мая 2004 года. Именем Ахмата Кадырова названы множество улиц, несколько проспектов, площадей, парков и т. д., а также один мост в Санкт-Петербурге. Из крупных спортивных сооружений – главный футбольный стадион в Чечне и бойцовский клуб «Ахмат», ставший широко известным после скандала с Федором Емельяненко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Россия Ахмат
Комментарии (35)
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Sylpheed
1496793389
Считаю, что это отвратительно. Во-первых не создай себе кумира. Во-вторых уходят люди и даже поколения, но клуб должен жить не благодаря, а вопреки. В-третьих "Терек - Грозный" Смешно. Восточный народ уж очень падок на лесть. Не надо так. Терек выиграл кубок России и заслуженно. Терек это бурная горная река на Кавказе, опасная, могучая, но плодородная. Во всяком случае ассоциации приходят такие. Но... это дело исключительно болельщиков этого клуба.
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giluxa1963
1496801829
так не лизали даже Сталину
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АртурZaСМ
1496805436
Скоро Чеченскую Республику переименуют в Республику Ахмат, всех новорожденных пацанов заставят называть Ахматом... Зачем это нужно? повсюду совать имя отца?...
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vodomut
1496807828
в рахат лукум ,переименуйте!
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belarus-gomel
1496808004
переименовали по просьбе ОДНОГО болельщика!!!
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la verdad
1496810244
Чечню в Ахматостан переименуйте!
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Dgad
1496813290
Всех в Чечне Ахматами назовите и все постройки и клубы и школы и тд, пусть все будет ахмат.А лучше Ахмед,))))
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Pourport
1496821515
Вышел на "Ахмат - вокзале"приехал в "Ахмат - центр" взял в "Ахмат-маркет" холодной "Ахмат - Колы" и пошел к "Ахмат - арене" - Вперед "Ахмат" зарядил я после "Ахмат - Колы"
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вместе с ЦСКА
1496822737
да сразу в ФК Кадыров......... итак всем ясно
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seawave
1496824947
Полное дерьмо.
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