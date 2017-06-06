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Президент «Терека» представил эмблему «Ахмата»

6 июня 2017, 22:58
18

Президент «Терека» Магомед Даудов на своей странице в инстаграме выложил фотографию с новым логотипом грозненцев. Ранее было объявлено, что клуб будет переименован в «Ахмат».

«В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах – имя Ахмат!!! Аллаху-Акбар», – написал Даудов.

Как сообщил генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров, клубом уже были поданы документы о переименовании. В руководстве грозненцев рассчитывают, что все вопросы будут улажены к старту нового сезона.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (18)
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Путник 13
1496779435
Диктатура и культ личности и семьи местного значения ...в псевдо демократическом государстве..
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acer2003
1496779602
Не позорьтесь....
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Georg 07 rus
1496780685
Вот дебилы.......пздц...
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Супермачо
1496782484
Лохмат или мохнат, конкурс на новое погоняло для этого клуба открыт в общем. )
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x-x-x-x-x
1496783555
а причем тут Аллаху Акбар? если в сердце Ахмат! у чеченцев как у нормальных мусульман в сердцах Аллах а не Ахмат. это говорить что автор не чеченец. а еще страшное грех возвеличиват кого то на равне с Аллахом
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арейская
1496790385
Клоунада...
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balaton78
1496820455
Позор!
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OfaZavr
1496824708
Может болельщики всё таки добьются чтобы этого не случилось.
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bset
1496826731
Скоро так будут Ахмату молиться, а не Аллаху. Остановите все это
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мистер-твистер
1496851089
раньше фк Терек "летел"Москвичам,Питерцам,Краснодарцам и т.д. а теперь будет Ахмат.Да уж,славное "название"клубу выбрал Рамзан.
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