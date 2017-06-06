Президент «Терека» представил эмблему «Ахмата»

Президент «Терека» Магомед Даудов на своей странице в инстаграме выложил фотографию с новым логотипом грозненцев. Ранее было объявлено, что клуб будет переименован в «Ахмат».

«В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах – имя Ахмат!!! Аллаху-Акбар», – написал Даудов.

Как сообщил генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров, клубом уже были поданы документы о переименовании. В руководстве грозненцев рассчитывают, что все вопросы будут улажены к старту нового сезона.