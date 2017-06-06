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    Президент «Терека» представил эмблему «Ахмата»

    Президент «Терека» Магомед Даудов на своей странице в инстаграме выложил фотографию с новым логотипом грозненцев. Ранее было объявлено, что клуб будет переименован в «Ахмат».

    «В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах – имя Ахмат!!! Аллаху-Акбар», – написал Даудов.

    Как сообщил генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров, клубом уже были поданы документы о переименовании. В руководстве грозненцев рассчитывают, что все вопросы будут улажены к старту нового сезона.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.06.2017 22:58
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 июля 2017, 16:58

      Выходит, что футболисты клуба из Грозного до 2017 года играли с нечистой кровью? Так может сразу, заодно, - были и неверными ?...
      Год на эмбляме надо ставить 2017...
      Бардак ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 7 июня 2017, 18:58

      раньше фк Терек "летел"Москвичам,Питерцам,Краснодарцам и т.д. а теперь будет Ахмат.Да уж,славное "название"клубу выбрал Рамзан.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 июня 2017, 16:17

      КА-ТА-СТРО-ФА

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2017, 13:20

      Почему тогда на эмблеме вместо портрета Ахмата мяч?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июня 2017, 12:12

      Скоро так будут Ахмату молиться, а не Аллаху. Остановите все это

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2017, 11:38

      Может болельщики всё таки добьются чтобы этого не случилось.

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 7 июня 2017, 10:27

      Позор!

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      Рейтинг: +498

      Поль 7 июня 2017, 08:52

      Владимир Ильич ахмат... бедные чеченцы, им уже весь мозг выели, как и туркменам.

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 7 июня 2017, 08:50

      Давайте по аналогии "Урал" в "Борис" переименуем.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Добрый Бобер 7 июня 2017, 12:10

      Ахахаха. Или в "Водка")))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:40

      И играть будут за клуб истинные чеченцы.

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